„Schöner Sch...“ Tabellenführung verteigt: Doch zu welchem Preis

Eine tolle Leistung zeigten die Damen der SG Aßling/Grafing. Bei ihrem 4:0 Heimsieg sammelten sie zwar drei Punkte, mussten aber einen Verlust hinnehmen
Die Einschätzung von Rainer Huber, Trainer der Aßlinger und Grafinger Bezirksliga-Fußballerinnen, bezüglich des Gegners wurde bestätigt. Der FC Moosinning stellte sich als „technisch bockstarke“ Bezirksliga-Mannschaft heraus. Aber auch als „sehr jung und unerfahren“, so Huber. Was letztlich den Ausschlag gab.
Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Möglichkeiten auf beiden Seiten war es Sandra Moleh mit ihrem dritten Saisontreffer im zweiten Spiel, die in der Nachspielzeit das 1:0 erzielte (45.+2). „Das war wichtig für den Kopf, der Gamechanger“, freute sich der SG-Coach.
Nach einer lebhaften Pausen-Diskussion hätten die Gastgeberinnen im Grafinger Stadion „brutalst gekämpft“ und im zweiten Durchgang, „ein Bombenspiel abgeliefert“. Der Lohn waren die Treffer von Emilia Strube (69.), erneut Moleh (80.), jeweils unter tatkräftiger Vorarbeit von Kapitänin Sandra Funkenhauser. Den Schlusspunkt setzte dann Eva Bürgmayr mit dem Kopfballtreffer zum 4:0 nach einer Ecke (83.).
Es war der zweite Dreier im zweiten Spiel der neuen Saison. Allerdings ein teuer erkaufter. Denn bei einem Zweikampf verletzte sich Verena Krumay und wurde ins Krankenhaus gebracht. Stark humpelnd war sie zu Spielende allerdings schon wieder am Platz – mit Verdacht auf Außenbandriss. „Ein schöner Sch…“, der bei Trainer Rainer Huber die Freude über die verteidigte Tabellenführung arg trübte. Denn schon gegen Moosinning war die Ersatzbank mit Spielerinnen aus der Zweiten (Katharina Zinkl, Marion Löwer und Lina Lohmar) sehr dünn besetzt.