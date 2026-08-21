Schöningen will den Spitzenplatz gegen St. Pauli II verteidigen Nach dem erfolgreichen Saisonstart wartet am Mittwoch die U23 des FC St. Pauli im Elmstadion von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

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Der FSV Schöningen steht vor der nächsten Aufgabe in der Regionalliga Nord. Am Mittwoch, 26. August, empfängt die Mannschaft um 18.30 Uhr die U23 des FC St. Pauli im Elmstadion. Nach dem starken Auftakt will Schöningen seine Position im oberen Tabellendrittel bestätigen.

Der Saisonstart ist für den FSV bislang erfolgreich verlaufen. Gemeinsam mit dem VfB Oldenburg und dem SC Weiche Flensburg steht Schöningen punktgleich an der Tabellenspitze. Die Ausgangslage ist damit deutlich besser als in der vergangenen Saison, als die Mannschaft zunächst einen schwierigen Start erwischte. Nun soll die gute Entwicklung fortgesetzt werden. Das Heimspiel gegen St. Pauli bietet die nächste Gelegenheit, die bisherige Bilanz auszubauen und sich weiter im oberen Bereich der Tabelle festzusetzen.

Zusätzliche Pause vor dem Heimspiel Das kommende Wochenende bleibt für Schöningen spielfrei. Grund dafür ist der Pokalauftritt des vorgesehenen Gegners im DFB-Pokal. Die zusätzliche Pause verschafft der Mannschaft Zeit, die bisherigen Partien aufzuarbeiten und Kräfte für die nächste Begegnung zu sammeln. Mit dem Heimspiel gegen St. Pauli II steht anschließend direkt die nächste Herausforderung an.