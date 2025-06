Schöneseiffen steht nach Sieg kurz vor dem Klassenerhalt

Mit einem deutlichen 7:0 Auswärtssieg beim bereits abgestiegenen SC Roitzheim ist dem SV Schöneseiffen ein Quantensprung zum Klassenerhalt gelungen. Mit nun 33 Saisonpunkten im Haben verschafft sich der SVS ein nahezu uneinholbares Polster von drei Punkten und +15 Toren gegenüber dem TuS Dom-Esch, der nach nur einer Saison in der A-Klasse ein absolutes Wunder benötigt. Beide Teams haben nur noch eine Partie auszutragen. Schöneseiffen am 14.06. in Mechernich und Dom-Esch bereits am Pfingstmontag gegen den Tabellenzweiten aus Zülpich.

Durch den Schöneseiffener Erfolg ist jetzt auch klar, dass die SG Hellenthal, so wie es momentan aussieht, im Falle von vier A-Liga-Absteigern und sieben Punkten Rückstand bei nur noch zwei Partien der dritte Absteiger ist. Hellenthal hat aber noch eine klitzekleine Chance. Die SG muss gegenüber Dom-Esch vier Zähler aufholen und dann noch darauf hoffen, dass kein weiterer Bezirksligist aus dem Kreis Euskirchen absteigt. Hellenthal spielt Pfingstmontag gegen Absteiger Füssenich-Geich und muss eine Woche später dann nach Sötenich. In der Bezirksliga heißt der letzte Rettungsanker Rot-Weiß Ahrem. Ahrem hat 31 Punkte aus 28 Spielen und steht momentan zwei Plätze vor dem Abstiegsplatz. D.h., dass sowohl Nierfeld (28 Punkte aus 28 Spielen) als auch Bessenich (26 Punkte aus 28 Spielen) im Sinne ihrer eigenen Interessen in den letzten beiden Spielen dringend punkten müssen und somit indirekt die Tür für Hellenthal noch einmal aufstoßen.