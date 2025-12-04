Schönenbach wankt – DJK Südwest wittert die Wachablösung!

Wenn SC Schwarz-Weiß Köln am Sonntag den Türkischen FC Köln empfängt, steht ein echtes Kellerduell an: Platz 14 gegen Platz 13, beide im Abstiegskampf, beide zuletzt mit Niederlagen. Während SW Köln nach drei Pleiten in Serie auf der Stelle tritt, hat der TFC ebenfalls mit einem 0:3 in Rheinsüd einen Rückschlag hinnehmen müssen. Und doch: Bei Schwarz-Weiß herrscht keine gedrückte Stimmung – ganz im Gegenteil.
Trainer Sven Müller betont, dass die Atmosphäre im Team trotz der Tabellensituation absolut intakt sei: „Anders als viele vielleicht vermuten würden, ist die Stimmung bei uns durchweg gut – und das schon die ganze Zeit.“ Besonders die Leistung beim knappen 1:2 gegen Südwest habe ihn stolz gemacht: „Gegen ein Top-Team der Liga haben wir mehr als dagegengehalten und waren über weite Strecken sogar die bessere Mannschaft.“
Für das kommende Kellerduell seien seine Spieler entsprechend motiviert. „Der volle Fokus liegt jetzt auf den letzten beiden Partien dieser Hinrunde. Die Jungs sind heiß, die Trainingsbeteiligung ist top – wir haben 20 bis 22 Spieler im Training, und da geht es im positiven Sinne richtig zur Sache.“
Müller erinnerte auch an die besondere Note des Duells: „Jeder weiß, wie immens wichtig das kommende Spiel gegen den TFC ist, das ja schon ein Stück weit Derby-Charakter hat. Man kennt sich noch aus den gemeinsamen Jahren in der Kreisliga A Köln.“
Die individuelle Qualität des Gegners ist für Müller kein Geheimnis: „Der TFC ist individuell sehr stark, keine Frage.“ Dennoch richtet Schwarz-Weiß den Blick bewusst nach auf die eigene Leistung: „Wir schauen nur auf uns und unsere Stärken.“
Und genau darin sieht der Trainer die Chance auf den ersten Heimdreier der Saison: „Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir am Sonntag gezeigt haben, dann kann es im besten Fall der erste Heimdreier dieser Hinrunde werden.“
Es ist das absolute Top-Spiel des Spieltags. Der Tabellenzweite (30 Punkte) trifft auf den Tabellenführer (31 Punkte) – und beide bringen beeindruckende Serien mit: Südwest ist zu Hause ungeschlagen, Schönenbach hat auswärts noch keine Partie verloren. Gleichzeitig steckt der Primus jedoch in einer Ergebniskrise: Nur ein Punkt aus den letzten drei Spielen. Südwest dagegen führt die Formtabelle an.
Trainer Daniel Errens sprach vor dem Duell von einer „erneuten Topaufgabe“ und betonte, dass sein Team sich diese Position in der Spitzengruppe hart erarbeitet habe. „Wir haben uns in den letzten Wochen erarbeitet und verdient, aktuell der erste Herausforderer von Schönenbach zu sein“, sagte der 38-Jährige. Die Mannschaft erfülle „Woche für Woche die kleineren Aufgaben“, die sich Südwest im Hinblick auf die eigene Spielphilosophie setze – und das konsequent.
Die Stimmung sei entsprechend hervorragend, auch personell hat Errens fast alle Optionen: „Der komplette Kader steht zur Verfügung, lediglich Michel Hampe fehlt wegen seiner Rot-Sperre.“ Damit könne das Trainerteam „aus dem Vollen schöpfen“ und die Vorbereitung optimal angehen.
Errens hob besonders die Qualität des Gegners hervor. Schönenbachs variables System und die flexible Positionierung seien eine große Herausforderung. „Wir wissen um die Stärken von Schönenbach – ihr variables System, ihre flexible Positionierung und ihr klarer Spielstil.“ Gerade das mache das Duell so reizvoll: Südwest will nicht nur bestehen, sondern den Spitzenreiter selbst vor Probleme stellen.
