Schöneseiffen bleibt weiterhin gefährdet So lief das Nachholspiel des 15. Spieltags von rb · Heute, 09:18 Uhr · 0 Leser

Marlon Vogt (l.) - hier im Spiel in Mechernich - traf in Schöneseiffen gleich dreifach – Foto: Rocco Bartsch

Die Abstiegssorgen beim SV Schöneseiffen bleiben weiterhin vorhanden. Auch im Nachholspiel gegen den SV Niefeld konnte das Zimmer-Team keinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf setzen. Erneut gab man eine Führung aus der Hand und musste sich nach späten Toren mit 2:4 den Schwarz-Weißen beugen. Man of the Match war Nierfelds Marlon Vogt, der im Zehn-Minuten-Takt zum 2:2, 2:3 und 2:4 binnen der 70. und 90. Minuten traf. Für Schöneseiffen setzt sich damit die Negativserie in 2026 fort. Der SV hat in zehn Spielen nur drei Unentschieden verbuchen können und ist sieben Mal als Verlierer vom Platz gegangen. Das bedeutet in der Rückrunde den letzten Platz von allen 14. A-Ligisten. Ganz anders dagegen die Nierfelder. Der Sieg in Schöneseiffen war fünfte Erfolg in Folge und so hat sich die Scheer-Truppe in das mehr als gesicherte Mittelfeld vorgeschoben.

So lief das Spiel: SV Schöneseiffen 1950 – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 2:4

SV Schöneseiffen 1950: Tobias Heinen, Niklas Kirch, Paul Cordel (46. Fabian Möhrer), Nils Fink, Dominik Dreßen, Max Jöbges, Felix Zimmer (68. Marcel Hupp), Maurice Niedermeier, Felix Jenniches (76. Daniel Schmidt), Timo Bornewasser, Dennis Fischer (81. Jannis Krömer) - Trainer: Heiko Zimmer

SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser (90. Henning Grzonka), Thomas Nonnen, Felix Klinkhammer, Niclas Hampel, Mory Kaba (81. Kevin Gunasekara), Nils Hahn, David Küpper, Marlon Vogt, Torben Hörnchen (66. Jonas Küpper) - Trainer: Dirk Scheer

Schiedsrichter: Tim Kreuser (Vussem) - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Niclas Hampel (32.), 1:1 Max Jöbges (37.), 2:1 Niklas Kirch (58.), 2:2 Marlon Vogt (70.), 2:3 Marlon Vogt (80.), 2:4 Marlon Vogt (90.)

Mit seinem Dreierpack Nierfelds Marlon Vogt nun zwölf Saisontore erzielt. Damit macht der 22-Jährige einen ordentlichen Sprung nach vorn. Das Ranking der besten Torschützen