Schönecks Revanche gegen Stollberg – Zwickaus große Jagd

– Foto: Johannes Schmidt

Die Sachsenklasse West biegt mit dem 27. Spieltag auf die absolute Zielgerade ein, und an der Tabellenspitze sowie im Tabellenkeller spitzt sich die Lage dramatisch zu. Der Spitzenreiter VfB Schöneck 1912 führt das Klassement mit 55 Punkten an, spürt jedoch den heißen Atem der Verfolger. Der ESV Lokomotive Zwickau hat sich nach einem furiosen Sieg auf den zweiten Platz vorgeschoben, während der SV Merkur 06 Oelsnitz mit ebenfalls 50 Zählern auf Rang drei lauert. Auch der BSC Freiberg ist mit 49 Punkten noch mitten im Geschäft um den Aufstiegsplatz. Am anderen Ende der Tabelle herrscht purer Überlebenskampf. Der Meeraner Sportverein sucht auf dem ersten Abstiegsplatz den Anschluss an das rettende Ufer. Jedes Spiel wird nun zu einem Finale.

Morgen, 15:00 Uhr BSC Freiberg BSC Freiberg SC Syrau SC Syrau 15:00 PUSH

Das Fußballwochenende wird in Freiberg eröffnet, wo der Tabellenvierte den Elften empfängt. Die Gastgeber sind nach ihrem knappen 2:1-Erfolg in Meerane in Schlagdistanz zur absoluten Spitze und wollen den Druck auf das Führungstrio hochhalten. Der SC Syrau reist mit 33 Punkten an und musste zuletzt eine bittere 1:4-Heimklatsche gegen den Spitzenreiter hinnehmen. Das Hinspiel zwischen diesen beiden Mannschaften war eine extrem enge Angelegenheit und endete mit einem 1:1-Unentschieden. Damals schockte Dustin Wittig die Freiberger in der 14. Minute mit der Führung, doch Torjäger Lukas Böhme erzielte nur eine Zeigerumdrehung später in der 15. Minute den schnellen Ausgleich für den BSC. Freiberg geht als Favorit in die Partie, doch Syrau hat in dieser Saison schon oft bewiesen, dass man den Topteams ein Bein stellen kann.

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So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SV Eiche Reichenbrand SV Eiche FSV Motor Marienberg Marienberg 15:00 PUSH

Im Mittelfeld kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem Tabellenzehnten und dem Siebten. Reichenbrand weist 33 Zähler auf und will die deutliche 0:3-Niederlage gegen Oberlungwitz schnell aus den Kleidern schütteln. Die Gäste aus Marienberg hingegen reisen mit breiter Brust an, nachdem sie Mülsen souverän mit 3:0 bezwingen konnten und nun 45 Punkte auf dem Konto haben. Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte der Eiche-Elf jedoch zusätzlichen Auftrieb geben. In einer zähen und taktisch geprägten Begegnung feierte Reichenbrand in Marienberg einen knappen 1:0-Auswärtssieg. Das goldene Tor des Tages erzielte damals Zefa Sitoe in der 76. Minute. Marienberg brennt auf Revanche, um den siebten Platz zu festigen. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr ESV Lokomotive Zwickau Lok Zwickau Oberlungwitzer SV Oberlungwitz 15:00 PUSH

Die Eisenbahner aus Zwickau sind der große Gewinner des vergangenen Spieltages. Durch ein furiose Schützenfest in Irfersgrün schob sich die Lokomotive auf den zweiten Tabellenplatz vor und führt nun das Trio der Jäger an. Gegen den Oberlungwitzer SV, der mit 43 Punkten den achten Rang belegt, soll der nächste Dreier her. Der OSV reist allerdings nach einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Reichenbrand mit viel Selbstvertrauen an und gilt als unbequemer Gegner. Das Hinspiel im Oberlungwitzer Stadion endete mit einem 2:1-Erfolg für die Heimelf. Zwar brachte Kevin Oeser Zwickau bereits in der 2. Minute in Führung, doch ein Doppelpack von Nils Leuschner in der 20. Minute und 31. Minute drehte die Partie noch vor der Pause. Zwickau muss diesmal über die vollen 90 Minuten die Konzentration wahren, um im Titelrennen nicht wertvollen Boden zu verlieren. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr Oelsnitzer FC FC Oelsnitz BSV 53 Irfersgrün Irfersgrün 15:00 PUSH

