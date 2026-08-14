Schöningen will den starken Start gegen Todesfelde bestätigen Der FSV Schöningen empfängt am Sonntag den SV Todesfelde von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

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Nach drei Spieltagen steht der FSV Schöningen mit sieben Punkten auf dem dritten Platz der Regionalliga Nord. Zum Abschluss der Englischen Woche wartet am Sonntag im Elmstadion die nächste Aufgabe: Mit dem SV Todesfelde gastiert ein weiterer Aufsteiger, der ebenfalls erfolgreich in die neue Spielklasse gestartet ist.

Der FSV geht mit Selbstvertrauen in das Heimspiel. Beim Eimsbütteler TV gelang zuletzt ein Last-Minute-Sieg, der das Punktekonto auf sieben Zähler anwachsen ließ. Damit hat Schöningen einen deutlich besseren Start erwischt als in der vergangenen Saison. Nun soll die gute Ausgangsposition auch vor heimischem Publikum bestätigt werden. Gegen Todesfelde bietet sich der Mannschaft die Gelegenheit, den gelungenen Saisonbeginn weiter zu untermauern.

Todesfelde mit auffälliger Torbilanz Auch der Gast aus Schleswig-Holstein ist nach drei Begegnungen noch ohne Niederlage. Ein Sieg und zwei Unentschieden bescherten dem SVT bislang fünf Punkte. Für Aufmerksamkeit sorgt insbesondere die Torbilanz. Schöningen steht bei 5:2 Treffern, während Todesfelde bereits 11:9 Tore aufweist. In den drei bisherigen Spielen des Aufsteigers fielen somit insgesamt 20 Treffer – durchschnittlich mehr als sechs pro Partie.