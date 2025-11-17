Schönenbach nur Remis – DJK Südwest der Gewinner des Spieltags

TFC ringt Zündorf nieder – wichtiger Sieg im Abstiegskracher

Der Türkische FC Köln hat im direkten Duell mit dem FC Germania Zündorf ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller gesetzt und mit einem 3:2-Heimsieg den ersten Nichtabstiegsplatz übernommen. Mit nun elf Punkten steht der TFC einen Rang vor Zündorf, das bei acht Punkten bleibt.

Der TFC erwischte den besseren Start. Musa Sönmez traf bereits in der 19. Minute aus großer Distanz zur Führung. Zündorf hatte viel Ballbesitz, agierte im letzten Drittel jedoch zu harmlos und ließ die Räume, die der TFC anbot, ungenutzt.

Nach der Pause kam Zündorf stärker zurück: Daniel Noworolnik erzielte in der 55. Minute den Ausgleich. Doch die Antwort des TFC folgte prompt: Tolga Kiracti drückte nur drei Minuten später den Ball zum 2:1 über die Linie. In der 68. Minute erhöhte Juil Kim auf 3:1 – ein Treffer, der das Spiel endgültig in Richtung der Gastgeber kippen ließ.

Zündorf drückte in einer zunehmend zerfahrenen Partie auf den Anschluss, während der TFC in der Schlussphase nach Gelb-Rot gegen Sönmez (90.) in Unterzahl agieren musste. In der 98. Minute verwandelte Can Meiß zwar noch einen Foulelfmeter zum 3:2, doch der Treffer kam zu spät.

Werken: „Vielleicht ein gerechtes Ergebnis, aber definitiv vermeidbar“

Zündorf-Trainer Daniel Werken zeigte sich nach der Niederlage frustriert und sprach offen über die schwierigen Rahmenbedingungen, die bereits vor Anpfiff begonnen hatten. „Die Vorbereitung war alles andere als optimal. Die Kabinensituation bestand aus einem kleinen Container für elf Spieler, der Rest musste draußen warten. Eine normale Besprechung war nicht möglich“, so Werken. Zwar wolle man „keine Ausreden suchen“, doch die Umstände seien „ungewohnt und beeinflussen die Konzentration“.

Sportlich sah er vor allem Defizite in der Konsequenz: „In der ersten Halbzeit passiert wenig. Wir haben viel Ballbesitz, der TFC bietet uns Räume zwischen den Linien, aber wir bespielen sie zu selten und sind im letzten Drittel viel zu harmlos.“ Besonders bitter: „Dann kassieren wir ein Tor aus fast 50 Metern, das in so einem Spiel einfach nicht fallen darf.“

Nach dem verdienten Ausgleich habe seine Mannschaft „mehr Kontrolle“ gehabt, doch genau in diese gute Phase fiel das 1:2: „Wieder ein einfaches Gegentor in einer Phase, in der wir eigentlich besser waren.“ Der zunehmend rutschige Platz habe schnelle Aktionen erschwert, dennoch hatte Zündorf Chancen: „Fällt der Anschlusstreffer früher, kippt das Spiel.“

Am Ende überwog Ärger über verpasste Möglichkeiten: „Vielleicht ein gerechtes Ergebnis, aber definitiv vermeidbar. Wir waren in der ersten Halbzeit und in Phasen der zweiten zu passiv, kassieren zu einfache Gegentore und nutzen vorne unsere Chancen nicht.“

Mit Blick auf die letzten drei Partien des Jahres stellte Werken klar: „Da müssen wir alles rausholen, um nicht mit acht Punkten in die Winterpause zu gehen.“