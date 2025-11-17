Schönenbach nur Remis – DJK Südwest der Gewinner des Spieltags

Der Türkische FC Köln hat im direkten Duell mit dem FC Germania Zündorf ein wichtiges Lebenszeichen im Tabellenkeller gesetzt und mit einem 3:2-Heimsieg den ersten Nichtabstiegsplatz übernommen. Mit nun elf Punkten steht der TFC einen Rang vor Zündorf, das bei acht Punkten bleibt.
Der TFC erwischte den besseren Start. Musa Sönmez traf bereits in der 19. Minute aus großer Distanz zur Führung. Zündorf hatte viel Ballbesitz, agierte im letzten Drittel jedoch zu harmlos und ließ die Räume, die der TFC anbot, ungenutzt.
Nach der Pause kam Zündorf stärker zurück: Daniel Noworolnik erzielte in der 55. Minute den Ausgleich. Doch die Antwort des TFC folgte prompt: Tolga Kiracti drückte nur drei Minuten später den Ball zum 2:1 über die Linie. In der 68. Minute erhöhte Juil Kim auf 3:1 – ein Treffer, der das Spiel endgültig in Richtung der Gastgeber kippen ließ.
Zündorf drückte in einer zunehmend zerfahrenen Partie auf den Anschluss, während der TFC in der Schlussphase nach Gelb-Rot gegen Sönmez (90.) in Unterzahl agieren musste. In der 98. Minute verwandelte Can Meiß zwar noch einen Foulelfmeter zum 3:2, doch der Treffer kam zu spät.
Zündorf-Trainer Daniel Werken zeigte sich nach der Niederlage frustriert und sprach offen über die schwierigen Rahmenbedingungen, die bereits vor Anpfiff begonnen hatten. „Die Vorbereitung war alles andere als optimal. Die Kabinensituation bestand aus einem kleinen Container für elf Spieler, der Rest musste draußen warten. Eine normale Besprechung war nicht möglich“, so Werken. Zwar wolle man „keine Ausreden suchen“, doch die Umstände seien „ungewohnt und beeinflussen die Konzentration“.
Sportlich sah er vor allem Defizite in der Konsequenz: „In der ersten Halbzeit passiert wenig. Wir haben viel Ballbesitz, der TFC bietet uns Räume zwischen den Linien, aber wir bespielen sie zu selten und sind im letzten Drittel viel zu harmlos.“ Besonders bitter: „Dann kassieren wir ein Tor aus fast 50 Metern, das in so einem Spiel einfach nicht fallen darf.“
Nach dem verdienten Ausgleich habe seine Mannschaft „mehr Kontrolle“ gehabt, doch genau in diese gute Phase fiel das 1:2: „Wieder ein einfaches Gegentor in einer Phase, in der wir eigentlich besser waren.“ Der zunehmend rutschige Platz habe schnelle Aktionen erschwert, dennoch hatte Zündorf Chancen: „Fällt der Anschlusstreffer früher, kippt das Spiel.“
Am Ende überwog Ärger über verpasste Möglichkeiten: „Vielleicht ein gerechtes Ergebnis, aber definitiv vermeidbar. Wir waren in der ersten Halbzeit und in Phasen der zweiten zu passiv, kassieren zu einfache Gegentore und nutzen vorne unsere Chancen nicht.“
Mit Blick auf die letzten drei Partien des Jahres stellte Werken klar: „Da müssen wir alles rausholen, um nicht mit acht Punkten in die Winterpause zu gehen.“
Der FC Rheinsüd Köln hat einen wichtigen 3:0-Heimsieg gegen den SC Schwarz-Weiß Köln gefeiert. Durch den Erfolg klettert Rheinsüd mit nun 18 Punkten auf Rang sieben, während Schwarz-Weiß nach der achten Saisonniederlage Vorletzter bleibt.
Bereits nach 12 Minuten traf Santiago Cepeda zur Führung. In einer starken Anfangsphase ließen die Gastgeber mehrere Großchancen liegen – unter anderem einen Lattentreffer.
In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel lange offen. Rheinsüd vergab in der 73. Minute die große Chance auf die Vorentscheidung, als Norman Wermes einen Strafstoß über das Tor setzte. Kurz darauf traf jedoch Jannik Rene Eßer (78.) zum erlösenden 2:0, ehe Abdoul Balde in der 90. Minute den Endstand herstellte.