Der Matchplan werde deshalb entscheidend sein – und die Bereitschaft, erneut ein Maximum zu investieren. Errens betonte: „Wir wollen unsere eigenen Stärken einbringen und am Ende auch erfolgreich sein. Die Mannschaft hat sich diese Ausgangssituation in den letzten Wochen absolut verdient.“
Dass es nicht „nur“ ein Topspiel, sondern ein potenzieller Wendepunkt der Hinrunde ist, machte der Trainer unmissverständlich klar. „Der Abstand in der Tabelle hat sich verändert – die Chance, Schönenbach einzuholen, ist da. Und Chancen sind dazu da, genutzt zu werden“, erklärte Errens.
Umso deutlicher fiel sein Ausblick aus: „Wir werden alles investieren, um Schönenbach zu schlagen. Vielleicht dürfen wir dann nächste Woche sogar selbst von der Tabellenspitze grüßen.“
Deutz 05 geht mit breiter Brust ins vorletzte Pflichtspiel des Jahres. Nach dem 3:1-Auswärtssieg beim Tabellenführer Schönenbach hat das Team von Trainer Tobias Blum nicht nur Platz 3 gefestigt, sondern auch bewiesen, dass es in dieser Saison ganz vorne mitmischen kann. Nun wartet mit SV Bergfried Leverkusen ein Gegner, der zuletzt selbst für ein Ausrufezeichen sorgte: Der 3:1-Erfolg gegen die Rheindörfer ließ die Leverkusener auf 14 Punkte klettern und sorgt für Rückenwind im Abstiegskampf.
Deutz-Trainer Tobias Blum blickt mit viel Vorfreude auf das Heimspiel. Er betonte, man sehe darin „eine wichtige Gelegenheit, nach dem guten Auftritt der vergangenen Woche genau dort weiterzumachen“. Sein Team wolle den positiven Trend bestätigen und „im besten Fall erneut drei Punkte einfahren“. Mit Blick auf das direkte Duell zwischen Spitzenreiter Schönenbach und Verfolger Südwest sei klar, wie wertvoll ein Sieg wäre: „Wir können die Zähler gut gebrauchen, um den Anschluss an die beiden Spitzenplätze nicht größer werden zu lassen.“
Blum warnte aber zugleich vor dem kommenden Gegner. Bergfried habe zuletzt gezeigt, „dass der Trainerwechsel Wirkung zeigt“, weshalb Deutz ein „richtig schweres Spiel“ erwarte. Er schätze Bergfried „deutlich stärker ein, als es der Tabellenplatz vermuten lässt“. Auch deshalb sei klar: „Wir müssen wieder an unsere Grenzen gehen – schaffen wir das, sind wir nur sehr schwer zu schlagen.“
Hinzu komme eine besondere Motivation: „Es ist unser letztes Heimspiel in diesem Jahr. Wir möchten unseren Deutzer Anhängern unbedingt einen Sieg schenken.“ Trotz der Ausfälle von Jeffrey Eshun und Cord Beumer zeigte sich Blum überzeugt, genügend Qualität im Kader zu haben, um die Partie erfolgreich zu gestalten.
Auf der anderen Seite reist Bergfried-Trainer Stefan Müller mit Respekt, aber nicht ohne Hoffnung nach Deutz. Er bezeichnete das Gastspiel als „eine der größten aktuellen Herausforderungen“, denn Deutz komme „mit mächtig Rückenwind“ und habe „den großen Wurf“ weiterhin vor Augen.
Dennoch kündigte Müller an, man wolle sich keineswegs verstecken. Sein Team werde alles daransetzen, „den Favoriten so lange wie möglich zu ärgern“ und Deutz vor Aufgaben zu stellen. Der jüngste Heimsieg habe gezeigt, dass man konkurrenzfähig sei. „Auch wir nehmen etwas Rückenwind aus dem letzten Spiel mit. Den Punkt, den wir aktuell haben, wollen wir gerne verteidigen und wenn möglich mehr mitnehmen.“
Personell müsse Bergfried erneut improvisieren. René Rekus befinde sich weiterhin im Ausland, Cedric Bergmann sei verletzt, Marc Philavanh im Urlaub und mehrere Spieler erkältet. Trotzdem sehe Müller „keinen Grund zu klagen“. Entscheidend sei, dass die Mannschaft „wieder geschlossen auftritt“ und das Bestmögliche herausholt.
