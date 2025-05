Schönenbach übernimmt Pole – SW Köln mit Torfestival im Keller

Den Gästen aus Köln-Nord spielte dies in die Karten. Nach einer torlosen ersten Hälfte gelang es Julian Potisk mit einem Doppelpack (48./54.) die Partie früh in der zweiten Halbzeit zugunsten der Rheindörfer zu entscheiden. Marcel Dawidowski erhöhte nach 67 Minuten zum Endstand von 3:0.

Last-Minute-Ausgleich: Lindlar trotzt Zündorf ein 3:3 ab

Trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung hat Germania Zündorf beim Tabellenletzten TuS Lindlar zwei sicher geglaubte Punkte liegen lassen. In einer dramatischen Schlussphase kämpfte sich Lindlar zurück und rettete sich in der Nachspielzeit zu einem 3:3-Unentschieden.

Dabei begann die Partie perfekt für die Hausherren. Nico Schachow traf bereits in der 5. Minute per Kopf nach Flanke von Roger Sauer zur frühen Führung. „Es war natürlich ein super Start, der uns sehr beflügelt hat. Wir haben sehr diszipliniert gespielt und aus dem Spiel heraus nichts zugelassen“, zeigte sich Lindlars Trainer Arlind Oseku mit der Anfangsphase zufrieden. Allerdings blieb es nicht bei der Führung: In der zweiten Halbzeit glich Zündorf zunächst durch Koray Karakaya aus, ehe Luca Mule mit einem Doppelschlag (80./84.) die Gäste scheinbar auf die Siegerstraße brachte. "Das Spiel hatte eigentlich immer den selben Ablauf. Wir haben gespielt, haben versucht nach vorne zu spielen und Lindlar hat gekontert, was sie auch nicht so schlecht gemacht hat", so Zündorfs Co-Trainer Yanik Gilles.

Doch Lindlar gab sich nicht auf. Gabriel Werner verkürzte nach starker Kombination in der 89. Minute auf 2:3. In der Nachspielzeit sorgte Christian Schreiner schließlich für großen Jubel bei den Hausherren, als er zum umjubelten 3:3 traf. „Es war sicherlich ein glücklicheres Ende für uns. Die Moral und der Charakter der Mannschaft waren heute top“, lobte Oseku.

Auf der anderen Seite war die Enttäuschung bei Germania Zündorf groß. „Sehr, sehr bitter“, fasste Co-Trainer Yanik Gilles die Gefühlslage zusammen. „Wir haben das Spiel gedreht, führen 3:1, und dann kassieren wir zwei Tore in wenigen Minuten. Das zeigt unsere Schwäche in dieser Saison, diese Konstanz über die gesamte Spielzeit fehlt uns einfach. "Wir waren dominant und spielbestimmt, aber am Ende gehört ja beim Fußball mehr dazu. "

Für Germania Zündorf geht es am Sonntag gegen Ford Niehl weiter – ein Spiel, bei dem das Team laut Gilles „auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen“ will. Für Lindlar steht am Wochenende das Kellerduell gegen Schwarz-Weiß Köln an. "Schwarz-Weiß Köln hat sich heute warm geschossen", so Oseku zum fast unglaublichen 13:2-Sieg des Tabellenvorletzten und fügt hinzu: "Wir werden versuchen, tiefer zu stehen, wir wollen uns in den restlichen Spielen keine Packungen mehr abholen."