Trainer Stefan Krämer zeigte sich vor allem mit der Einstellung seines Teams zufrieden. „In erster Linie war es einfach wieder eine andere Art und Weise – genau das, was wir gefordert hatten“, erklärte er. Das frühe Tor sei wichtig gewesen: „Wir sind gut in die Partie gestartet und sind endlich wieder einmal in Führung gegangen. Solche Spielverläufe kann man sich auch erzwingen.“
Allerdings bemängelte Krämer die schwache Chancenverwertung in der Anfangsphase: „Nach dem frühen 1:0 müssen wir in der ersten halben Stunde eigentlich das 2:0 oder 3:0 nachlegen. Dass wir diese Situationen nicht nutzen, müssen wir uns ankreiden – dadurch blieb das Spiel offen.“
Zwischen der 30. und 70. Minute sah er eine Phase, in der Schwarz-Weiß dem Ausgleich näher war: „Schwarz-Weiß war sehr nah dran. Sie haben es gut gemacht und sich selbst Chancen herausgespielt. Wichtig war, dass wir in dieser Phase die Null gehalten haben.“
Trotz des verschossenen Elfmeters blieb seine Mannschaft stabil und setzte den entscheidenden Treffer nach: „Wenige Minuten später machen wir trotzdem das 2:0. Das hat uns Ruhe gegeben.“ Das 3:0 sei schließlich „folgerichtig“ gefallen.
Krämer richtete den Blick sofort nach vorne: „Vor allem die Art und Weise war entscheidend. Das ist die Grundvoraussetzung, um sich positive Spielverläufe zu erarbeiten. Genau daran müssen wir in der kommenden Woche anknüpfen.“
Die DJK Südwest Köln hat das Top-Spiel für sich entschieden und bei Deutz 05 einen 2:0-Auswärtssieg eingefahren. Durch den Erfolg und das gleichzeitige Remis des SV Schönenbach klettert Südwest mit nun 28 Punkten auf Platz zwei – nur noch vier Zähler hinter dem Tabellenführer. Deutz rutscht mit 24 Punkten auf Rang vier ab.
Die erste große Chance des Spiels hatten die Gastgeber. Doch nach einer Deutzer Großchance, die Jakob Hehn spektakulär von der Linie kratzte, schalteten die Gäste blitzschnell um: Philipp Graf setzte sich rechts stark durch und legte mustergültig für Lenard Stephen ab, der den Ball in den Winkel schlenzte (27.).
Deutz hatte über die gesamte Partie hinweg viel Ballbesitz, fand gegen die kompakte Südwest-Defensive aber kaum Lösungen. In der 82. Minute sorgte Martin Ganser per Foulelfmeter für die Entscheidung. In der Schlussphase sah Deutz zudem noch Rot gegen Cord Beumer (91.).
Deutz-Trainer Markus Hilmer erkannte die Leistung des Gegners klar an: „Der Sieg der Gäste war verdient. Die Anzahl der gewonnenen Zweikämpfe und die klareren Torchancen entscheiden in den meisten Fällen ein Spiel, und da lag das Plus eindeutig beim Gegner.“
Zwar habe sein Team „rund 70 Prozent Ballbesitz“ gehabt, doch man habe daraus „kein Kapital schlagen“ können. Hilmer sprach selbstkritisch über seine taktischen Entscheidungen: „Ich hätte früher und konsequenter korrigieren müssen – vor allem dahingehend, dass wir dem Gegner häufiger den Ball überlassen.“ Seine Mannschaft wolle Fußball spielen, „aber das wäre der richtige Ansatz gewesen, um unsere eigenen Stärken besser zur Geltung zu bringen“.
Für Deutz sei die Niederlage dennoch kein Rückschlag, sondern Teil des Entwicklungsprozesses: „Wir sind in einer Konsolidierungssaison – auch wenn vieles aktuell sehr gut aussieht, darf man den großen Umbruch nicht vergessen.“ Mit Blick auf das nächste Spiel in Schönenbach versprach Hilmer: „Dort werden wir alles versuchen.“
Südwest-Trainer Daniel Errens sprach von einem perfekten Auswärtstag. „Wir konnten drei Big Points von der anderen Rheinseite entführen – und das war das Ergebnis einer überragenden mannschaftlichen Defensivleistung.“
Sein Team habe Deutz’ spielerische Qualität mit „hoher Laufbereitschaft, Intensität und absoluter Disziplin“ beeindruckend neutralisiert. Die Szene vor dem Führungstreffer fasste für Errens das Spiel ideal zusammen: „Deutz erspielt sich eine Großchance, unser Keeper ist schon geschlagen – und Jakob Hehn kratzt den Ball von der Linie. Im direkten Anschluss schalten wir perfekt um – und treffen.“
Auch nach der Pause blieb Südwest konsequent: „Wir haben die Jungs eingeschworen, dass wir dieses Spiel über 90 Minuten gewinnen können – wenn wir weiter bereit sind, uns gegen den Ball zu zerreißen.“ Besonders lobte er Abwehrchef Moritz Unseld, der die Mannschaft „permanent dirigiert und angetrieben“ habe. Der 2:0-Endstand durch den Strafstoß von Ganser sei schließlich die logische Folge gewesen.
