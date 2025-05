Schöneiche feiert Schützenfest – 1. FC Frankfurt verkürzt Rückstand

– Foto: Luis Leistner

In der Brandenburgliga hat der 28. Spieltag weitere Bewegung gebracht. Während die SG Union 1919 Klosterfelde bereits unter der Woche vorlegte, zog der 1. FC Frankfurt mit einem knappen Heimsieg nach. Im Tabellenmittelfeld meldete sich SV Germania 90 Schöneiche mit einem spektakulären 7:0 zurück.

Bereits in der 3. Minute brachte Anton Bryzhchuk die Hausherren mit 1:0 in Führung. Doch der schnelle Ausgleich durch Florian Matthäs in der 5. Minute ließ kurz Spannung aufkommen. Danach dominierte Neuruppin. Abdelkarim Koussi erzielte in der 31. Minute das 2:1, ehe erneut Anton Bryzhchuk in der 42. Minute zum 3:1 traf. Nach der Pause legte Cashion Andrew London in der 61. Minute das 4:1 nach, drei Minuten später erhöhte Alec Kögler auf 5:1. Maksym Kyrylov trug sich in der 76. Minute mit dem 6:1 ebenfalls in die Torschützenliste ein, ehe Cashion Andrew London mit seinem zweiten Treffer in der 87. Minute sogar das 7:1 erzielte. In der letzten Minute betrieb Lukas Schulze mit dem 7:2 nur noch Ergebniskosmetik.

Die SG Union 1919 Klosterfelde behauptet sich weiter an der Tabellenspitze. Gegen den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow feierte die Mannschaft ein souveränes 4:1. Philip Einsiedel eröffnete bereits in der 12. Minute mit dem 1:0, doch David Nieland glich in der 42. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang drängte Klosterfelde auf die Entscheidung – und wurde belohnt. Philip Einsiedel traf in der 76. Minute zur erneuten Führung und nur eine Minute später erhöhte Irfan Brando auf 3:1. In der Nachspielzeit setzte Philip Einsiedel mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt (90.+1). ---

In einem umkämpften Spiel vor 179 Zuschauern trennten sich Fürstenwalde und Brandenburg mit einem 1:1-Unentschieden. Niklas Kosch brachte die Gastgeber in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause war es Pedro Paulo Nonato Alves, der in der 75. Minute für den Ausgleich sorgte. Für Fürstenwalde war es das achte Remis der Saison, Brandenburg punktet auswärts. ---

Eine beeindruckende Vorstellung lieferte Germania Schöneiche vor 115 Zuschauern ab. Aaron Marcel Weber eröffnete den Torreigen bereits in der 2. Minute. Nach dem 2:0 durch Pierre Vogt in der 8. Minute übernahm erneut Aaron Marcel Weber die Bühne und erhöhte in der 20., 49., 60. und 88. Minute auf 6:0. In der 89. Minute setzte Richard Bergmann mit dem 7:0 den Schlusspunkt. ---

Sachsenhausen untermauerte seine Ambitionen im oberen Tabellendrittel. Vor 219 Zuschauern brachte Lauritz Lange die Gastgeber in der 35. Minute in Führung. Nach der Pause legte Denis Duraku groß auf und traf gleich dreifach – in der 49., 65. und 78. Minute. Für Zehdenick, das als Absteiger feststeht, war es bereits die 21. Saisonniederlage. ---

Im Spitzenspiel setzte sich Frankfurt vor 170 Zuschauern knapp durch. Danny Mank erzielte in der 55. Minute den einzigen Treffer des Tages. Damit verkürzt der Tabellenzweite den Rückstand auf Klosterfelde auf vier Punkte. Petershagen/Eggersdorf verpasste den Anschluss und musste nach der Nullnummer in der Vorwoche die nächste Enttäuschung einstecken. ---