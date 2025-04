Schöningen patzt wieder – defensiv zu anfällig, offensiv zu harmlos

Die Niederlage ist in ihrer Deutlichkeit ebenso überraschend wie in ihrer Wirkung weitreichend. Gegen einen tief stehenden, aber effizient konternden Gegner konnte der FSV nicht an die Stabilität der Vorwochen anknüpfen. Zwar belohnte sich die Mannschaft nach torlosen Heimspielen zunächst durch das Kopfballtor von Daniel Reiche (53.) und schien auf einem guten Weg, doch die Antwort des SSV Vorsfelde ließ nicht lange auf sich warten.

Zwei Einwechslungen bei den Gästen wirkten als Wendepunkt. Nicolas Mokry traf nach einem Nachschuss zum Ausgleich (68.) und legte elf Minuten später erneut nach – begünstigt durch einen Ballverlust im Spielaufbau und fehlende Abstimmung in der Rückwärtsbewegung. Besonders bitter: Die Gegentore fielen in einer Phase, in der Schöningen zunehmend ideenlos wirkte. Der Zugriff im Mittelfeld ging verloren, die Außenbahnen blieben offensiv weitgehend wirkungslos.

In der Nachspielzeit machte Athanasios Palanis per Konter alles klar (90.+5), während der FSV in der Schlussphase nur noch bedingt Torgefahr entwickeln konnte. Auch die Einwechslungen in der Offensive brachten nicht den erhofften Schwung. Spätestens mit dem dritten Gegentreffer war die Partie entschieden – und die zweite Heimniederlage der Saison besiegelt.

Bilanz trübt sich – Reaktion gefordert

Mit nunmehr 46 Punkten bleibt Schöningen auf Platz vier, verlor jedoch an Boden auf das Spitzenduo HSC Hannover und SV Atlas Delmenhorst (beide 51 Punkte). Die ernüchternde Bilanz: drei Heimspiele in Serie ohne Sieg, darunter zwei torlose Remis und die aktuelle Niederlage gegen ein Team aus dem Tabellenkeller. Die Defensive zeigte sich erneut anfällig gegen schnelles Umschaltspiel, während in der Offensive die Durchschlagskraft fehlte.

Das kommende Osterwochenende mit zwei Spielen bietet nun die Chance zur unmittelbaren Wiedergutmachung. Will der FSV im Aufstiegsrennen ernsthaft ein Wörtchen mitreden, braucht es dringend eine Reaktion – in Haltung, Spielweise und Ergebnissen. Andernfalls droht das Team in der entscheidenden Saisonphase den Anschluss zu verlieren.

FSV Schöningen – SSV Vorsfelde 1:3

FSV Schöningen: Tobias Dahncke, Daniel Reiche (74. Dimitar Milushev), Nils Bremer, Philipp Harant, Johannes Lutz (53. Gianluca Evers), Jan Ademeit (75. Cenay Üzümcü), Christian Skoda, Maximilian Sauer (73. Lucas Arnold), Christian Beck, Ousman Touray (52. Federico Palacios), Shamsu Mansaray - Trainer: Christian Benbennek

SSV Vorsfelde: Justin Kick, Mohamed Dallali, Athanasios Palanis, Marlo Moretti (90. Jonah Funk), Fynn Breit, Melvin Kick, Niklas Richter, Marlon Gangloff (84. Sam Gartner), Fabio Cinquino, Justin Neuner (84. Dustin Reich), Finn Hoffmann (66. Nicolas Mokry) - Trainer: Gerrit Güterbock

Schiedsrichter: Niklas Olle (Wolfenbüttel) - Zuschauer: 460

Tore: 1:0 Daniel Reiche (53.), 1:1 Nicolas Mokry (68.), 1:2 Nicolas Mokry (79.), 1:3 Athanasios Palanis (90.+5)