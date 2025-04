Schöningen unter Zugzwang, Atlas mit Chance auf Platz eins

Am Mittwoch stehen in der Oberliga Niedersachsen vier Nachholspiele an, die insbesondere im oberen Drittel der Tabelle entscheidende Impulse setzen könnten. Während Atlas Delmenhorst die Rückkehr an die Spitze anpeilt, kämpfen Teams wie Hildesheim, Arminia Hannover oder Wilhelmshaven um Stabilität – in einem engen Feld, in dem jeder Punkt zählt.