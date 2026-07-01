„Schönen Fußball spielen und unsere Philosophie zeigen"

– Foto: Marcel Eichholz/Verein

Der TSV Heimsheim hat die Saison 2025/2026 in der Frauen-Regionenliga mit einer positiven Gesamtbilanz abgeschlossen – und geht die neue Spielzeit mit einem besonderen Highlight an: erstmals seit langer Zeit wieder mit zwei Frauenmannschaften. Im FuPa-Teamcheck erklärt Trainer Henrik Petersen, warum der Frauenbereich beim TSV gerade mächtig Fahrt aufnimmt.

Die abgelaufene Saison verlief für den TSV Heimsheim insgesamt erfreulich. „Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir mehr Punkte holen und dadurch auch einen besseren Tabellenplatz erreichen", sagt Henrik Petersen gegenüber FuPa. Besonders die Hinrunde zeigte, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Doch die Rückrunde ließ nach – und das ist für Petersen der klare Arbeitsauftrag für die neue Saison: über eine komplette Spielzeit hinweg konstanter auftreten.

Die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 kombiniert anspruchsvolle Testspiele mit gezielten Teambuilding-Events. „Uns ist wichtig, dass wir intensiv arbeiten, aber gleichzeitig auch viel Spaß auf dem Platz haben und als Mannschaft weiter zusammenwachsen", so Petersen. Eine ausgewogene Mischung, die nicht nur die Fitness, sondern auch den Zusammenhalt stärken soll.

Frauenbereich wächst: Attraktivität des Vereins steigt

Die Entwicklung beim TSV Heimsheim geht weit über die erste Mannschaft hinaus. Gute sportliche Leistungen haben die Attraktivität des Vereins gesteigert, Neuzugänge angezogen und den gesamten Frauenbereich stabilisiert. Petersen betont, dass diese Entwicklung das Ergebnis der Arbeit vieler Beteiligter sei – eine Gemeinschaftsleistung, die den Verein nachhaltig stärkt.

Zielsetzung: Früh Boden gut machen und besser abschneiden als zuletzt

Für die neue Saison hat Petersen klare Vorstellungen: „Unser Ziel ist es, wieder gut in die Saison zu starten und uns möglichst früh eine gute Ausgangsposition zu erarbeiten." Am Ende soll eine erneut verbesserte Tabellenplatzierung stehen – verbunden mit dem Anspruch, schönen, attraktiven Fußball zu spielen und die eigene Philosophie konsequent auf den Platz zu bringen.

Favoritenfrage offen: Neue Staffeleinteilung bringt Ungewissheit

Wer in der Frauen-Regionenliga um den Titel spielt, lässt sich laut Petersen noch nicht zuverlässig einschätzen. Die neue Staffeleinteilung steht noch nicht abschließend fest. Mit Feuerbach und Obertürkheim steigen zudem zwei starke Mannschaften durch den Aufstieg aus der Liga aus – was für andere Teams neue Chancen eröffnet. Als mögliche Titelanwärter nennt Petersen Ottmarsheim, Winnenden und Horrheim.

Historischer Schritt: Zwei Frauenmannschaften ab sofort

Das wohl bedeutendste Ereignis beim TSV Heimsheim in dieser Transferperiode ist struktureller Natur: Der Verein geht erstmals seit langer Zeit wieder mit zwei Frauenmannschaften an den Start. Möglich wird das vor allem durch die eigene Jugend. Mit Laura Köhler, Laura Kühnle, Anna Sophie Ledermann, Lotta Ruess, Marie Zorn und Anne Zornrücken gleich sechs junge Spielerinnen in den Frauenbereich auf. Den Neuaufbau der zweiten Mannschaft übernimmt Alexander Gläser als Trainer – hochmotiviert, wie Petersen betont.

Dazu kommen fünf externe beziehungsweise zurückkehrende Zugänge: Sofia Karipidou vom TSV Heimerdingen, Lanea Ritter von den VfL Sindelfingen Ladies, Sarai Vogelmann vom TSV Münchingen sowie Corinna Pohl und Annika Walther, die beide nach längerer Pause zurückkehren.

Auf der Abgangsseite verlassen Rieke Bulla, Letizia Guadagnino und Marie-Therese Weymer den Verein zum FV Niefern, Kim Donati wechselt zum TSV Grafenau und Sophie Horn zum ATSV Mutschelbach.

Regeländerungen: Sinnvoll im Profibereich, im Amateurbereich schwer umsetzbar

Die WM-Regeländerungen rund um Auswechslungen und Verletzungsbehandlungen findet Petersen grundsätzlich sinnvoll – sie reduzieren Spielverzögerungen und sorgen dafür, dass Spieler im Idealfall nur noch bei ernsthaften Verletzungen länger liegen bleiben. Für den Amateurfußball sieht er die Umsetzung jedoch kritisch: Da die Regelungen an feste Zeitfenster gebunden seien und von Schiedsrichtern genau überwacht werden müssten, sei eine gerechte und zuverlässige Anwendung im Amateurbereich seiner Einschätzung nach kaum möglich.