Die Einwechselspieler – „allen voran Jonas Steinbach“ – hätten „auf schwerem Geläuf sofort Impact gehabt“. Insgesamt sei der Sieg „von den Torchancen her völlig in Ordnung“ gewesen.
Im Spitzenspiel der Bezirksliga 1 trennten sich die SpVg Rheindörfer und der SV Schönenbach 2:2. Der Tabellenführer gab dabei eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und musste in der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Durch das Remis schmilzt der Vorsprung der Schönenbacher an der Tabellenspitze auf vier Punkte.
Der Spitzenreiter trat beim Tabellendritten mit vorsichtigerer Ausrichtung an als gewohnt, setzte aber in den entscheidenden Momenten die Akzente. Nach 27 Minuten brachte Mohamed Loum die Gäste per Freistoß in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Niels Jonas Smuda nach einem Eckball aus der Distanz auf 0:2.
Zwischen den beiden Treffern erspielte sich der SVS weitere Möglichkeiten, während die Gastgeber nur selten gefährlich vor das Tor von Frederic Löhe kamen. Einmal musste der Schlussmann jedoch in höchster Not retten, als Marcel Dawidowski frei zum Abschluss kam.
Der Wiederbeginn verlief für den Tabellenführer unglücklich. Bereits in der 47. Minute verkürzte Manuel Montag für die Hausherren. In der Folge entwickelte sich eine umkämpfte Partie mit vielen Zweikämpfen und wenigen klaren Torchancen. Beide Mannschaften lieferten sich ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Gäste lange Zeit die knappe Führung verteidigten.
In der Schlussphase drückten die Rheindörfer verstärkt auf den Ausgleich und Schönenbach verpasste es, das Spiel in der Nachspielzeit vorzeitig zu entscheiden.
Nach einem Angriff über die rechte Seite traf Lukas Bauer zum 2:2-Ausgleich (91.) und sorgte damit für großen Jubel beim Gastgeber. Nur wenige Minuten später geriet ein Abschluss von Loum erneut in den Fokus, als der Ball die Linie knapp passiert haben soll – der Treffer wurde jedoch nicht gegeben.
Der Heiligenhauser SV hat seine starke Form bestätigt und den SV Bergfried Leverkusen mit 2:0 besiegt. Für Bergfried endete damit eine Serie von vier ungeschlagenen Spielen. Der Aufsteiger dagegen springt mit nun 19 Punkten auf Platz sechs – aktuell bester Neuling der Liga.
Bereits in der 11. Minute nutzte Emre Gencol einen Fehler im Aufbau der Gäste und brachte seine Mannschaft in Führung. Der HSV kontrollierte das Spiel weitgehend, erspielte sich mehrere klare Chancen und ließ Bergfried kaum zur Entfaltung kommen.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Bergfried aggressiver und mutiger. Die Partie wurde ausgeglichener – doch genau in diese Phase hinein erzielte Moritz Haubrich nach einer kurz ausgeführten Ecke das 2:0 (66.). Bergfried drängte zwar in der Schlussphase, blieb aber ohne Durchschlagskraft.
HSV-Trainer Andy Esins lobte vor allem den starken Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause. „Aufgrund einer starken ersten Halbzeit, in der wir uns mehrere hochkarätige Chancen erspielt und defensiv kaum etwas zugelassen haben, geht der Sieg absolut in Ordnung.“
Nach der Pause habe Bergfried „deutlich aggressiver und mutiger“ agiert, wodurch das Spiel offener wurde. Umso wichtiger sei das zweite Tor gewesen: „Genau in dieser Phase erzielen wir jedoch das wichtige 2:0.“ Zwar sei es zum Ende hin „an einigen Stellen noch einmal brenzlig“ geworden, doch insgesamt spiegele das Ergebnis „den Spielverlauf treffend wider“.