Der Trendvergleich könnte kaum gegensätzlicher sein: Die Rheindörfer stecken trotz ordentlicher Punkteausbeute in ihrer längsten Durststrecke der Saison, während Hürth II unter Thomas Frohn spürbar an Stabilität gewonnen hat.
Trainer Sebastian Tillmann machte nach der 1:3-Niederlage in Bergfried deutlich, dass seine Mannschaft die Fehler klar erkannt habe. „Wir haben unsere Lehren aus dem letzten Spiel gezogen und wissen genau, was wir verändern müssen“, sagte der 35-Jährige.
Vor heimischer Kulisse sieht er seine Mannschaft in der Pflicht: „Gerade zu Hause müssen und wollen wir unsere Punkte holen, um den Anschluss nicht zu verlieren.“ Gleichzeitig betonte er, dass die Rheindörfer trotz des starken Saisonstarts „realistisch bleiben“ und weiter von Spiel zu Spiel schauen wollen: „Dann werden wir sehen, wo wir überwintern.“
Für Hürths neuen Trainer Thomas Frohn ist es ein besonderes Auswärtsspiel – und ein traditionell schwieriges. „Aus den letzten sechs Duellen haben wir nur das allererste gewonnen“, erinnerte der 38-Jährige. Auch deshalb warnt er vor dem kommenden Gegner: „Die Rheindörfer sind erneut gut in die Saison gestartet und stehen mit 25 Punkten völlig zurecht in der oberen Tabellenregion. Uns erwartet also eine sehr anspruchsvolle Aufgabe.“
Dennoch reist seine Mannschaft mit einer breiten Brust an. „Aus den letzten drei Spielen haben wir sieben Punkte geholt, und auch das Ergebnis gegen Heiligenhaus hat uns Rückenwind gegeben.“ Diese neu gewonnene Stabilität will Frohn nun ins Auswärtsspiel übertragen: „Diese Ordnung und Geschlossenheit wollen wir nun auch auswärts auf den Platz bringen – dann können wir dort definitiv etwas mitnehmen.“
Besonders aufmerksam müssen die Hürther auf Rheindörfers Torjäger Marcel Dawidowski sein. „Er ist ein Stürmer, der in der Landesliga bereits Torschützenkönig geworden ist und jederzeit den Unterschied machen kann. Darauf sind wir vorbereitet“, betonte Frohn.
Hürth II setzt in der Fremde klar auf kollektive Stärke. Frohn stellte klar: „Wir wollen mit mannschaftlicher Geschlossenheit, hoher Intensität und unbedingtem Siegeswillen auftreten – dann sind wir überzeugt, dass wir auch bei den Rheindörfern punkten können.“
Ein Duell zweier Teams, die viel vorhaben – die einen, um nicht den Anschluss an die Spitze zu verlieren, die anderen, um ihren positiven Trend zu bestätigen.
Der SSV Jan Wellem geht als klare Favorit in das Heimspiel gegen Germania Zündorf, doch beide Trainer warnen vor einem einfachen Nachmittag. Während Jan Wellem mit 22 Punkten auf Rang 5 steht und am vergangenen Wochenende einen Sieg im Neun-Tore-Match beim 6:3 bei Ford Niehl feierte, steckt Zündorf mit 8 Punkten weiter tief im Tabellenkeller. Die Gäste verloren zuletzt 1:3 gegen Frielingsdorf und stehen unter Zugzwang – vor allem, weil die direkte Konkurrenz zeitgleich im direkten Duell aufeinandertrifft.
