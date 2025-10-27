Mechernichs Jens Honnef (l.) hier im Laufduell mit Nierfelds Tim Wagner schaffte es als zweiter Spieler in die Zweistelligkeit der geschossenen Tore – Foto: Rocco Bartsch

Schöneseiffen ist der Gewinner im Tabellenkeller So lief der 10. Spieltag der Kreisliga A Verlinkte Inhalte KL A Euskirchen Nierfeld SG Dahlem Lommersum Zülpich II + 20 weitere

Auch am zehnten Spieltag ging es wieder torreich zur Sache. 38 Tore fielen auf den sieben Plätze. Ein ganz wichtiger Treffer fiel dabei in Schöneseiffen in der Nachspielzeit. Marcel Hupp war es vorbehalten das Spiel gegen Sötenich mit 2:1 zu entscheiden. Während es für die Gäste die zweite Niederlage binnen vier Tagen gab, feierte das Heimteam einen ganz wichtigen Dreier im Klassenkampf. Schöneseiffen war nämlich das einzige Team aus der unteren Tabellenregion, welches überhaupt zu Punkten kam. Schlusslicht Sportfreunde DHO unterlag dem SV Frauenberg mit 2:3. Lommersum musste sich dem Zweitplatzierten TuS Zülpich II auswärts mit 0:5 geschlagen geben. Der SSV Golbach kam beim 1:6 in Weilerswist ordentlich unter die Räder und auch der TuS Vernich war gegen Tabellenführer Dahlem-Schmidtheim mit 0:6 klar unterlegen. Sorgen muss man sich derzeit um den TSV Schönau, mit vier, und dem SV Nierfeld mit fünf Niederlagen in Folge machen. Beide Mannschaften verloren ihre Heimspiele. Nierfeld musste sich Mechernich mit 1:3 geschlagen geben. Deutlich war die Angelegenheit in Schönau. Dort entführte Flamersheim/Kirchheim nicht nur die drei Punkte, sondern gab dem heimischen TSV mit 8:0 eine ganze bittere Pille zum schlucken mit.

Das sind die Fakten zum Spieltag mit 38 Toren: TuS Chlodwig Zülpich 1896 II – SSV Eintracht Lommersum 1920 5:0

TuS Chlodwig Zülpich 1896 II: David Schleifer, Alexandros Stefanidis (65. Daniel Esser), Robin Ritz (86. Jonas Hintzen), Dustin Oellers, Leon Seeberger (74. Jerome Deruisseau), Dennis Kutscheruk, Jakob Raudszus (65. Lukas Bungart), Sebastian Esser (74. Nico Jensen), Jakob Fischer, Sebastian Zaun, Marcel Blum - Trainer: Marc Altendorf - Co-Trainer: Abdulah Turan

SSV Eintracht Lommersum 1920: Henrik Schilli, Niklas Schwarzenbacher, Joshua Schramm, Alexander Joist, Andreas Struve, Maurice Hergarten, Robin Ron Schmitz, Tim Schumacher, Philipp Henn (74. Denis Rudi), Max Nitz, Marcel Ebel (82. Elias Hamzic) - Trainer: Sebastian Reisenauer

Schiedsrichter: Roland Regelin - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Marcel Blum (43.), 2:0 Dennis Kutscheruk (65.), 3:0 Daniel Esser (75.), 4:0 Sebastian Zaun (77.), 5:0 Sebastian Zaun (90.)



Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim – SV Frauenberg 2:3

Sportfreunde Derkum-Hausweiler-Ottenheim: Jamey Idema, Floridon Patusha, Sefer Hoxhaj, Niklas Wesling, Aziz Neziri, Eren Catak (70. Kadiata Mbaya Mudiangombe), Maciej Wojnowski, Paul Alberty, Vladyslav Shukhovtsev, Salah Kacem (55. Tobias Ratmann), Dejen Kidane - Trainer: René Urbach

SV Frauenberg: Dominik Schöpfer, Daniel Lüssem (87. Leon Vohsen), Pascal Schröder, Deniz Arigan, Wesley Schleicher, Denis Moruz, Marcel Kaiser (70. Can Yasin Arigan), Tom Bauer (70. Julian Crombach), Marcel Motz, Sinan Hannes (53. Jan Tornow) - Trainer: Marcel Timm

Schiedsrichter: Guiseppe Scolaro - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Denis Moruz (24.), 0:2 Sinan Hannes (26.), 0:3 Sinan Hannes (41.), 1:3 Niklas Wesling (90.), 2:3 Kadiata Mbaya Mudiangombe (90.+6)



TuS Vernich 1927 – SG Dahlem-Schmidtheim 0:6

TuS Vernich 1927: Yannik Wall, Maxim Klinov, Paul Merkler (74. David Koop), Albin Kryeziu, Tom Stegink (83. Joe Kajba), Fiete Schwarz, Simon Ratmann, Elias Platz, Luc Kajba, Arber Kryeziu, Maurice Platz - Trainer: Georg Wall

SG Dahlem-Schmidtheim: Yannick Schmitz, Sebastian Etten, Niklas Dümmer (72. Roman Wawer), Timo Wassong (59. Leon Merget), Fabian Klimpel, Dino Halilic (59. Fabian Thur), Niklas Hahn, Christopher Haep, Johann Jentges (72. Joseph Jentges), Silvio Ferjani, Alexander Haep - Trainer: Christian Hammes

Schiedsrichter: Michael Herschung - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Johann Jentges (7.), 0:2 Silvio Ferjani (14.), 0:3 Silvio Ferjani (34.), 0:4 Silvio Ferjani (47.), 0:5 Johann Jentges (58.), 0:6 Christopher Haep (69.)



