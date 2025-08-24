„Schönheitspreis hätten wir nicht gewonnen!“: 1860 München jubelt spät in Aachen

1860 München beißt sich in der Dritten Liga oben fest. In Aachen reichte eine durchschnittliche Vorstellung für einen späten 2:0-Erfolg.

Ein Partysong als Ansage an die Drittliga-Konkurrenz: Aus der Löwenkabine am Tivoli schallte am späten Samstagnachmittag der 1860-Klassiker „Stark wie noch nie!“. Die Zeile passte jedoch nicht so wirklich zu den 90 vorangegangenen Minuten: So wahnsinnig stark präsentierte sich 1860 München beim 2:0-Sieg in Aachen nämlich nicht, profitierte von einer 30-minütigen Überzahl und schlug kurz vor dem Ende durch die eingewechselten Patrick Hobsch und David Philipp eiskalt zu, fertig war der zweite Saisonsieg.

1860 München lässt sich vom Aachener Hexenkessel beeinflussen

„Ich bin froh, dass Fußball ein Ergebnissport ist und es nicht um Schönheitspreise geht, denn die hätten wir heute nicht gewonnen“, resümierte Löwen-Coach Patrick Glöckner nach der Partie. Und er hatte Recht. Bis auf einen Niederlechner-Abschluss aus spitzem Winkel spielten sich die zuletzt so torgefährlichen Sechzger vor dem Seitenwechsel keine einzige Torchance heraus.

Stattdessen rissen die Aachener das Spiel an sich, angetrieben vom Hexenkessel Tivoli. 1860 zeigte sich beeindruckt, streute ungewöhnliche Fehler ein. Kapitän Jesper Verlaat erklärte: „Beim Einparken dreht man auch die Musik runter, um sich zu konzentrieren. War für uns hier natürlich nicht möglich.“ Der 29-Jährige weiß, dass Sechzig bei den Alemannen vieles vermissen ließ, betonte aber gleichzeitig: „Am Ende des Tages fragt keiner mehr nach der Art und Weise, wir haben mit 2:0 gewonnen. Es ist geil, wenn du diese Spiele hintenraus dann gewinnst.“