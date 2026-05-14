Schöneseiffen bleibt weiterhin gefährdet

Die Abstiegssorgen beim SV Schöneseiffen bleiben weiterhin vorhanden. Auch im Nachholspiel gegen den SV Niefeld konnte das Zimmer-Team keinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf setzen. Erneut gab man eine Führung aus der Hand und musste sich nach späten Toren mit 2:4 den Schwarz-Weißen beugen. Man of the Match war Nierfelds Marlon Vogt, der im Zehn-Minuten-Takt zum 2:2, 2:3 und 2:4 binnen der 70. und 90. Minuten traf. Für Schöneseiffen setzt sich damit die Negativserie in 2026 fort. Der SV hat in zehn Spielen nur drei Unentschieden verbuchen können und ist sieben Mal als Verlierer vom Platz gegangen. Das bedeutet in der Rückrunde den letzten Platz von allen 14. A-Ligisten. Ganz anders dagegen die Nierfelder. Der Sieg in Schöneseiffen war fünfte Erfolg in Folge und so hat sich die Scheer-Truppe in das mehr als gesicherte Mittelfeld vorgeschoben.
So lief das Spiel:
SV Schöneseiffen 1950 – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 2:4
SV Schöneseiffen 1950: Tobias Heinen, Niklas Kirch, Paul Cordel (46. Fabian Möhrer), Nils Fink, Dominik Dreßen, Max Jöbges, Felix Zimmer (68. Marcel Hupp), Maurice Niedermeier, Felix Jenniches (76. Daniel Schmidt), Timo Bornewasser, Dennis Fischer (81. Jannis Krömer) - Trainer: Heiko Zimmer
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser (90. Henning Grzonka), Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer, Niclas Hampel, Mory Kaba (81. Kevin Gunasekara), Nils Hahn, David Küpper, Marlon Vogt, Torben Hörnchen (66. Jonas Küpper) - Trainer: Dirk Scheer
Schiedsrichter: Tim Kreuser (Vussem) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Niclas Hampel (32.), 1:1 Max Jöbges (37.), 2:1 Niklas Kirch (58.), 2:2 Marlon Vogt (70.), 2:3 Marlon Vogt (80.), 2:4 Marlon Vogt (90.)
Mit seinem Dreierpack Nierfelds Marlon Vogt nun zwölf Saisontore erzielt. Damit macht der 22-Jährige einen ordentlichen Sprung nach vorn.
1. Max Hofmann (SSV Golbach): 26
2. Tim Breuer (TSV Schönau): 24
3. Paul Doppelfeld (SG Flamersheim/Kirchheim): 19
5. Dominik Vilz (SG Dahlem-Schmidtheim): 18
4. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 16
5. Maurice Platz (TuS Vernich): 15
5. Jens Knebel (SV Sötenich): 15
8. Martin Schmitz (SV Sötenich): 14
9. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 14
9. Vladyslav Shukhotsev (Sportfreunde DHO): 14
9. Marcel Blum (TuS Zülpich II): 13
9. Jakob Fischer (TuS Zülpich II): 13
9. Silvio Ferjani (SG Dahlem-Schmidtheim): 13
So sieht das Ranking der besten Torhüter aus:
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 7
2. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 3
2. Niels Brück (SG Flamersheim/Kirchheim): 3
2. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 3
5. Lars Kreuser (SV Sötenich): 2
5. Alican Isitmen (SV Nierfeld): 2
5. David Schleifer (TuS Chlodwig Zülpich II): 2
5. Maarten Schmitz (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
5. Aaron Zander (SV Sötenich): 2
10. Robin Metternich (TuS Chlodwig Zülpich II): 1
10. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
10. Bastian Gerhards (SV Schöneseiffen): 1
10. Stephan Pessara (SSV Golbach): 1
10. Thomas Duell (TSV Schönau): 1
10. Leon Wynen (SSV Eintracht Lommersum): 1
10. Paul Frings (SSV Weilerswist): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.