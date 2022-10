Schöneiche siegt in Ahrensfelde und übernimmt Tabellenführung

Im Duell des Ersten gegen den Zweiten am 9. Spieltag der Brandenburgliga, siegt Germania Schöneiche verdient mit 2:0 und setzt sich selbst an die Tabellenspitze. In einem hochklassigem Spiel vor 254 Zuschauer:innen erzielten Aaron Weber und Philipp Wannke die Tore für die Germania.

Es war das Duell der Aufsteiger und man hatte erwartet, dass insbesondere Grün-Weiß Ahrensfelde mit Ex-Germania Coach Oli Richter eine sehr gute Rolle in der Liga spielen könnte. Das aber auch die SVG nach neun gespielten Runden mit neuem Trainer und vielen Neuzugängen so weit oben steht, damit war weniger zu rechnen. Noch weniger, dass diese Partie das Spitzenspiel um die Tabellenführung sein würde. Es zeigt aber die Qualität, die in beiden Teams samt der Trainerteams steckt.

Dabei konnte Trainer Matthias Schönknecht auf Seiten der Germania nicht mal aus dem vollen schöpfen. Kurzfristig musste sich u.a. Stammspieler Dominik Tuchtenhagen Krankheitsbedingt abmelden. Auch arrivierte Kräfte wie Januschowski und Torjäger Angerhöfer standen nicht zur Verfügung. Aber gerade das zeigt, wie gefestigt das neu zusammengestellte Germania-Team in dieser Phase schon ist. Dennoch bleibt zu hoffen, dass Corona-Erkrankungen keinen Einfluss auf den Wettbewerb bis zum Winter nehmen.

Frühe Führung und Glanzleistung von Kempter

Mit Anpfiff der Partie standen die Zeichen sofort auf Spitzenspiel und beide Teams attackierten früh die gegnerischen Abwehrreihen. Die besseren Möglichkeiten hatte aber die Germania. Bereits in der zweiten Minute hatte Richard Bergmann die Chance zur Führung, sein Schuss vom Elfmeterpunkt wurde aber noch geblockt. Auf der Gegenseite räumte der hellwache Robert Weinert zweifach bei den ersten Ahrensfelder Angriffsbemühungen ab. In der 11. Minute dann die verdiente Führung. Von links brachte Wannke den Ball scharf vors Tor, wo der einlaufende Aaron Weber völlig frei nur wenig Mühe hatte und zur umjubelten Führung einschob. Danach wurde Grün-Weiß besser. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich gab es als Schiedsrichter Alich auf den Elfmeterpunkt zeigte. Doch Danny Kempter im Tor von Schöneiche behielt die Oberhand und parierte den mäßig geschossenen Strafstoß (35.). So ging es mit der Führung in die Pause.