SV Schöneseiffen 1950 – SV Sötenich 1919 2:1

SV Schöneseiffen 1950: Bastian Gerhards, Tobias Heinen, Niklas Kirch, Nils Fink, Fabian Möhrer (88. Felix Jenniches), Dominik Dreßen, Lukas Sauer, Max Jöbges, Felix Zimmer (63. Torben Hörnchen), Maurice Niedermeier (46. Marcel Hupp), Timo Bornewasser (68. Pascal Meyer) - Trainer: Heiko Zimmer - Co-Trainer: Alex Klinkhammer

SV Sötenich 1919: Lars Kreuser, Lukas Hanf, Nils Knebel, Lars Knebel, Marvin Neumann (61. Ben Winter), Tim Jäckel, Martin Schmitz, Simon Züll, Dennis Jäckel, Jens Knebel, Paul Hrziwnak - Trainer: Markus Sabel

Schiedsrichter: Andreas Kurth - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Martin Schmitz (22.), 1:1 Timo Bornewasser (39.), 2:1 Marcel Hupp (90.+2)



TSV Schönau – SG Flamersheim / Kirchheim 0:8

TSV Schönau: Thomas Duell, Sebastian Nietmann (66. Yannick Merget), Alexander Latz, Norbu Naktsang, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke (66. Luis Breuer), Lukas Wollenweber, David Nolte (59. Patrick Spieß), Chris Schmauder, Florian Metzen (59. Benedikt Vögtel), Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert

SG Flamersheim / Kirchheim: Maarten Schmitz, René Müller, Jan Osten (61. Henning Doppelfeld), Sven Förster, Julian Seliger, Lukas Mager, Paul Doppelfeld (71. Maximilian Carstensen), Kasimir Johannes Reutershan (61. Yannik Ramm), Lukas Heiwolt (78. Philipp Rogaczewski), Daniel Graichen (61. Lorenz Schlüpen), Leon Trichkovski - Trainer: Marco Markwald

Schiedsrichter: Sascha Lus - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Paul Doppelfeld (4. Foulelfmeter), 0:2 Lukas Heiwolt (20.), 0:3 Paul Doppelfeld (34.), 0:4 Lukas Heiwolt (46.), 0:5 Lukas Heiwolt (65.), 0:6 Yannik Ramm (72.), 0:7 Leon Trichkovski (77.), 0:8 Philipp Rogaczewski (89.)

Rot: Chris Schmauder (61./TSV Schönau/)



SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 – TuS Mechernich 1897 1:3

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Philipp Kautz (40. Alican Isitmen), Tim Wagner, Felix Klinkhammer, Jonas Küpper, Sven Pohl, Luca Bläser, Oleksandr Chornyi, Mory Kaba, Nils Hahn, Marlon Vogt, Marcel Maus (76. Fabio Schmitz) - Trainer: Dirk Scheer - Co-Trainer: Vincent Rick - Co-Trainer: Jürgen Hallmann

TuS Mechernich 1897: Tom Nitschke, Leon Radschibajev, André Beaujean, Sven Lepartz (67. Luca Althausen), Andreas Wiedenau (44. Sekou Keita), Tobias Hoß, Jonas Hohn, Nils Althausen, Kevin Mießeler (63. Franz Evertz), Tom Lengersdorf (89. Marco Zenner), Jens Honnef - Co-Trainer: Torsten Flimm - Co-Trainer: Mirco Mertens - Trainer: Nicolas Hohn

Schiedsrichter: Thomas Broszeit - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Jens Honnef (2.), 0:2 Tom Lengersdorf (33.), 1:2 Marlon Vogt (37.), 1:3 Jens Honnef (77.)

SSV Weilerswist 1924 – SSV Golbach 1928 6:1

SSV Weilerswist 1924: Daniel Arndt, Kai Karamouzas, Marius Hammes, Max Becker, Stefan Silva-Santos, Felix Kortholt, Robin Maximilian Berk, Sven Stanienda, Ricardo Melder (60. Jan Schreiter), Firat Bagkan, Mike Nandzik (53. Daouda Coulibaly) - Trainer: Frederik Ziburske

SSV Golbach 1928: Vitali Yuianets, Jan Hofmann (75. Nils Ruthenbeck), Felix Malsbenden, Lukas Malsbenden, Marius Kremp, Maurice Gölden (89. Maximilian Brucker), Nirvin Vincent de Paul (38. Jean-Claude Kamano), Sebastian Mertz, Richard Stier (75. Laurin Peters), Luca Adaldo (89. Markus Müller), Max Hofmann - Trainer: Andreas Malsbenden - Trainer: Michael Müller - Trainer: Max Hofmann

Schiedsrichter: Niklas Granrath - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Firat Bagkan (53.), 2:0 Felix Kortholt (57.), 3:0 Daouda Coulibaly (59.), 3:1 Sebastian Mertz (62.), 4:1 Felix Kortholt (65.), 5:1 Daouda Coulibaly (67.), 6:1 Stefan Silva-Santos (70.) In die Torjägerliste kommt Bewegung in die vorderen Plätzen hinein. Sowohl Mechernichs Jens Honnef, als auch Felix Kortholt (Weilerswist), Johann Jentges (Dahlem-Schmidtheim) und Paul Doppelfeld (Flamersheim/Kirchheim) hatten doppelten Grund zum Jubeln. Alle vier Spieler schnürten einen Doppelpack. Besser lief es noch für Silvio Ferjani (Dahlem-Schmidtheim) und Lukas Heiwolt (Flamersheim/Kircheim). Beide Spieler trafen sogar dreifach.