– Foto: Horst Vogler

Schöningen vor nächstem Härtetest in der Aufstiegsrunde Nach dem Heimsieg gegen Heide will die FSV auch in Bremen punkten – Hemelingen wartet mit beeindruckender Bilanz Verlinkte Inhalte Relegation RL Nord Schöningen Hemelingen

Nach dem gelungenen Auftakt in die Relegationsrunde zur Regionalliga Nord steht für die FSV Schöningen am Sonntag das zweite Spiel der Aufstiegsrunde an. Die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek gastiert beim SV Hemelingen – einem Gegner, der nicht nur in Bremen als das Maß der Dinge gilt.

Die Gastgeber sicherten sich in der abgelaufenen Saison souverän den Meistertitel der Bremen-Liga. 111 erzielte Tore, nur 31 Gegentreffer und ein komfortabler Vorsprung von 17 Punkten auf Rang zwei unterstreichen die Dominanz der Hemelinger, die sich mit einem Sieg im Landespokal über den Bremer SV bereits die Teilnahme am DFB-Pokal 2025/26 gesichert haben. Auch zum Relegationsstart zeigte der SVH Moral: Gegen Altona 93 gelang kurz vor Schluss noch der Ausgleich zum 2:2. Für die FSV bedeutet das: In Bremen wartet der bislang stärkste Prüfstein der Runde. Doch Schöningen reist mit Selbstvertrauen an die Weser. Der 2:1-Heimerfolg gegen den Heider SV am vergangenen Mittwoch war ein emotionaler und sportlich reifer Auftritt. Die Mannschaft überzeugte mit Einsatz, Struktur und Entschlossenheit – Tugenden, die auch auswärts gefragt sein werden.