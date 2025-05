Schöneseiffen verlässt Abstiegsplatz - Sieg gegen Sötenich

Im Nachholspiel des 16. Spieltags bezwang der SV Schöneseiffen den SV Sötenich recht deutlich mit 4:1. Bereits nach 30 Minuten führte der SVS mit 4:0. Ein lebenswichtiger Erfolg für die Zimmer-Elf, die damit voerst den Platz mit dem TuS Dom-Esch tauscht und diesen auf den Abstiegsplatz drückt. Schöneseiffen liegt bei Spielgleichheit mit dem TuS einen Zähler davor. Für Sötenich war es die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen am Stück. Sötenich ist weiterhin Sechster und hat am Sonntag die Chance auf Wiedergutmachung gegen Weilerswist. Für Schöneseiffen geht es zum zum Tabellennachbarn nach Frauenberg. Ein weiteres Spiel von hoher Bedeutung für die Grün-Weißen.

Marcel Hupp vom SV Schöneseiffen eröffnete mit seinem Treffer den Torreigen gegen Sötenich. In seiner sechsten A-Liga-Saison (davon vier für Ländchen-Sieberath) sind die nun zwölf erzielten Saisontore schon längst sein persönlicher Bestwert. Hupp wurde in 18 Spielen eingesetzt und braucht im Schnitt 89 Minuten für einen Treffer. Spieler des Spiels wurde sein Mannschaftskollege Max Jöbges. Dem 24-Jährigen gelang binnen acht Minuten ein lupenreiner Hattrick. Jöbges steht jetzt bei acht Saisontoren. Besonderheit: Trifft Jöbges, dann ist ein Schöneseiffner Sieg so gut wie sicher. Sechs Saisonsiege hat der SVS eingefahren und in fünf Spielen hat der Mittelfeldspieler zugeschlagen.

