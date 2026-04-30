"Schönes Duell für Göttingen" - SVG empfängt Bovender SV

– Foto: Friedhelm Brauner

Im Duell zwischen dem Bovender SV und der SVG Göttingen treffen zwei ambitionierte Teams aus dem Süden Niedersachsen aufeinander. Tabelle und Form deuten auf ein enges Spiel hin.

Heute, 18:30 Uhr SVG Göttingen 07 SVG Göttinge Bovender SV Bovender SV 18:30 PUSH

„Der SVG befindet sich aktuell in einer sehr starken Form und spielt eine überzeugende Saison.“ Besonders die mannschaftliche Geschlossenheit hebt Yannick Broscheit hervor: „Die Mannschaft tritt als geschlossene Einheit auf und überzeugt vor allem durch eine gut organisierte, strukturierte Defensive.“ Die SVG hat die zweitbeste Defensivreihe, nach Bovenden, und ist in der Rückrunde noch unbesiegt.

Auch offensiv bringe die SVG viel Qualität mit, vor allem in bestimmten Spielsituationen: „Besonders bei Standardsituationen sowie im Umschaltspiel sind sie äußerst gefährlich.“ Entsprechend sieht Broscheit klare Anforderungen an sein Team: „Entscheidend wird sein, die wenigen sich bietenden Torchancen konsequent zu nutzen.“ Zudem brauche es „in der Offensive ein hohes Maß an Variabilität und Kreativität, um ihre kompakte Spielweise zu durchbrechen.“ Auch auf Seiten der Gäste rechnet man mit einer intensiven Partie. SVG-Trainer Nils Reutter erwartet „erneut einen Gegner, der uns alles abverlangen wird“ und stellt sich auf ein Duell auf Augenhöhe ein: „Grundsätzlich rechne ich mit einem ähnlich engen Spiel wie gegen Vorsfelde, in dem Kleinigkeiten das Spiel entscheiden werden.“