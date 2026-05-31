»Schöner nicht ausmalen können«: Schwaiberger, Maier & viele Gefühle 22. und letzter Spieltag in der Frauen-Bayernliga - Samstag: TSV Schwaben Augsburg vs. FC Ruderting 1:5 von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Auch der FC Ruderting hat einen Kakadu - Torfrau Theresa Butscher präsentierte ihn nach Spielende. – Foto: Simon Schwaiberger

"Schöner hätten wir es uns nicht ausmalen können", findet Managerin Hanna Maier für die 22. und letzte Partie des Jahres durch und durch treffende Worte. Denn Meister Ruderting hat bei Absteiger Schwaben Augsburg nicht nur standesgemäßg 5:1 gewonnen. Auch konnte sich Franziska Schwaiberger mit einem Viererpack fast noch die Torschützenkanone holen. Und weil's fast schon kitschig sein musste, kamen mit eben jener Hanna Maier und Julia Hufsky zwei "Grand Dame" des (nieder-)bayerischen Fußballs zum Einsatz.

Das Spiel an sich war aus Sicht der Gäste eine "klare Sache. Das hat eher an einen Sommerkick erinnert." Und genau deshalb blieb eben genugend Zeit und Aufmerksamkeit für die schönen Rudertinger Randgeschichten. Für Dankesminuten, für Emotionen - und beinahe einen weiteren Titel. Denn - wer eigentlich sonst? - Franziska Schwaiberger erzielte vier Treffer, und ist ein Tor hinter Shatra Namutebi (Ingolstadt II) die beste Torjägerin der Frauen-Bayernliga. "Auch wenn es mit der Kanone nicht klappte: Ein schöner Abschluss", ist Hanna Maier mit ihrer Meinung nicht alleine.

Apropos: Schöner Abschluss. Einen solchen erlebte am Samstagnachmittag auch die 37-Jährige selbst. Weil Leistungsträgerinnen wie Anna Madl, Selina Zieringer und Franziska Haider in der Landesliga-Reserve aushelfen mussten, "schwemmte" es Maier und auch Julia Hufsky nicht nur in den Spieltagskader, sondern auch aufs Feld im Ernst-Lehner-Stadion. Ein Zufall, den man auch als Schicksal im positiven Sinne bezeichnen kann.

Hanna Maier ist noch nicht eingerostet. – Foto: Simon Schwaiberger