Schöningen empfängt Bremer SV zum Nachholspiel

Am Mittwochabend empfängt die FSV Schöningen im heimischen Elmstadion den Bremer SV. Anstoß zum Nachholspiel des ursprünglich am 8. Spieltag angesetzten Duells ist um 19:00 Uhr. Es ist das erste von zwei Nachholterminen, nachdem das Hinspiel in Bremen wetterbedingt abgebrochen wurde und nun in Schöningen zur Austragung kommt. Das Rückspiel findet planmäßig im neuen Jahr statt.

Sportlich gehen beide Mannschaften mit ähnlichen Voraussetzungen in die Partie. Schöningen hat nach dem jüngsten 2:1-Heimsieg gegen die U23 des Hamburger SV neun Punkte auf dem Konto und konnte sich damit erstmals seit Saisonbeginn auf einen einstelligen Tabellenplatz vorschieben. Der Bremer SV steht mit zehn Punkten nur einen Rang darüber, dürfte jedoch aufgrund der bisherigen Heimstärke nicht zu unterschätzen sein.

Für die FSV ist es das dritte Spiel innerhalb weniger Tage – bereits am Samstag hatte das Team im auswärts gegen den HSC Hannover mit 3:1 gewonnen, nun folgt der Auftakt in eine Englische Woche mit insgesamt zwei Heimspielen. Am kommenden Samstag (14 Uhr) gastiert zudem BW Lohne im Elmstadion.

Neben dem sportlichen Duell steht am Mittwoch auch eine Typisierungsaktion gegen Blutkrebs im Fokus. Gemeinsam mit dem Abiturjahrgang des Gymnasiums Anna-Sophianeum und der DKMS ruft der Verein zur Stammzellspende auf. Zwischen 18:00 und 21:30 Uhr können sich alle Besucherinnen und Besucher des Spiels direkt vor Ort registrieren lassen.

Als Anreiz erhalten alle, die sich typisieren lassen, eine Freikarte für das nächste Heimspiel der FSV Schöningen. Auch für Spontanbesucher sind ausreichend Tickets an der Abendkasse erhältlich.

Die Partie gegen den Bremer SV verspricht sportlich wie gesellschaftlich einen besonderen Abend – unter Flutlicht, mit Publikum, und mit dem Ziel, nicht nur Punkte, sondern auch Aufmerksamkeit für eine wichtige Sache zu gewinnen.