Jan-Wellem-Trainer Alexander Voigt erwartet ein hartes Stück Arbeit. „Zündorf wird ein schweres Spiel, das dürfen wir keinesfalls unterschätzen“, betonte der 47-Jährige. Er erinnerte daran, dass die Germania seinem Team bereits in der vergangenen Saison große Probleme bereitet habe: „Ich erwarte diesmal nichts anderes.“
Gleichzeitig sieht Voigt sein Team nach dem Pokalerfolg und dem Sieg in Niehl wieder „auf einem guten Weg“. Ziel sei es, die heimstarke Serie fortzuführen: „Unser Ziel ist klar: Wir wollen die drei Punkte behalten.“
Besonders hebt er hervor, dass Geduld ein entscheidender Faktor sein werde, denn er erwarte einen Gegner, der „sich mit allem, was er hat, wehren“ werde. Personell ist die Lage für Jan Wellem erfreulich: „Bis auf Tim Eckhardt, der noch gesperrt ist, und Yannick Langesberg, der leider langzeitverletzt ausfällt, habe ich alle Mann an Bord.“
Voigt zeigte sich zufrieden mit dem Engagement seines Teams: „Die Mannschaft gibt in jedem Spiel alles, da gibt es keinen Vorwurf.“ Auch gegen Zündorf wolle man „alles reinwerfen“.
Für Zündorf-Trainer Daniel Werken steht ein echtes Brett bevor. „Ein extrem schweres Auswärtsspiel gegen eine Top-Mannschaft mit großer individueller Qualität“, so beschreibt er die Aufgabe. „Aber die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass in dieser Liga jeder jeden schlagen kann“, erklärte er.
Genau diese Perspektive will Werken nutzen. „Wir fahren dort nicht hin, um uns zu verstecken, sondern um eine Überraschung zu schaffen.“ Dafür kündigte er maximale Intensität an: „Wir werden alles investieren, ein intensives Spiel liefern und unsere bestmögliche Leistung abrufen.“
Für Schlusslicht SC Brühl wird die Lage zunehmend prekär. Mit erst drei Punkten und zwölf Niederlagen aus 13 Spielen steht der Aufsteiger weiter mit dem Rücken zur Wand. Die 1:10-Klatsche in Hoffnungsthal am vergangenen Spieltag war der Tiefpunkt einer Serie von acht Pleiten in Folge. Nun wartet mit Ford Niehl der nächste formstarke Gegner – auch wenn die Dogan-Elf zuletzt erstmals nach sieben Spielen verlor (3:6 gegen Jan Wellem). Die Kölner rangieren mit 17 Punkten im gesicherten Mittelfeld und könnten mit einem Auswärtssieg sogar Anschluss an die obere Tabellenhälfte herstellen.
Niehl-Trainer Dogan Oymak machte vor dem Auswärtsspiel deutlich, dass sein Team gewillt ist, die jüngste Niederlage schnell abzuschütteln. „Wir wollen vor der Pause noch einmal in uns gehen und die Niederlage vom letzten Spiel vergessen machen“, erklärte er und lobte gleichzeitig die Vorbereitung seines Teams: „Die Mannschaft hat eine gute Trainingswoche hingelegt, und mit der letzten Einheit werden wir optimal vorbereitet sein, um am Sonntag ein konzentriertes und starkes Spiel abzuliefern.“
Besonderen Fokus legte Oymak darauf, die Fehler aus der Vorwoche nicht zu wiederholen. Brühl werde nach dem 1:10 „mit viel Energie und Wiedergutmachungswillen auftreten“. Genau deshalb warnte der Coach: „Wir wollen aber nicht die Mannschaft sein, an der sie das auslassen.“
Sein Team wisse, worauf es ankomme: „Für uns geht es darum, unsere Stärken konsequent einzubringen und auswärts die maximale Punktausbeute mitzunehmen. Wir kennen unsere Qualitäten, wissen aber auch genau, woran wir arbeiten müssen – und gerade das macht uns momentan stark.“ Zum Abschluss äußerte er die Hoffnung auf „ein gutes, intensives und faires Spiel“.