– Foto: Horst Vogler

Schöningen übernimmt die Spitze, Lupo Martini mit Kantersieg Ergebnisse des 25. Spieltags sorgen für Bewegung in der Tabelle. Torloses Duell in Rehden Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. SV Meppen II Rehden Bersenbrück + 14 weitere

Der 25. Spieltag der Oberliga Niedersachsen brachte einige Überraschungen mit sich. Während der FSV Schöningen durch einen Last-Minute-Sieg die Tabellenführung übernahm, feierte Lupo Martini Wolfsburg einen deutlichen Erfolg gegen den TuS Bersenbrück. In Rehden blieben die Tore aus, während Spelle-Venhaus und Hildesheim jeweils späte Gegentore hinnehmen mussten und Vorsfelde weiter tief im Tabellenkeller steckt.

Atlas Delmenhorst besiegt Heeslingen und bleibt oben dran

Der SV Atlas Delmenhorst hat seine starke Serie fortgesetzt und den Heeslinger SC mit 2:0 geschlagen. Steffen Rohwedder brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (25.), Tobias Fagerström legte wenig später nach (32.). Danach verteidigte Atlas souverän, während Heeslingen offensiv zu harmlos blieb. Mit dem Sieg hält Delmenhorst Anschluss an die Spitzenplätze, während Heeslingen in der Tabelle weiter abrutscht. SV Atlas Delmenhorst – Heeslinger SC 2:0

SV Atlas Delmenhorst: Damian Schobert, Marlo Siech, Ibrahim Temin, Linus Urban, Dylan Burke, Tom Trebin (60. Marcel Marquardt), Daniel Hefele (60. Timon-Julian Widiker), Josip Tomic (80. Leonit Basha), Dinand Gijsen, Steffen Rohwedder (73. Sinan Brüning), Tobias Fagerström (80. Justin Dähnenkamp) - Trainer: Key Riebau

Heeslinger SC: Jeroen Gies, Tim Marschollek, Luca Rene Althausen, Leon Arizanov (82. Eren Badur), Lenn Spremberg, Oliver Gerken (54. Fabio Gerke), Maximilian Köhnken (42. Darvin Stüve), Oliver Warnke, Edison Mazreku (61. Peter Bolm), Erik Köhler (86. Noel Lohmann), Terry Becker - Trainer: Malte Bösch

Schiedsrichter: Tom Holsten - Zuschauer: 945

Tore: 1:0 Steffen Rohwedder (25. Foulelfmeter), 2:0 Tobias Fagerström (32.)

------------------------------- Rehden und Egestorf trennen sich torlos

Im ersten Heimspiel des Jahres musste sich der BSV Schwarz-Weiß Rehden mit einem 0:0 gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder begnügen. Trotz eines engagierten Auftritts gelang es keinem der Teams, klare Torchancen herauszuspielen. Die beste Möglichkeit hatte Rehdens Noah Wallenßus in der ersten Halbzeit, während Germania durch Martin Ofori kurz vor Schluss gefährlich wurde. Das Unentschieden hilft keinem der beiden Teams wirklich weiter, Rehden bleibt aber in der oberen Tabellenhälfte. BSV Schwarz-Weiß Rehden – 1. FC Germania Egestorf-Langreder 0:0

BSV Schwarz-Weiß Rehden: Daniel Banfalvi, Moody Chana, Riad Stublla (75. Oleksii Mazur), Eric Anozie, Bocar Djumo, Lovro Sindik (73. Nikita Marusenko), Shkrep Stublla, Inwoo Choi, Hakim Traoré (59. Elvir Maloku), Noah Wallenßus (59. Niklas Burlage), Elias Beck (73. Amadou Sarr) - Trainer: Kristian Arambasic

1. FC Germania Egestorf-Langreder: Eric Schröder, Fyn Luca Ebeling, Yehor Melenivskyi, Joshua Siegert (72. Dominik Swientek), Marvin Stieler (71. Martin Ofori), Til Mohrmann (70. Til Anger), Emmanuel Chukwuebuka Ugoala, Jos Homeier, Gean Rodrigo Tigrinho (83. Aytugcan Kaya), Nick Bode, Lasse Denker (77. Hannes Milan) - Trainer: Sascha Derr

Schiedsrichter: Julian Bergmann - Zuschauer: 175

Tore: keine Tore ------------------------------- Hildesheim lässt gegen Oldenburg Punkte liegen

Der VfV Borussia 06 Hildesheim kam gegen den VfL Oldenburg nicht über ein 1:1 hinaus. Rhys-Bernad Chiawah Pufong brachte die Gäste in der 77. Minute überraschend in Führung, ehe Finn-Louis Kiszka in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte. Trotz deutlicher Feldüberlegenheit ließ Hildesheim zu viele Chancen ungenutzt. Mit dem Remis verliert die Mannschaft von Marc Vucinovic weiter Boden auf die Spitzengruppe. VfV Borussia 06 Hildesheim – VfL Oldenburg 1:1

