Schöningen gelingt der historische Sprung in die Regionalliga

Die FSV Schöningen spielt in der kommenden Saison in der Regionalliga Nord. Am zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde setzte sich der Tabellenzweite der Oberliga Niedersachsen mit 4:0 beim SV Hemelingen durch und sicherte sich damit vorzeitig den Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse. Es ist der größte Erfolg in der noch jungen Vereinsgeschichte.