Bergfried-Trainer Stefan Müller musste die Niederlage anerkennen. „Wir haben heute überhaupt keinen Rhythmus gefunden und die nötige Zielstrebigkeit vermissen lassen.“ Sein Team habe „viel Aufwand betrieben“, aber „spielerisch und fußballerisch hinter den eigenen Erwartungen“ zurückgelegen.
Die Gegentore waren aus seiner Sicht vermeidbar: „Beim 1:0 rutscht unser Torwart beim Klärungsversuch aus und spielt dem Stürmer den Ball in die Füße. Beim 2:0 verteidigen wir eine kurze Ecke nicht aufmerksam genug.“ Der Gegner habe mit „einfachen Mitteln, hoher körperlicher Präsenz und Basics“ schließlich mehr Effektivität gezeigt.
Trotz der verdienten Niederlage blickt Müller nach vorne: „Wir fallen nicht um. Auch solche Rückschläge gehören zu unserem Prozess. Wir nehmen die positiven Dinge mit, wissen aber, dass wir uns jede Woche alles hart erarbeiten müssen.“
Der SC Brühl steckt weiter tief im Tabellenkeller fest. Die Mannschaft von Trainer Marcel Müller kassierte eine empfindliche 1:6-Heimniederlage gegen die FC Hürth II und bleibt mit weiterhin drei Punkten Tabellenletzter. Die Hürther Landesliga-Reserve hingegen verschaffte sich mit vier Punkten aus den letzten zwei Spielen etwas Luft im Abstiegskampf.
Für die Gäste eröffnete Mohammed-Yassin Mokeddem den Torreigen in der 18. Minute, ehe Sam-Calvin Kisekka (34.), Guillaume Nteka Vunda (37.) und erneut Mokeddem (43.) die deutliche 4:0-Pausenführung herstellten. Zwar gelang Erand Halimi in der 75. Minute das 1:4, doch Mahmoud El Fellir-Majbour sorgte mit einem Doppelpack (79./90.) für den klaren Endstand.
Nach dem Abpfiff zeigte sich Brühls Trainer Marcel Müller ungewöhnlich ratlos. „Ich bin tatsächlich selbst ein bisschen sprachlos“, begann er seine Analyse. Sein Team komme zwar „eigentlich gut in die Partie“, doch in der ersten Halbzeit sei „klar zu sagen: Alle vier Gegentore sind auf unsere eigenen Fehler zurückzuführen“.
Er haderte besonders mit den wiederkehrenden individuellen Aussetzern: „Der Gegner spielt kein einziges Tor sauber heraus, wir laden sie durch individuelle Fehler ein, und das wird in dieser Liga gnadenlos bestraft.“ Aktuell fehle es an „Konzentration“, „Konsequenz“ und generell „an vielem – und davon insgesamt zu viel“. Um konkurrenzfähig zu sein, müsse man „90 Minuten Gas geben“ und konsequent bleiben: „Das schaffen wir im Moment nicht, und dann hast du natürlich keine Chance.“
Hinzu kam eine schwierige Personalsituation: „Uns sind gestern fünf oder sechs Stammspieler kurzfristig wegen Erkältung ausgefallen. Wir waren mit 14 Mann da, darunter drei Jugendspieler. Das kann man auf diesem Niveau einfach nicht kompensieren.“
„Wir müssen das Beste daraus machen und weiterarbeiten“, betonte Müller trotz der deprimierenden Lage.
Der SSV Jan Wellem bleibt das Remis-Team der Liga: Das 1:1 gegen den TV Hoffnungsthal war bereits das siebte Unentschieden im zwölften Saisonspiel – Ligahöchstwert. Hoffnungsthal hingegen setzte seine Serie fort und blieb zum fünften Mal in Folge ungeschlagen.
Trainer Alexander Voigt zeigte sich nach dem dritten Remis in Serie hin- und hergerissen zwischen Anerkennung und Enttäuschung. „Drittes Unentschieden in Folge – und erneut wäre mehr drin gewesen“, erklärte er. Es wäre „keineswegs unverdient gewesen“, wenn sein Team das Spiel gewonnen hätte, „sogar in Unterzahl am Ende“.
Das zentrale Problem sei klar erkennbar: „Was uns aktuell fehlt, ist die Fähigkeit, aus unseren Chancen Tore zu machen. Daran müssen wir weiter hart arbeiten.“ Trotz guter Phasen habe eine kurze Schwächeperiode das Spiel gekippt: „Bis auf die zehn Minuten nach der Halbzeit, in denen auch das Gegentor fällt, haben wir ein gutes Spiel gemacht. Leider zerstören wir uns in dieser Phase die Arbeit aus 80 starken Minuten.“
Voigt lobte die Emotionalität und Intensität des Derbys: „Die Jungs haben genau das geliefert, was man in so einem Spiel verlangen kann. Sie haben alles reingehauen, sich aber leider wieder nicht belohnt.“ Das fehlende Spielglück werde zurückkommen, ist er überzeugt. Für die kommende Woche helfe ein anderer Wettbewerb, „um den Ligadruck kurz auszublenden“.