VfV Borussia 06 Hildesheim: Kilian Neufeld, Yannik Schulze, Mohammad Baghdadi, Tom Joshua Kinitz, Erhan Yilmaz, Karsan Doski (55. Hady El Saleh), Tim Friedrich (46. Hassan El-Saleh), Maximilian Kohl (62. Yusuf-Islam Akdas), Jo-Willem Tewes (81. Rezzan Bilmez), Fred Mc Mensah Quarshie (75. Carlos Christel), Finn-Louis Kiszka - Trainer: Marc Vucinovic

VfL Oldenburg: Kilian Sanden, Tassilo Thiele (63. Titus Jakob), Carsten Abbes, Alex Chiarodia, Rhys-Bernad Chiawah Pufong, Mohammed Kneschka Sultani (75. Osama Kilany), Mika-Lasse Nienaber, Matthias Goosmann, Sven Lameyer, Karim Bockau (82. Diego Raykov), Elias Wilhelmi (90. Tobias Behnsen) - Trainer: Patrick Degen

Schiedsrichter: Lars Schulmeister (Tubingen) - Zuschauer: 450

Tore: 0:1 Rhys-Bernad Chiawah Pufong (77.), 1:1 Finn-Louis Kiszka (90.+1) ------------------------------- Schöningen gewinnt wildes Spiel in Braunschweig und übernimmt Platz eins

Eintracht Braunschweig II und der FSV Schöningen lieferten sich ein packendes Duell, das die Gäste am Ende mit 4:3 für sich entschieden. Nach wechselnden Führungen sorgte Philipp Harant in der vierten Minute der Nachspielzeit für den umjubelten Siegtreffer. Zuvor hatten unter anderem Mason Grumbach und Lucas Arnold getroffen. Durch den Erfolg übernimmt Schöningen die Tabellenführung und geht mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Spiele. Eintracht Braunschweig II – FSV Schöningen 3:4

Eintracht Braunschweig II: Lennart Schulze Kökelsum, Phil Kunze, Maxim Root, Lukas Sommer (90. Leon Suzuki), Salem Nouwame, Raffael Ziegele, Robin Placinta, Maksym Tytarenko (82. Leonard Laatsch), Jona Borsum, Mason Grumbach (82. Benjamin Mbom), Rami Zouaoui (72. Basim El-Haj) - Trainer: Fabian Adelmann

FSV Schöningen: Sabri Vaizov, Daniel Reiche, Nils Bremer, Philipp Harant, Johannes Lutz (53. Ousman Touray) (84. Felix Behling), Christian Skoda, Cenay Üzümcü (59. Tom-Luca Winter), Lucas Arnold, Maximilian Sauer, Federico Palacios (72. Gianluca Evers), Christian Beck - Trainer: Christian Benbennek

Schiedsrichter: Yannik Winterberg - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Nils Bremer (6.), 1:1 Phil Kunze (22.), 2:1 Mason Grumbach (36.), 2:2 Daniel Reiche (50.), 3:2 Maksym Tytarenko (64.), 3:3 Lucas Arnold (75.), 3:4 Philipp Harant (90.+4) ------------------------------- Spelle-Venhaus und Hannover trennen sich 1:1

Im Verfolgerduell trennten sich der HSC Hannover und der SC Spelle-Venhaus mit 1:1. Steffen Schepers hatte die Gäste kurz vor der Pause in Führung gebracht (44.), ehe Luc-Elias Fender für Hannover ausglich (72.). In einer umkämpften Schlussphase hatten beide Teams noch Chancen auf den Sieg, doch es blieb beim Remis. Damit bleibt Hannover auf Platz drei, während Spelle-Venhaus Rang zwei verteidigt. HSC Hannover – SC Spelle-Venhaus 1:1

HSC Hannover: Bastian Fielsch, Jonas Röhrbein, Paul Wegner, Tayar Tasdelen (90. Mehmet-Salih Kalhan), Leander Baar, Marcel Langer, Tom Hausmann, Naveen Ragu (60. Luc-Elias Fender), Mehmet Özün (61. Moritz Riegel), Lasse von Boetticher, Mico Noel Schmidt (60. Evren Serbes) - Trainer: Vural Tasdelen

SC Spelle-Venhaus: Bernd Lichtenstein, Leon Dosquet, Janik Jesgarzewski, Jost Krone, Torben Stegemann, Jannik Landwehr, Jan-Luca Ahillen, Steffen Schepers (64. Niklas Oswald), Marvin Kehl (64. Jan Popov), Artem Popov (80. Steffen Wranik), Elias Strotmann (64. Tom Winnemöller) - Trainer: Tobias Harink

Schiedsrichter: Jonas Behrens (Hechthausen) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Steffen Schepers (44.), 1:1 Luc-Elias Fender (72.) ------------------------------- Arminia Hannover dreht Spiel in Wilhelmshaven

