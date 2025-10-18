Schöneiche feiert Torfestival, SV Altlüdersdorf sorgt für Überraschung

Der siebte Spieltag der Brandenburgliga endete heute mit einem echten Paukenschlag. Germania Schöneiche schoss sich eindrucksvoll zurück, Altlüdersdorf gelang der erste Saisonsieg und der Brandenburger SC Süd bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters MSV Neuruppin.

Die 127 Zuschauer in Bernau sahen eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte die TSG Einheit Bernau nach dem Seitenwechsel richtig auf. Artur Sajfutdinov brachte die Gastgeber in der 56. Minute in Führung, und nur fünf Minuten später erhöhte Frederick Fiebig auf 2:0. Doch der Ludwigsfelder FC gab sich nicht geschlagen. In der 68. Minute verkürzte Brian Blisse auf 1:2, nur eine Minute darauf glich Kaloyan Atanasov zum 2:2 aus. Er war es schließlich auch, der mit seinem zweiten Treffer in der 87. Minute die Partie endgültig drehte. ---

Auch im achten Saisonspiel ließ der MSV 1919 Neuruppin nichts anbrennen. Im Topspiel gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 legte die Mannschaft von Trainer Dietmar Demuth los wie die Feuerwehr. Bereits in der fünften Minute traf Rafael Conrado Prudente zur Führung. Doch Werder fand schnell ins Spiel zurück: Anton Richard Muschter glich in der 16. Minute aus. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beirren. Felipe da Silva Felix stellte in der 25. Minute den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kevin Anderson Moreira Godinho in der 51. Minute auf 3:1. Zwar brachte Julian Rauch die Gäste in der 80. Minute noch einmal heran, doch der Tabellenführer verteidigte den Vorsprung mit Entschlossenheit und behielt auch im achten Anlauf seine weiße Weste. ---

Ein Torfestival erlebten die 153 Zuschauer in Schöneiche. Der SV Germania 90 Schöneiche zeigte nach den schwierigen Wochen eine beeindruckende Reaktion. Lukas Bache eröffnete in der 8. Minute das Schützenfest, Julian Hentschel erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Leo Zellmer legte in der 33. Minute nach, ehe Aaron Marcel Weber mit einem Doppelschlag in der 57. und 59. Minute auf 5:0 stellte. Den sechsten Treffer erzielte Deniz Citlak in der 62. Minute, ehe Toni Hager für die Gäste in der 70. Minute auf 6:1 verkürzte. Nur zwei Minuten später stellte Citlak mit seinem zweiten Treffer den 7:1-Endstand her. Für Miersdorf war es ein bitterer Nachmittag, während Schöneiche mit dem hohen Sieg ein deutliches Lebenszeichen setzte. ---

Spannung pur in Brandenburg: Der BSC Süd 05 setzte sich in einem intensiven Spiel knapp gegen den 1. FC Frankfurt durch. Michel Klemz traf in der 17. Minute zur Führung, nur drei Minuten später erhöhte Abdelkarim Koussi auf 2:0. Frankfurt antwortete umgehend – Leon Kammradt verkürzte in der 24. Minute. Nach der Pause stellte Tim Dethloff in der 62. Minute den alten Abstand wieder her. Frankfurt gab sich nicht auf, Marcel Georgi traf in der 82. Minute per Foulelfmeter zum 3:2. Doch die Hausherren brachten den Vorsprung über die Zeit. ---

Die Gäste aus Brandenburg bestätigten ihre starke Form und feierten einen Auswärtssieg. Bereits in der 8. Minute brachte Benjamin Nwatu die Mannschaft von Trainer Robert Pocrnic in Führung. Sebastian Hoyer erhöhte in der 22. Minute auf 2:0 und legte in der 40. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:0-Endstand nach. Der Aufsteiger BSG Stahl Brandenburg bleibt damit die Überraschungsmannschaft der Saison. Oranienburg bleibt nach der fünften Niederlage weiter tief im Tabellenkeller. ---

Im Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte setzte sich Ahrensfelde knapp durch. Nach einer umkämpften ersten Hälfte fiel der entscheidende Treffer in der 70. Minute: Alexander Eirich erzielte das Tor des Tages. Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde feierte damit den zweiten Saisonsieg und schob sich auf acht Punkte heran. Petershagen/Eggersdorf dagegen wartet weiter auf Konstanz und steht mit sechs Zählern auf Rang 14. ---

Der FSV Union Fürstenwalde gewann auswärts deutlich und verschärfte die Situation bei Blankenfelde. Ingo Wunderlich traf in der 32. Minute zur Führung, Kamil Pawel Stondzik erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Nur vier Minuten später sorgte Niklas Kosch in der 53. Minute für die Entscheidung. Die Gastgeber mussten zudem in der 77. Minute den Platzverweis von Sebastian Schult hinnehmen. Für den FSV Union Fürstenwalde war es ein wichtiger Erfolg, der das Team mit nun elf Punkten ins gesicherte Mittelfeld bringt. ---

Große Freude in Altlüdersdorf: Der bisherige Tabellenletzte feierte seinen ersten Saisonsieg. In einem umkämpften Spiel fiel das Tor des Tages erst kurz vor Schluss, als David Waclawczyk in der 88. Minute traf. Die Mannschaft sicherte sich damit den ersten Dreier der Saison. Der TuS 1896 Sachsenhausen dagegen unterlag überraschend.