Schönewalde zündet 7:1-Torfeuerwerk, Deutsch Wusterhausen mit 8:2

ESV Lok Falkenberg – SV Germania 1910 Ruhland 2:3

In einem spannenden Duell setzte sich Germania Ruhland knapp durch. Janne Linack (20., 42.) brachte die Gäste mit einem Doppelpack in Führung, Aidan Herrgoss (32.) erhöhte zwischenzeitlich sogar auf 0:3. Doch Falkenberg gab sich nicht auf: Julian Getzschmann (57.) und Dennis Becker (69.) verkürzten und sorgten für eine spannende Schlussphase, in der Ruhland den Vorsprung über die Zeit brachte.

SpVgg Finsterwalde – SSV Alemannia Altdöbern 4:2

Die Zuschauer sahen ein unterhaltsames und umkämpftes Spiel. Ein Eigentor von Jonas Kölling (6.) brachte Finsterwalde in Front, ehe Stephan Pollok (35.) ausglich. Nach der Pause übernahm Jens Rösler die Hauptrolle und traf doppelt (58., 72.), bevor Tobias Riese (84.) den Sack zumachte. Der späte Treffer von Dennis Ryszeski (90.+1) änderte am Heimsieg nichts mehr. Eine kuriose Szene gab es in der 73. Minute: Tayfun Güles sah Gelb-Rot.

SV Wacker 21 Schönwalde – SV Grün-Weiß Annahütte 7:1

Ein Torfestival in Schönwalde! Robert Köppchen (2., 6., 24.) und Dennis Köhler (11., 29., 70.) erzielten jeweils Dreierpacks, während Leon Guckel (54.) ebenfalls traf. Der Ehrentreffer für Annahütte fiel durch ein Eigentor von Lukas Stegk (80.). Wacker dominierte die Partie von Anfang bis Ende und zeigte eine beeindruckende Offensivleistung.

SV Askania Schipkau – SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld 3:2

Askania Schipkau begann furios und führte durch Bohdan Chukrii (7.), Gracjan Sebastian Horoszkiewicz (24.) und Marvin Kollowa (31.) schon nach einer halben Stunde mit 3:0. Lichterfeld steigerte sich in der zweiten Hälfte – Florian Vorwerk (45.) und Chris Falkenhan (62.) verkürzten –, doch am Ende reichte es für die Gäste nicht mehr zum Ausgleich.

FC Sängerstadt Finsterwalde – SV 1885 Golßen 3:2

Ein Spiel voller Spannung und Emotionen. Nach Treffern von Franz Metczorat (14.) und Niklas Stelter (29.) sah Golßen früh wie der sichere Sieger aus. Doch der FC drehte nach und nach auf: Pedro-Philip Stefan (34.) leitete die Aufholjagd ein, Justin Schumann (50./Foulelfmeter) glich aus. In der Schlussminute sorgte Calvin Jentzsch (90.) für den umjubelten Siegtreffer. Trotz des Platzverweises gegen Matthias Mann (75.) brachte Finsterwalde das Ergebnis über die Zeit.

SV Blau-Weiß Lindenau – TSG Lübbenau 63 1:2

Ein intensives Spiel mit frühem Offensivfeuerwerk: Maciej Szaton (4.) und Philipp Rödel (18.) trafen zur schnellen 2:0-Führung der Gäste. Justin Gewiss (29.) brachte Lindenau wieder heran, doch trotz einer kämpferischen Leistung gelang kein weiterer Treffer. In der Schlussphase schwächte sich Lübbenau durch die Gelb-Rote Karte gegen John Jank (86.), verteidigte aber den knappen Vorsprung bis zum Abpfiff.