Schöningen II besteht ersten Bezirksliga-Test

– Foto: Volkhard Patten

Der FSV Schöningen II hat sein erstes Bezirksliga-Spiel erfolgreich absolviert. Beim MTV Hondelage setzte sich der Aufsteiger mit 2:1 durch. Jonas Ritter und Christopher Münch trafen für die Gäste, Michel Rühling verkürzte spät für Hondelage. In der Schlussphase wurde es noch einmal eng.

„Ich finde, wir haben vor allem in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Da war schon sehr viel von dem zu erkennen, was wir uns in der Vorbereitung erarbeitet haben und wie wir Fußball spielen wollen“, sagte Schöningens Co-Trainer Florian Achilles.

Der FSV Schöningen II erwischte den besseren Start. Jonas Ritter brachte den Aufsteiger bereits in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Schöningen kontrollierte in der ersten Halbzeit weite Teile der Partie und setzte die spielerischen Ansätze aus der Vorbereitung auch unter Wettbewerbsbedingungen um.

Nach der Pause gelang Schöningen der zweite Treffer. Christopher Münch erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Für Hondelage wurde die Aufgabe damit schwieriger, doch die Gastgeber gaben sich nicht geschlagen.

Hondelage hatte es auf seinem kleinen Kunstrasenplatz schwer, Räume für einen kontrollierten Spielaufbau zu finden. Achilles sah darin einen Faktor der Partie: „Man muss aber auch sagen, dass auf diesem kleinen Kunstrasenplatz nicht unbedingt nur Fußball gefragt ist. Du bist gefühlt mit einem Schritt im Sechzehner und hast kaum Räume, um spielerische Lösungen zu finden. Das ist sicherlich ein Vorteil für Hondelage. Gegen eine Mannschaft, die sehr griffig ist, keinen Zweikampf scheut und bis zum Ende nie aufsteckt, musst du dort erst einmal drei Punkte holen. Das haben wir geschafft und das zählt am Ende.“

Michel Rühling verkürzte in der 79. Minute auf 1:2. Anschließend entwickelte sich eine offene Schlussphase, in der Hondelage noch mehrfach die Möglichkeit zum Ausgleich hatte.

„Wir haben heute gegen ein top Team gespielt. Schöningen verfügt über eine Menge Qualität. Gerade mit Spielern wie Lutz und Münch. Das sind Spieler die einfach eine andere Liga spielen. Die lassen schon sehr gut den Ball laufen“, sagte Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz.

Trotz der Niederlage sah er seine Mannschaft in der Schlussphase nahe an einem Punktgewinn: „Trotzdem bin ich der Meinung das wir den einen Punkt gerade zum Ende der Partie verdient hätten. Nach dem 2-1 Anschlusstreffer haben wir nochmal Luft bekommen und müssen einfach das 2-2 machen. Wir hatten in den letzten 10 Minuten 4 super Chancen zum Ausgleich. Leider hat es am Ende nicht mehr gereicht auch weil wir personell angeschlagen waren, was mich am Ende auch sehr enttäuscht. Am Ende hat Schöningen aber über 90 Minuten verdient gewonnen.“

Achilles war mit dem Auftritt nach dem Seitenwechsel dagegen nicht zufrieden: „Mit der zweiten Halbzeit bin ich allerdings nicht zufrieden. Da haben wir zu wenig von dem gezeigt, was wir eigentlich können. Das müssen und werden wir in Zukunft besser lösen. Wenn wir unsere Torchancen konsequenter nutzen, müssen wir das Spiel hinten raus auch nicht noch einmal spannend werden lassen.“

Aufsteiger nimmt drei Punkte mit

Für Schöningen II war der Erfolg ein gelungener Einstand in der Bezirksliga. Mit drei Punkten steht der Aufsteiger nach dem ersten Spieltag auf Rang sechs. Hondelage bleibt dagegen punktlos und belegt Rang zwölf.

Achilles zog trotz der Schwächen nach der Pause ein positives Fazit: „Unter dem Strich bin ich aber sehr zufrieden mit der Mannschaft. Erstes Ligaspiel, das Wetter, dieser Platz und ein unangenehmer, aber jederzeit fairer Gegner, da musst du bestehen als Aufsteiger und das haben wir getan.“

Gleichzeitig sieht der Co-Trainer noch Entwicklungsbedarf: „Wir nehmen ein paar Hausaufgaben mit, aber vor allem die Erkenntnis, dass wir schon sehr viel richtig machen. Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, aber für den ersten Ligaauftritt war das schon ziemlich ordentlich.“