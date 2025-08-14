„Schöneren Auftakt kann’s nicht geben“ ‒ Emmering legt mit Prestigeduell in Ostermünchen los

Der TSV Emmering startet mit einem Prestigeduell in Ostermünchen in die neue Saison. Das Spiel ist in erster Linie eine Standortbestimmung.

Kein Wunder bei acht neuen Mannschaften in der umstrukturierten Klasse. Da mag es für eine Standortbestimmung guttun, zunächst auf einen altbekannten Gegner, obendrein langjährigen Kooperationspartner im Jugendbereich zu treffen. Kein langes Abtasten, Taktieren – offener Schlagabtausch. So erhoffen es sich die Fans beider Seiten.

Feiertag, (angekündigter) Sonnenschein, Frühschoppenzeit, kurzweiliges Beisammensein. In Ostermünchen startet am Freitag, um 11 Uhr die Saison in der Kreisliga 1 (Inn/Salzach). Doch gemütlich dürfte es nicht werden. Zumindest nicht auf dem Rasen, wenn der TSV Emmering zum Auftaktderby antritt. Denn es geht ums Prestige und die ersten Punkte in einer Liga mit vielen Fragezeichen.

Und die Vorfreude sei groß, versichert Emmerings Co-Trainer Andi Bauer, der Coach Elvis Nurikic (Urlaub) vertreten wird. „Einen schöneren Auftakt kann’s nicht geben“, so Bauer. „Da weiß jeder, was Sache ist.“ Die Vorbereitung sei zwar „sehr gut verlaufen“, alle hätten nach der verlängerten Saison mit der Relegation gut mitgezogen, „aber wo man wirklich steht, weiß man nicht so recht“. Und das vor einer Spielzeit, „die knackig und richtig schwer wird“.

Von Anfang an dürfe man „nicht auslassen, dann kannst du schnell unten reinrutschen“, mahnt Bauer. Er sieht die diesjährige Kreisliga 1 als „vollkommen unberechenbar“ an. Ein erstes Erfolgserlebnis in Ostermünchen würde für Entspannung strapazierter Nerven sorgen.

Dabei muss das Gästeteam allerdings auf Youngster Max Niedermaier verzichten, der sich im Rahmen der Vorbereitung für die erste Mannschaft empfohlen hatte. Auch Kapitän Simon Wimmer steht verletzungsbedingt noch nicht zur Verfügung. Der wird sich aber dennoch einbringen – als Unterstützer für Bauer.

Dass der Anpfiff zur verspäteten Frühstückszeit erfolgt, empfinden die Emmeringer angesichts der Hitze der vergangenen Tage als Erleichterung. Nicht nur deshalb hat Andi Bauer als Devise ausgegeben: „Vollgas vom Anpfiff an“. Am Ende werden wohl „wieder Kleinigkeiten wie so oft in diesen Derbys entscheiden“, mutmaßt er. Der Emmeringer hofft, dass die den Ausschlag zu grün-weißen Gunsten und für ein entspanntes Wochenende geben.

Zumal die Emmeringer Gefallen am Freitag als Spieltag gefunden zu haben scheinen: Die ersten fünf Spiele der Saison 2025/26 werden alle freitags angepfiffen.