Der SV Arminia Hannover konnte einen knappen 2:1-Erfolg beim SV Wilhelmshaven feiern. Tim Rister brachte die Gastgeber zunächst in Führung (36.), doch Xelat Atalan drehte das Spiel mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten (39., 40.). Wilhelmshaven versuchte im zweiten Durchgang alles, doch Arminia verteidigte geschickt und brachte den Sieg über die Zeit. Mit den drei Punkten bleibt Hannover in der oberen Tabellenhälfte, während Wilhelmshaven im Abstiegskampf weiter unter Druck steht. SV Wilhelmshaven – SV Arminia Hannover 1:2

SV Wilhelmshaven: Gian-Luca Reck, Taik Kojic, Valeriu Gaiu, Beytullah Özer, Ayooluwa David Adesida (78. Jan Roschlaub), Francis Abula Agombire, Ervin Catic (60. Anthony Erhahon), Moulaye N'Diaye, Milot Ademi, Darren Rios (52. Yesua Motango), Tim Rister (66. Loth Benny Boungou) - Trainer: Florian Schmidt

SV Arminia Hannover: Pascal Geerts, Moritz Alten (46. Hwitae Kim), Yannick Bahls, Yannick Kranz, Daniel Egbudzhuo, Luis Prior Bautista, Pino Ballerstedt, Max Kummer, Simon Toprakli (46. David Sitzer), Xelat Atalan (83. Filip Pavlovic), Kamil Jermakowicz (61. Gabrijel Granic) - Trainer: Henrik Larsen

Schiedsrichter: Sören Thalau (Celle) - Zuschauer: 462

Tore: 1:0 Tim Rister (36.), 1:1 Xelat Atalan (39.), 1:2 Xelat Atalan (40.) ------------------------------- Celle siegt knapp gegen Vorsfelde

MTV Eintracht Celle hat gegen den SSV Vorsfelde mit 2:1 gewonnen und damit einen wichtigen Dreier eingefahren. Michel Haberecht brachte die Gäste zunächst in Führung (34.), doch Ayhan Cankor (56.) und Maximilian Wede (59.) drehten die Partie innerhalb weniger Minuten. Trotz weiterer Chancen konnte Celle die Führung nicht weiter ausbauen. Vorsfelde bleibt nach der Niederlage auf dem letzten Tabellenplatz. MTV Eintracht Celle – SSV Vorsfelde 2:1

MTV Eintracht Celle: Tim-Liam Freund, Maximilian Wede, Karim Jelalli, Tom-Lauritz Becker, Damion Sura (82. Karim Kholladi), Tom Schaper (68. Faisal Gazali Soma), Bangin Bakir (68. Andrew Owusu), Ayhan Cankor (80. Dmytro Kholodkevych), Lukas Schorler, Hilger Von Elmendorff, Felix Krüger - Trainer: Hilger Wirtz von Elmendorff

SSV Vorsfelde: Justin Kick, Canel-Liam Topsakal, Mohamed Dallali, Athanasios Palanis, Florian Ohk (85. Lukas-Dennis Karmanski), Nicolas Mokry (64. Lucas Friedrich), Marlon Gangloff, Jonah Funk (80. Hugo Leonard Pörschmann), Michel Haberecht, Dustin Reich, Justin Neuner (64. Finn Hoffmann) - Trainer: Leon Schroeder

Schiedsrichter: Nils Musekamp (Nordhorn) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Michel Haberecht (34.), 1:1 Ayhan Cankor (56.), 2:1 Maximilian Wede (59.) ------------------------------- Verden und Meppen II trennen sich 1:1

Im direkten Duell gegen den Abstieg kam der FC Verden 04 gegen die Zweitvertretung des SV Meppen nicht über ein 1:1 hinaus. Oliver Holthaus brachte die Gäste nach gut einer halben Stunde in Führung (34.), ehe Bastian Reiners kurz vor der Pause ausglich (41.). In der zweiten Halbzeit boten sich beiden Teams Gelegenheiten auf den Siegtreffer, doch die Torhüter verhinderten weitere Treffer. Das Remis hilft keinem Team entscheidend weiter, beide bleiben im Tabellenkeller. FC Verden 04 – SV Meppen II 1:1

FC Verden 04: Jascha Tiemann, Jeremiah Winter (75. Nathanael Amo-Mensah), Jannis Niestädt, Kevin Klee, Thomas Celik, Jan-Ole Müller, Luis Saul (46. Maximilian Jäger), Lukas Muszong, Jonas Austermann (65. Kevin Brandes), Dennis Hoins (82. Jalte Finnjan Röpe), Bastian Reiners (75. Philipp Schippert)

SV Meppen II: Joshua Hülsmann, Jan Wulkotte, Kai Möllermann, Louis Gravemann (83. Paul Kassens), Louis Hebbelmann, Daniel Benke (92. Joe Klöpper), Felix Golkowski, Leon Kugland (83. Janis Hagemann), Oliver Holthaus, Malte Zumdieck (55. Sam Martron), Martin Raming-Freesen (65. Dennis Wego) - Trainer: Tobias Bartels

Schiedsrichter: Nils Haak - Zuschauer: 365

Tore: 0:1 Oliver Holthaus (34.), 1:1 Bastian Reiners (41.) ------------------------------- Lupo Martini schockt Bersenbrück mit 7:1-Kantersieg