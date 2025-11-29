– Foto: Rene Hofrichter

Schöneiche jubelt, Stahl Brandenburg dreht auf, Süd 05 bleibt dran Brandenburgliga: Die Übersicht über die Begegnungen des 13. Spieltags Verlinkte Inhalte Brandenburgliga Ludwigsfelde Miersdorf BSC Preußen FSV Union + 12 weitere

Die heutige Fortsetzung des 13. Spieltags der Brandenburgliga hielt alles bereit: wichtige Punktgewinne im Tabellenkeller, ein torreiches Spektakel in Sachsenhausen, effiziente Auftritte der Spitzenteams und ein Süd-05-Team, das trotz Unterzahl weiter Reife beweist. Die Spiele boten Leidenschaft, Wendungen und klare Aussagen im Kampf um die Plätze.

Dem BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow gelingt ein Befreiungsschlag. Schon nach zwei Minuten eröffnete Christopher Schulze den Torreigen mit einem frühen Treffer, der der Partie sofort die Richtung gab. Kurz vor der Pause folgte ein Doppelschlag: Zunächst verwandelte David Nieland in der 42. Minute einen Foulelfmeter, ehe er nur drei Minuten später auch noch das 3:0 nachlegte. In der zweiten Halbzeit suchte Miersdorf vergeblich nach Antworten – stattdessen erzielte Nieland in der 80. Minute seinen dritten Treffer und krönte die überlegene Vorstellung der Preußen. Die Schlussphase brachte dann noch zwei Platzverweise: Zuerst sah Paul Sliwa in der 90. Minute Rot, kurz darauf musste auch Marco Alisch in der 94. Minute beim Gast vom Platz. Auswirkungen auf das Ergebnis hatte das nicht mehr – der Sieg war längst zementiert.

---

Die Gäste aus Ahrensfelde setzten mit dem Treffer von Gabriel Telushi in der 29. Minute ein Ausrufezeichen. Neuruppin war gezwungen, geduldig anzulaufen und immer wieder gegen die kompakte Defensive anzurennen. Mit zunehmender Spieldauer stieg der Druck, doch erst in der 85. Minute fand der Tabellenführer eine Lücke: Anton Bryzhchuk vollendete zum Ausgleich. Doch damit war die Dramatik noch nicht vorbei. In einer hektischen Schlussphase, begleitet von intensiven Zweikämpfen und einer Gelb-Roten Karte für Rafael Conrado Prudente in der 90. Minute, gelang Neuruppin schließlich in der Nachspielzeit durch Ginel Roland Alfred Ronde der umjubelte Treffer zum 2:1. ---

Der SV Germania 90 Schöneiche setzte im Heimspiel gegen den Oranienburger FC Eintracht 1901 ein klares Zeichen und gewann 2:0. Die Partie blieb lange umkämpft, ehe Florian Schulte in der 52. Minute per Foulelfmeter den Bann brach und das 1:0 erzielte. Damit bekam Schöneiche spürbare Kontrolle über das Spiel. Durch ein Eigentor von Illia Morma fiel in der 77. Minute das 2:0. Für Oranienburg bleibt die Lage im Tabellenkeller weiter angespannt. ---

Sachsenhausen und der 1. FC Frankfurt lieferten sich ein wildes Torfestival, das die Zuschauer durchgehend in Atem hielt. Jan-Paul Platte brachte TuS Sachsenhausen in der 49. Minute mit 1:0 in Führung. Doch Frankfurt antwortete sofort: Ceyhan Güleryüz glich bereits in der 50. Minute zum 1:1 aus. Marcel Georgi drehte die Partie in der 58. Minute zum 1:2. Sachsenhausen kam zurück, Andor Müller stellte in der 66. Minute das 2:2 her. Doch Frankfurt schlug erneut zu: Lennox Liebner erzielte in der 73. Minute das 2:3. Dann folgte ein Doppelschlag von Danny Mank, der in der 80. Minute auf 2:4 und nur eine Minute später in der 81. Minute auf 2:5 erhöhte. Moritz Reimann verkürzte in der 84. Minute zwar noch auf 3:5, doch die Punkte gingen an Frankfurt. Ein Spiel, das von Emotionen, Tempo und ständigen Führungswechseln geprägt war. ---

Union Fürstenwalde startete stark und ging durch Ingo Wunderlich in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die BSG Stahl Brandenburg drehte die Partie in beeindruckender Manier. Jean-Pierre Dellerue glich in der 63. Minute zum 1:1 aus. Timm Renner brachte die Gäste in der 78. Minute mit 1:2 erstmals in Führung, ehe Jean-Pierre Dellerue in der 90.+2 Minute mit seinem zweiten Treffer den 1:3-Endstand setzte. Stahl bestätigte damit seine starke Form und bleibt oben voll im Rennen. ---

Der Werderaner FC Viktoria 1920 feierte einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen den Ludwigsfelder FC. Dima Ronis schoss die Gastgeber in der 42. Minute zum 1:0, eine Führung, die das Spiel deutlich öffnete. Alexander Möhl legte in der 76. Minute das 2:0 nach. Ludwigsfelde verkürzte durch Lennard Quanz in der 90. Minute auf 2:1, doch Werder antwortete sofort. Anton Valentin Dosk stellte in der 90.+3 Minute das 3:1 her und sicherte Viktoria die drei Punkte. ---

Der SV Altlüdersdorf dominierte die Partie gegen Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf und gewann 3:0. Lukas Bianchini traf in der 39. Minute zum frühen 1:0 und gab dem Spiel einen klaren Verlauf. In der Schlussphase legte Altlüdersdorf nach: Hafez El-Ali erhöhte in der 83. Minute auf 2:0, und David Waclawczyk setzte nur vier Minuten später in der 87. Minute das 3:0. Ein souveräner Auftritt, der Altlüdersdorf im Tabellenmittelfeld festigt. ---