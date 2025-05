„Schöner Teilerfolg“: WSV Unterammergau verhindert direkten Abstieg

Mit dem überzeugenden 5:1-Sieg gegen Mitkonkurrenten SV Eurasburg-Beuerberg haben die Fußballer den direkten Abstieg in der Kreisliga schon einmal vermieden. Nach dem Triumph am Sonntagnachmittag ist klar: Die Unterammergauer sind in der Relegation dabei. „Das ist schon mal ein schöner Teilerfolg“, resümierte Trainer Tobias Benning. „Es wäre jetzt schön, wenn wir in den nächsten zwei Punktspielen daran anknüpfen könnten und mit breiter Brust in die Relegation gehen.“

Die Partie gegen den Verfolger, der nach dem letzten Strohhalm griff, gingen die Gastgeber hochkonzentriert an. Die Ammertaler setzten den Gegner durch aggressives Pressing unter Druck. Und durften früh zum ersten Mal jubeln. Auf Höhe des Fünf-Meter-Raums legte Lukas Klemm quer zu Robin Reiter, der den Ball mühelos ins Tor einschob. Drei Minuten später schnappte sich Linksfuß Klemm das Leder, legte es sich wenige Meter außerhalb des Strafraums zu einem Freistoß zurecht und zirkelte es über die Mauer hinweg zum 2:0 in den Kasten.