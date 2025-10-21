Schöningen will weiter klettern – Bremer SV auf Wiedergutmachung aus

Die Ausgangslage ist vielversprechend: Der FSV Schöningen steht mit 18 Punkten auf Rang neun und hat die Chance, mit einem Sieg bis auf Platz sieben vorzurücken. Der Aufsteiger spielt bislang eine bemerkenswerte Saison und holte zuletzt mit einem 3:1-Erfolg beim HSC Hannover wichtige Zähler. Philipp Harant war dabei mit zwei verwandelten Elfmetern der entscheidende Mann, während Christian Skoda in der 61. Minute den Deckel draufmachte.

Auch der Bremer SV hat in dieser Saison mehrfach bewiesen, dass er mit den besten Teams der Liga mithalten kann – doch die Ergebnisse bleiben wechselhaft. Zuletzt unterlag die Mannschaft dem Titelaspiranten SV Meppen mit 0:1. Oliver Schmitt erzielte in der 39. Minute das einzige Tor einer Partie, in der Bremen über weite Strecken gut mithielt, sich am Ende aber nicht belohnte.

Vor dem morgigen Duell liegen die Gäste mit 17 Punkten knapp hinter Schöningen. Beide Teams verbindet ein ähnliches Ziel: Abstand nach unten schaffen, Ruhe in die Saison bringen und die aufkeimende Stabilität festigen. Schöningen hat dabei den Vorteil des Heimspiels und das Momentum der letzten Woche, während der Bremer SV auswärts auftrumpfen will.

Ein Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten, das alles mitbringt, was die Regionalliga Nord auszeichnet – Leidenschaft, Intensität und die Gewissheit, dass bis zum Abpfiff nichts entschieden ist.