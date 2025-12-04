Schönenbach wankt – DJK Südwest wittert die Wachablösung!

Schwarz-Weiß vor Abstiegskracher: „Die Jungs sind heiß auf den ersten Heimdreier“

Wenn SC Schwarz-Weiß Köln am Sonntag den Türkischen FC Köln empfängt, steht ein echtes Kellerduell an: Platz 14 gegen Platz 13, beide im Abstiegskampf, beide zuletzt mit Niederlagen. Während SW Köln nach drei Pleiten in Serie auf der Stelle tritt, hat der TFC ebenfalls mit einem 0:3 in Rheinsüd einen Rückschlag hinnehmen müssen. Und doch: Bei Schwarz-Weiß herrscht keine gedrückte Stimmung – ganz im Gegenteil.

Müller: „Ich bin stolz auf die Jungs“

Trainer Sven Müller betont, dass die Atmosphäre im Team trotz der Tabellensituation absolut intakt sei: „Anders als viele vielleicht vermuten würden, ist die Stimmung bei uns durchweg gut – und das schon die ganze Zeit.“ Besonders die Leistung beim knappen 1:2 gegen Südwest habe ihn stolz gemacht: „Gegen ein Top-Team der Liga haben wir mehr als dagegengehalten und waren über weite Strecken sogar die bessere Mannschaft.“

Für das kommende Kellerduell seien seine Spieler entsprechend motiviert. „Der volle Fokus liegt jetzt auf den letzten beiden Partien dieser Hinrunde. Die Jungs sind heiß, die Trainingsbeteiligung ist top – wir haben 20 bis 22 Spieler im Training, und da geht es im positiven Sinne richtig zur Sache.“

Müller erinnerte auch an die besondere Note des Duells: „Jeder weiß, wie immens wichtig das kommende Spiel gegen den TFC ist, das ja schon ein Stück weit Derby-Charakter hat. Man kennt sich noch aus den gemeinsamen Jahren in der Kreisliga A Köln.“

„Wir schauen nur auf uns“

Die individuelle Qualität des Gegners ist für Müller kein Geheimnis: „Der TFC ist individuell sehr stark, keine Frage.“ Dennoch richtet Schwarz-Weiß den Blick bewusst nach auf die eigene Leistung: „Wir schauen nur auf uns und unsere Stärken.“

Und genau darin sieht der Trainer die Chance auf den ersten Heimdreier der Saison: „Wenn wir das auf den Platz bringen, was wir am Sonntag gezeigt haben, dann kann es im besten Fall der erste Heimdreier dieser Hinrunde werden.“