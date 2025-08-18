🗣: "Schöner kann die Rückkehr nicht sein" – Kapitän gibt Comeback

Der fünfte Spieltag der Bezirksliga Süd ist vorüber und hatte erneut einiges zu bieten. Der MTV München erleidet in Gilching den ersten Dämpfer. Untermenzing und Deisenhofen liefern sich einen heißen Schlagabtausch. Der SV Waldeck Obermenzing feiert einen perfekten Fußballsonntag. Geiselbullach hadert mit einer nicht gegebenen roten Karte. Der SV Ohlstadt ist trotz Überzahl nach roter Karte schwächer als Denklingen.

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: "Wir wussten, dass es sehr schwer wird – die Mannschaft schätzen wir als Top-5-Mannschaft ein. Wir leiden im Moment unter der Urlaubszeit, wollten uns aber so gut wie möglich verkaufen. Gilching war wesentlich besser im Spiel drin und hat die ersten 20 Minuten das Spiel beherrscht. Wir haben immer wieder versucht Nadelstiche zu setzen. Dies ist uns einmal gut gelungen, da war Alexander Kaltner frei vorm Tor – er konnte nur mit einer Notbremse gestoppt werden. Da war dann die Hoffnung groß, weil wir wussten, wir können über eine Stunde in Überzahl spielen. Aber wie es so oft ist im Fußball, hat der Gegner nochmal 10 % draufgelegt und wir haben einen Schritt zurück gemacht. In der Folge gehen wir mit einmal 0:2-Rückstand in die Pause. Wir haben dann mit drei Einwechslungen versucht, das Spiel zu drehen. Wir sind wesentlich besser aus der Kabine gekommen und haben zwei 100%ige Chancen gehabt, die wir leider nicht nutzen konnten. Den Anschlusstreffer haben wir dann mit einer schönen Aktion erzielt. Es fühlte sich so an, als könnten wir das Spiel drehen. Leider bekommen wir im Gegenzug ganz unglücklich über einen abgefälschten Freistoß das 1:3. Trotzdem ein großes Kompliment an meine Mannschaft, die es trotzdem noch versucht hat und richtig Gas gegeben hat. Am Ende fehlten uns einfach die letzten Körner, – mit dem 1:4 war das Spiel entschieden. Für uns geht es jetzt darum, die richtigen Schlüssel daraus zu ziehen. Wir wussten, irgendwann sind wir fällig, aber wir werden daraus lernen. Für uns ist der Start in den ersten vier Spielen mit sieben Punkten sensationell. Jetzt kommen zwei, drei Spiele auf Augenhöhe, bei denen wir punkten wollen, um das große Ziel Klassenerhalt zu erreichen."

Nico Formelia, Trainer des SV Untermenzing: "Wir haben eine schlechte erste Halbzeit und kommen nicht gut ins Spiel. Uns fehlte die Intensität und Qualität. Zur Halbzeit haben wir ein paar Anpassungen vorgenommen, die sehr gut gefruchtet haben. In den nächsten 30 Minuten spielen wir brutal gut und schießen drei Tore. Wir machen aus dem Rückstand ein 3:2 für uns. Das 3:3 bekommen wir dann in einer Phase, in der wir die überlegenere Mannschaft waren. Am Ende können wir aber froh sein, dass es nur beim 3:3 bleibt – in der Schlussphase hatte Geiselhöring, wie auch in der ersten Halbzeit, die Oberhand. Wir können uns bei Florian Geck bedanken, der hatte einen massiven Einfluss darauf. Schlussendlich nehmen wir den Punkt mit, weil wir über lange Strecken nicht die bessere Mannschaft waren. Jetzt bereiten wir uns auf die englische Woche in Olching vor."

Stefan Gutsmiedl, Trainer des SV Waldeck Obermenzing: "Ein völlig verdienter Sieg. Von der ersten bis zur letzten Minute hatten wir viel Ballbesitz und sind immer ruhig geblieben – wir haben auf unsere Momente gewartet. Zudem kehrte nach einem Jahr Pause, unser Kapitän Maxi Graf auf den Fußballplatz zurück. Mit seinen zwei Toren wurde der Tag perfekt – schöner kann die Rückkehr nicht sein".

Stefan Held, Trainer des TSV Geiselbullach: "Ich glaube, über 90 Minuten gesehen wäre eine Punkteteilung verdient gewesen. Am Ende stehen wir leider trotzdem mit leeren Händen da. Vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir die spielbestimmenden Mannschaft und sind zu richtig guten Chancen gekommen, konnten den Ball aber leider nicht final über die Linie drücken. Planegg hatte während dem Spiel auch diverse gute Torchancen, kann aber froh sein, dass es in der ersten Halbzeit keine rote Karte gab."