Hoffnungsthals sportlicher Leiter Maciek Gawlik sah eine zweigeteilte Partie. „Die erste Halbzeit geht spielerisch klar an Jan Wellem. Sie hatten die besseren Möglichkeiten und sind verdient mit 1:0 in Führung gegangen.“ Torwart David Jäckel habe sein Team mit mehreren Paraden im Spiel gehalten, während ein Lattentreffer von Musculus sogar für den Ausgleich hätte sorgen können.
Nach der Pause habe sich das Bild gedreht: „Wir waren deutlich besser im Spiel, hatten mehr Zugriff und auch mehr Möglichkeiten. Folgerichtig machen wir das 1:1.“ Doch die Rote Karte gegen Jan Wellem habe überraschend den Schwung gebremst: „Das hat uns nicht gutgetan, denn ab da wurde der Gegner wieder stärker.“
Insgesamt sei der Punktgewinn „auswärts gegen einen top besetzten Gegner“ absolut zufriedenstellend – und ein weiterer Baustein in einer positiven Phase: „Wir sind nun im fünften Spiel in Folge ungeschlagen, was uns richtig guttut.“
Besonders hob Gawlik die individuelle Klasse von Wellem-Akteur Hendrik Lohmar hervor: „Wenn man jemanden wie Lohmer bei sieht – das ist herausragend. Egal, was er macht, jede Aktion hat Hand und Fuß.“
In einer intensiven, aber chancenarmen Partie blieb Ford Niehl damit auch im siebten Spiel in Serie ungeschlagen und rangiert nun mit 17 Punkten auf Platz neun. Frielingsdorf steht mit 13 Punkten direkt dahinter auf Rang zehn.
Auf tiefem Rasen und bei Dauerregen entwickelte sich ein Duell, das stark von Zweikämpfen und Defensivarbeit geprägt war. Niehl hatte mehr Ballbesitz, während Frielingsdorf vor allem in Umschaltsituationen Nadelstiche setzte. In der Schlussphase hätten beide Teams den Sieg einfahren können: Frielingsdorf verpasste in der 91. Minute das mögliche 1:0, im Gegenzug lag auch für Niehl der Lucky Punch in der Luft.
Frielingsdorfs Trainer Andreas Dreiner zeigte sich mit dem Ergebnis einverstanden: „Im Großen und Ganzen war es eine gerechte Punkteteilung. Niehl hatte die längeren Ballbesitzphasen, wir dagegen gerade in der zweiten Halbzeit die klareren Möglichkeiten.“
Besonders die Schlussminuten hätten das Spiel in beide Richtungen kippen lassen können: „In der 91. Minute können wir das 1:0 machen, im direkten Gegenzug hätten aber auch die Niehler den Lucky Punch setzen können.“ Insgesamt blicke man positiv auf die Partie: „Wir nehmen viel Positives aus dem Spiel mit und sind froh, nun einmal 14 Tage durchatmen zu können.“
Niehls Trainer Dogan Oymak sprach von einem schwierigen Nachmittag. „Kurz vor dem Anpfiff mussten wir die Aufstellung noch einmal komplett umstellen – unsere gesamte Offensivreihe ist ausgefallen.“ Dadurch habe man „sowohl in der Startelf als auch auf der Bank improvisieren“ müssen. Ein Vorwurf an die Spieler sei das jedoch nicht: „Alle haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen.“
Sein Team habe jedoch „kaum zwingende Chancen erspielt“ und „insgesamt keinen richtigen Zugriff auf die Partie bekommen“. Frielingsdorf sei „im Umschaltspiel mit einzelnen Nadelstichen immer wieder gefährlich“ gewesen. Zudem sei es „auf dem tiefen Rasen und bei Dauerregen das erwartete Kampfspiel“ geworden.
Trotzdem sieht Oymak auch Positives: „Ein Punkt ist für uns eigentlich zu wenig, aber wir nehmen das Positive mit. Wir haben kein Gegentor kassiert und unsere Serie gehalten.“ Nun gelte es, „kurz durchatmen und dann den Fokus voll auf das nächste Spiel gegen Jan Wellem richten“.