Schöningen auf Revanchekurs

Der FSV Schöningen steht am Mittwochabend (18:00 Uhr) vor einer richtungsweisenden Partie in der Oberliga Niedersachsen. Beim VfV Borussia 06 Hildesheim geht es für die Mannschaft von Trainer Christian Benbennek nicht nur um drei Punkte im engen Rennen um die Spitzenplätze, sondern auch um eine sportliche Wiedergutmachung.

In der Hinrunde unterlagen die Elmstädter dem VfV deutlich mit 1:5 – die höchste Saisonniederlage bislang. „Jetzt ist es an der Zeit, die Torflaute zu beenden und die Revanche einzuleiten“, lautet die klare Ansage des Klubs im Vorfeld.

Während Schöningen mit 42 Punkten auf Rang fünf liegt, hat der VfV bislang nur 23 Partien absolviert und rangiert mit 36 Zählern im oberen Mittelfeld. Seit kurzem steht mit Ridhar Kitar ein neuer Trainer an der Seitenlinie, der beim 1:1 in Verden am Sonntag ein respektables Debüt gab. Die Gastgeber gelten traditionell als heimstark und verfügen über eine eingespielte Defensivstruktur, die es für Schöningen zu durchbrechen gilt.

Für den FSV, der in den vergangenen drei Ligaspielen torlos blieb, steht viel auf dem Spiel – sportlich wie psychologisch. „Wir wollen zeigen, dass wir es besser können als in den letzten Wochen – mit Leidenschaft und voller Entschlossenheit“, heißt es weiter aus dem Verein. Inmitten eines anspruchsvollen April-Programms könnte ein Sieg in Hildesheim ein dringend benötigtes Signal im Kampf um die Regionalliga-Relegation senden.