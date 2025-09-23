„Schöner Sch...“ Tabellenführung verteigt: Doch zu welchem Preis

Eine tolle Leistung zeigten die Damen der SG Aßling/Grafing. Bei ihrem 4:0 Heimsieg sammelten sie zwar drei Punkte, mussten aber einen Verlust hinnehmen

Die Einschätzung von Rainer Huber, Trainer der Aßlinger und Grafinger Bezirksliga-Fußballerinnen, bezüglich des Gegners wurde bestätigt. Der FC Moosinning stellte sich als „technisch bockstarke“ Bezirksliga-Mannschaft heraus. Aber auch als „sehr jung und unerfahren“, so Huber. Was letztlich den Ausschlag gab.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Möglichkeiten auf beiden Seiten war es Sandra Moleh mit ihrem dritten Saisontreffer im zweiten Spiel, die in der Nachspielzeit das 1:0 erzielte (45.+2). „Das war wichtig für den Kopf, der Gamechanger“, freute sich der SG-Coach.