Schöningen will die Erfolgswelle gegen St. Pauli fortsetzen

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Die kurze Verschnaufpause ist vorbei, nun wartet auf die FSV Schöningen wieder der Ligaalltag. Am Mittwoch um 18.30 Uhr empfängt der Tabellenführer der Regionalliga Nord die U23 des FC St. Pauli im Elmstadion. Nach dem spielfreien Wochenende möchte die Mannschaft von Christian Benbennek dort fortsetzen, wo sie zuvor aufgehört hat.

Die jüngste Pause kam deshalb zu einem interessanten Zeitpunkt. Weil der ursprünglich vorgesehene Gegner am Wochenende im DFB-Pokal gefordert war, blieb Schöningen ohne Pflichtspiel. Für Benbennek und seine Mannschaft bedeutete das zusätzliche Zeit, die bisherigen Auftritte aufzuarbeiten und vor dem nächsten Abschnitt der Saison Kräfte zu sammeln.

Die Ausgangslage könnte für Schöningen kaum angenehmer sein. Gemeinsam mit dem VfB Oldenburg und dem SC Weiche Flensburg 08 steht die FSV punktgleich an der Tabellenspitze. Gerade im Vergleich zur vergangenen Saison, als sich Schöningen zunächst erheblich schwerer tat, ist der gelungene Start bemerkenswert. Aus einer Mannschaft, die sich erst in die Spielzeit hineinarbeiten musste, ist diesmal von Beginn an ein Team geworden, das Punkte sammelt und sich im oberen Bereich der Tabelle behauptet.

St. Pauli kommt mit Rückenwind

Unterschätzen dürfen die Schöninger ihren Gegner trotz dessen schwierigen Starts allerdings nicht. Die zweite Mannschaft des FC St. Pauli verlor ihre ersten drei Saisonspiele und geriet damit früh unter Druck. Am vergangenen Wochenende gelang den Hamburgern gegen Werder Bremen II jedoch der erste Sieg – und damit womöglich genau jenes Erfolgserlebnis, das einer jungen Mannschaft neuen Schwung geben kann.

Für Schöningen wird es deshalb auch darauf ankommen, nach der ungewohnten Unterbrechung schnell wieder in den Rhythmus zu finden. Die Tabellenführung ist zu diesem frühen Zeitpunkt zwar kaum mehr als eine Momentaufnahme, sie verändert aber die Wahrnehmung. Die FSV geht gegen St. Pauli nicht mehr als Überraschungsmannschaft ins Spiel, sondern als Spitzenreiter, den der Gegner nur zu gerne zu Fall bringen würde.

Genau darin liegt die nächste Prüfung für Benbenneks Mannschaft. Nach dem starken Saisonbeginn geht es nicht mehr allein darum, positiv zu überraschen. Schöningen muss nun zeigen, dass es auch mit einer neuen Rolle umgehen kann.

Das Elmstadion bietet dafür am Mittwochabend die passende Bühne. Mit einem weiteren Heimerfolg könnte die FSV ihre Position in der Spitzengruppe festigen – und aus einem gelungenen Saisonstart allmählich mehr machen als nur eine schöne Momentaufnahme.