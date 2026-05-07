Schöneseiffen unterliegt in Frauenberg So lief das Nachholspiel des 14. Spieltags in der Kreisliga A von rb · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Frauenberg hat das Nachholspiel gegen Schöneseiffen gewonnen- – Foto: Marian Stanienda

Der SV Frauenberg hat das Nachholspiel gegen den SV Schöneseiffen mit 4:3 gewonnen. Dadurch hätte der SVF im Falle von drei Absteigern und angesichts 15 Punkten Vorsprung bei nur noch vier Spielen der direkten Konkurrenten den Klassenerhalt sicher. Anders sähe es aus, wenn es doch noch fünf Absteiger gäbe. Hier wären es zu Platz zehn fünf Punkte Vorsprung- Größere Sorgen sollte sich aber Schöneseiffen machen. Die Zimmer-Elf hat gerade einmal einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Das man gegenüber den direkten Konkurrenten noch ein Spiel mehr hat, dürfte nur bedingt zur Beruhigung beitragen.

Das sind die Fakten zum Spiel: SV Frauenberg – SV Schöneseiffen 1950 4:3

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Pascal Schröder, Jan-Paul Pietrzyk (90. Yannik Hergarten), Deniz Arigan, Justin Brams, Wesley Schleicher (84. Tobias Wolfer), Julian Crombach, Jan Tornow, Ben Huthmacher (73. Leon Vohsen), Can Yasin Arigan, Sebastian Kaiser (63. Denis Moruz) - Trainer: Marcel Timm

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen (82. Dennis Heinen), Niklas Kirch, Paul Cordel, Martin Hupp, Fabian Möhrer, Dominik Dreßen (71. Mick Albrecht), Max Jöbges, Felix Zimmer, Timo Bornewasser, Daniel Schmidt (52. Maurice Niedermeier) - Trainer: Heiko Zimmer - Co-Trainer: Alex Klinkhammer

Schiedsrichter: Friedhelm Schreckenberg (Langerwehe) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Sebastian Kaiser (2.), 1:1 Martin Hupp (7.), 2:1 Julian Crombach (55.), 3:1 Julian Crombach (76.), 3:2 Timo Bornewasser (78.), 4:2 Denis Moruz (78.), 4:3 Fabian Möhrer (90.+7)

Doppeltorschütze Julian Crombach (Frauenberg) steht jetzt bei vier Saisontoren. Der 22-Jährige ist in seiner dritten Spielzeit in Frauenberg aktiv und ist dort mit 72 Ligaeinsätzen eine der aktiven Stützen der Mannschaft. Das Ranking der besten Torschützen