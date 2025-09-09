Schöner Platz - aber kein schöner Fußball

Auf dem idyllisch gelegenen und top gepflegten Rasenplatz in Landau reichte den Junglöwinnen auch eine über weite Strecken schwache Leistung, um den deutlichen Auswärtssieg herauszuschießen. Dabei begann das Spiel so, wie es sich jeder Coach erträumt. Paulina Kapsa brachte den KSV bereits mit dem ersten Abschluss der Partie in Minute Eins in Führung als sie die zu weit vor ihrem Tor stehende Torhüterin mit einem Lupfer aus gut 30 Metern überraschte. Das sollte dann aber auch in der ersten Hälfte die einzige überragende Aktion bleiben, da die Junglöwinnen keinen schönen Fußball anboten, ihren tapferen Gegnerinnen aber trotzdem haushoch überlegen waren. Gelungenes Kombinationsspiel, schnelle Passstafetten und präzise Torabschlüsse waren Mangelware. Dafür sahen die Zuschauer viele Einzelaktionen, unsaubere Abspiele und jede Menge ungenaue Schüsse, die entweder ihr Ziel nicht fanden oder von der Heimtorhüterin problemlos entschärft werden konnten. Trotzdem bauten die Junglöwinnen den Vorsprung bis zu Halbzeit auf 7:0 aus. Marlene Remus (8. + 40. Min), ein Eigentor (21. Min.), Paulina Kapsa (1., 26. + 31. Min.) und Sarai-Noelle Bahn (39. Min.) entschieden das Spiel mit ihren Treffern bereits zu Pause.

Leider bot auch die zweite Hälfte weitgehend nur fußballerische Magerkost, über die auch die weiteren Treffer von wiederum Kapsa (46.Min.), Clara Trümner (49. Min.), Emilia Cnyrim (62. + 72. Min.), Sophie Nieder (62. + 73. Min.) sowie Nora Meißner (74. Min.) nicht hinwegtäuschen konnten. In der 79. Minute konnte die Heimelf aus Landau ihrerseits den ersten und einzigen eigenen Torabschluss verzeichnen, der allerdings von der bis dahin nahezu beschäftigungslosen Nuala Ortmann im Tor der Junglöwinnen im 1 gegen 1 gegen die Landauer Angreiferin entschärft werden konnte. So hielt sich nach Spielschluss auch die Zufriedenheit der mitgereisten Anhänger des KSV in Grenzen und objektiv betrachtet wird eine solche Leistung gegen die Topteams der Liga aus Obermelsungen und Calden schwer für einen Erfolg reichen. Es bleibt also weiterhin viel zu tun für das Trainerteam Krause/Krull, um die Mannschaft auf diese, wohl meisterschaftsentscheidenden, Partien vorzubereiten.