"Schönes Gefühl": Odenkirchen II belohnt sich mit wichtigen Erfolgen

Bei der SpVg Odenkirchen II konnte aufgeatmet werden. Nach sieben sieglosen Spielen in Folge sicherte sich die Zweitvertretung des Bezirksligisten zwei wichtige Dreier in Serie und verschaffte sich somit einen großen Vorsprung auf die rote Zone. Sowohl gegen die Sportfreunde Neersbroich als auch gegen den TuS Liedberg setzten sich die Odenkirchener knapp mit 2:1 durch. Cheftrainer Markus Anders sprach über die Leistungssteigerung seiner Mannschaft.

Befreiungsschläge zum richtigen Zeitpunkt Es lagen harte Wochen hinter Anders und seinem Team. Nach dem 12. Spieltag stand seine Mannschaft mit neun Zählern im Tabellenkeller und konnte seit sieben Spielen keinen Sieg mehr einfahren. Dabei verspielte die SpVg einige Führungen und kassierte zudem späte Gegentreffer.

Beim aktuellen Tabellenzweiten aus Neersbroich gelang Odenkirchen der erlösende Sieg. In einer umkämpften Partie setzten sich die Schwarzen-Gelben knapp mit 2:1 durch. Im darauffolgenden Spiel zeigte die Truppe von Anders ebenfalls Moral und siegte nach einem frühen Rückstand mit 2:1 gegen Liedberg. "Die Jungs haben sehr gut verteidigt und top gegen den Ball gearbeitet. Hinten wenig zugelassen und vorne sehr effektiv gewesen", sagte der Übungsleiter der SpVg über die Leistungen seines Teams. Mit 15 Punkten steht Odenkirchen aktuell auf dem zehnten Platz. Durch die enge Tabellensituation beträgt der Abstand auf Rang Vier nur fünf Zähler für die Zweitvertretung. Mit weiteren Erfolgen könnte sich der Zehntplatzierte also in das obere Tabellendrittel der Liga spielen. Die jüngsten Siege haben sich auch intern positiv bemerkbar gemacht. "War ein schönes Gefühl mal wieder ein, zwei Spiele zu gewinnen - könnte man sich dran gewöhnen", äußerte Anders.