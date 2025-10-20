Schönewalde zündet 7:1-Torfeuerwerk, Deutsch Wusterhausen mit 8:2

SV Rangsdorf 28 – SG Großziethen II 2:0
Vor 83 Zuschauern sicherte sich der SV Rangsdorf einen Heimerfolg. Kurz vor der Pause brachte Dario Fränkel (44.) die Gastgeber mit einem präzisen Abschluss in Führung. In der zweiten Halbzeit blieb Rangsdorf konzentriert und setzte in der 77. Minute durch Bennet Noack den entscheidenden Treffer zum 2:0-Endstand.
Heideseer Sportverein – SG Aufbau Halbe 2:0
Der Heideseer SV zeigte sich effektiv und kontrollierte das Spielgeschehen. Gerd Milde (35.) erzielte den Führungstreffer nach einer halben Stunde, ehe Jan Gedicke (49.) kurz nach Wiederanpfiff auf 2:0 erhöhte. Mit einer stabilen Defensive brachte der Gastgeber den Vorsprung sicher ins Ziel.
SG Niederlehme 1912 – Ludwigsfelder FC II 1:3
Die Gäste aus Ludwigsfelde erwischten den besseren Start: Anton Friedrich Pumpe (21.) brachte sie früh in Führung. Nach dem Ausgleich durch Manfred Meinert (65.) übernahm der LFC II wieder das Kommando – Patrick Kowalski (75.) und Tillmann Spiess (82.) trafen in der Schlussphase und sicherten den Auswärtssieg.
SV Zernsdorf – SG Wacker Motzen 0:3
Nach einer torlosen ersten Halbzeit zeigte Wacker Motzen im zweiten Durchgang seine Kaltschnäuzigkeit. Fritz von Haacke (55.) eröffnete den Torreigen, Philip Liebe (63.) legte nach, und Michael Velte (88.) setzte kurz vor dem Ende den Schlusspunkt zum 0:3.
SV Siethen 1977 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II 1:1
Ein ausgeglichenes Spiel, das keinen Sieger fand. Mario Biedermann (51.) brachte Siethen in Führung, doch Michell Steinbuch (66.) glich nur wenig später für die Gäste aus. Beide Teams boten sich in der Schlussphase einen offenen Schlagabtausch, doch ein weiterer Treffer fiel nicht mehr.
Ruhlsdorfer BC 1923 – RSV Waltersdorf 1909 1:4
Ruhlsdorf startete furios mit dem frühen 1:0 durch Jonas Blümner (1.), doch Waltersdorf drehte die Partie eindrucksvoll. Christian Semke (35.) glich aus, Diyar Yilmaz (58.) brachte die Gäste in Führung. Sascha Riefschneider (65.) und Dennis Meng (89.) machten den Auswärtssieg perfekt.
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II – SV Teupitz/Groß Köris 5:2
Ein torreiches Spiel mit vielen Offensivaktionen. Jan Wolter (30.) erzielte die Führung, Jonas Frommelt (47.) glich kurz nach der Pause aus. Danach übernahm die Eintracht das Kommando: Timo Westphal (55.), Marc Bernhardt (57.) und erneut Jan Wolter (67.) stellten auf 4:1. Frederik Bulisch (77.) verkürzte, ehe Marvin Soost (85.) den Schlusspunkt setzte.
SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen – SV Blau-Weiß Dahlewitz II 8:2
Ein Offensivspektakel der Gastgeber! Zwar ging Dahlewitz durch Mauricius Mang (16.) in Führung, doch Deutsch Wusterhausen antwortete mit acht Treffern: Erik Schröder (21.), Steve Neumann (39.), Antonio Pilgrim (48.), Louis Harm (54., 79.), Paul Zilm (59.) und Dominik Engelage (62., 74.) trafen in regelmäßigen Abständen. Der zweite Treffer von Mauricius Mang (66.) blieb nur Ergebniskosmetik.