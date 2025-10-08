Schöneseiffen überrascht im Nachholspiel

Auswärtsfahrt erfolgreich - Der SV Schöneseiffen siegt in Weilerswist – Foto: Marian Stanienda

Der SV Schöneseiffen hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Im Nachholspiel beim SSV Weilerswist überraschte die Zimmer-Elf mit nach einem frühen Rückstand mit einem 3:1 Auswärtssieg. Dadurch verlässt der SVS1950 die Abstiegsplätze und steht nun mit sechs Zählern knapp über dem Strich auf Platz elf. Für Weilerswist war diese Niederlage ein kleiner Rückschlag im Kampf um die Tabellenspitze. Der SSV bleibt bei 13 Punkten und belegt Position vier im Klassement.

Das sind die Fakten zum Spiel: SSV Weilerswist 1924 – SV Schöneseiffen 1950 1:3

SSV Weilerswist 1924: Stephan Pessara, Kai Karamouzas, Max Becker, Björn Büscher, Solehi Salohidin, Sven Stanienda (46. Robin Maximilian Berk), Maxim Zajcev, Dennis Besirovic, Firat Bagkan (46. Stefan Silva-Santos), Mike Nandzik (46. Daouda Coulibaly), Luis Kampermann (80. Artem Azarko) - Trainer: Frederik Ziburske

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen (75. Pascal Meyer), Fabian Möhrer, Paul Cordel, Felix Jenniches, Dominik Dreßen, Lukas Sauer, Niklas Kirch (63. Marcel Kreiß), Maurice Niedermeier, Marcel Hupp (24. Max Jöbges), Timo Bornewasser (87. Simon Kirch) - Trainer: Heiko Zimmer

Schiedsrichter: Maxim Albov - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Paul Cordel (4. Eigentor), 1:1 Timo Bornewasser (5.), 1:2 Timo Bornewasser (33.), 1:3 Lukas Sauer (46.)

