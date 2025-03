Schöningen dreht ein wildes Spiel gegen Braunschweig II

Der FSV Schöningen bleibt in der Oberliga Niedersachsen weiter auf Kurs und hat mit einem hart erkämpften 4:3-Sieg bei Eintracht Braunschweig II die Tabellenführung übernommen. In einer Partie mit mehreren Führungswechseln und einem späten Siegtreffer zeigte das Team von Trainer Christian Benbennek einmal mehr seine Nervenstärke.

Nach dem Seitenwechsel kam Schöningen entschlossen aus der Kabine und glich durch ein Traumtor von Daniel Reiche aus, der aus der Distanz mit seinem schwächeren Fuß traf (50.). Doch Braunschweig ließ sich davon nicht beeindrucken und ging nach einem Eckball durch Maksym Tytarenko erneut in Führung (64.). In dieser Phase drohte die Partie aus Sicht der Gäste zu kippen, doch Schöningen bewahrte Ruhe und blieb konzentriert.

Späte Wende bringt Schöningen an die Spitze

Der erneute Rückstand wirkte wie ein Weckruf für den FSV. In der 75. Minute setzte Lucas Arnold zu einer starken Einzelaktion an und besorgte das 3:3. Als die Partie bereits auf ein Unentschieden hinauszulaufen schien, hatte Philipp Harant in der Nachspielzeit das letzte Wort: Nach einem abgefälschten Schuss stand er goldrichtig und markierte das umjubelte 4:3 (90.+4).

Mit diesem dramatischen Erfolg setzt sich der FSV Schöningen an die Tabellenspitze und untermauert seine Ambitionen. Am kommenden Spieltag steht das nächste Spitzenspiel an – mit der gezeigten Mentalität dürfte das Team selbstbewusst in die nächste Herausforderung gehen.

Eintracht Braunschweig II – FSV Schöningen 3:4

Eintracht Braunschweig II: Lennart Schulze Kökelsum, Phil Kunze, Maxim Root, Lukas Sommer (90. Leon Suzuki), Salem Nouwame, Raffael Ziegele, Robin Placinta, Maksym Tytarenko (82. Leonard Laatsch), Jona Borsum, Mason Grumbach (82. Benjamin Mbom), Rami Zouaoui (72. Basim El-Haj) - Trainer: Fabian Adelmann

FSV Schöningen: Sabri Vaizov, Daniel Reiche, Nils Bremer, Philipp Harant, Johannes Lutz (53. Ousman Touray) (84. Felix Behling), Christian Skoda, Cenay Üzümcü (59. Tom-Luca Winter), Lucas Arnold, Maximilian Sauer, Federico Palacios (72. Gianluca Evers), Christian Beck - Trainer: Christian Benbennek

Schiedsrichter: Yannik Winterberg - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Nils Bremer (6.), 1:1 Phil Kunze (22.), 2:1 Mason Grumbach (36.), 2:2 Daniel Reiche (50.), 3:2 Maksym Tytarenko (64.), 3:3 Lucas Arnold (75.), 3:4 Philipp Harant (90.+4)