Im Tabellenkeller kommt es zum Duell der puren Verzweiflung. Der Oelsnitzer FC steht mit elf Punkten auf dem fünfzehnten Platz und musste zuletzt eine 0:2-Niederlage in Lichtenstein einstecken. Der BSV 53 Irfersgrün rangiert mit 18 Punkten auf dem vierzehnten Platz und geriet gegen Zwickau mit 2:5 unter die Räder. Das Hinspiel war ein wildes Torfestival, das Oelsnitz in der Fremde dramatisch mit 4:3 für sich entschied. Florian Wunder brachte den OFC in der 18. Minute in Front, ehe Ashraf Fahmi Ahmed Mohammed in der 59. Minute ausglich. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Ian Sonntag in der 63. Minute und erneut Wunder in der 73. Minute erhöhten auf 3:1. Jonas Heyn verkürzte in der 85. Minute, doch Kenny Daniel Hoyer stellte in der 89. Minute auf 4:2. Der späte Treffer von David Landmesser in der 94. Minute änderte nichts mehr am Oelsnitzer Triumph. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr SSV Fortschritt Lichtenstein Lichtenstein SV Merkur 06 Oelsnitz Oelsnitz 15:00 PUSH

Der SV Merkur 06 Oelsnitz hat durch die bittere 2:3-Niederlage in Stollberg die direkte Verfolgerrolle eingebüßt und ist auf den dritten Rang abgerutscht. Die Mannschaft von Trainer Kenny Häußler steht beim SSV Fortschritt Lichtenstein vor einer enorm schweren Hürde. Lichtenstein rangiert mit 46 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz und untermauerte seine starke Verfassung durch ein 2:0 gegen den Oelsnitzer FC. Das Hinspiel im Elstertalstadion war an Dramatik kaum zu überbieten, als Merkur mit 4:2 gewann. Max Gehrmann in der 11. Minute und Patrick Herold in der 18. Minute schockten Oelsnitz früh mit einer Zwei-Tore-Führung. Ein Eigentor von Dominik Viertel in der 36. Minute brachte die Hausherren zurück, ehe Luis Weiland in der 53. Minute ausglich. In der Schlussphase avancierte Manolo Pieschel mit zwei Treffern in der 79. Minute und in der 95. Minute zum gefeierten Matchwinner. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr VfB Schöneck 1912 VfB Schöneck FC Stollberg Stollberg 15:00 PUSH

Der Spitzenreiter brennt auf Wiedergutmachung und Revanche. Mit 55 Punkten steht der Aufsteiger zwar ganz oben, doch die Erinnerung an das Hinspiel in Stollberg schmerzt zutiefst. Damals sah Schöneck nach einem lupenreinen Hattrick von Jan Luderer, der in der 28. Minute, 41. Minute und 51. Minute traf, wie der sichere Sieger aus. Doch Stollberg drehte das Spiel auf unfassbare Weise: Lucas Lucius in der 68. Minute, Nicolas Förster in der 71. Minute und Til Fischer in der 86. Minute glichen aus. In der dritten Minute der Nachspielzeit, exakt in der 93. Minute, erzielte Clemens Heinzig den 4:3-Siegtreffer für Stollberg. Die Gäste belegen derzeit mit 40 Punkten den neunten Rang und stürzten zuletzt bereits Merkur Oelsnitz mit 3:2. Schöneck ist also ausdrücklich gewarnt. ---

So., 31.05.2026, 15:00 Uhr VfB Annaberg 09 VfB Annaberg Meeraner Sportverein Meeraner SV 15:00 live PUSH

In Annaberg empfängt der Tabellensechste den Dreizehnten. Annaberg feierte am vergangenen Spieltag eine furiose 5:0-Gala bei Fortuna Chemnitz II und weist 45 Punkte auf. Der Meeraner Sportverein hingegen steckt mit 27 Punkten mitten im Abstiegsschlamassel und belegt den ersten der vier Abstiegsplätze. Das Hinspiel in Meerane geriet zu einer einseitigen Angelegenheit für den VfB, der mit 5:1 triumphierte. Lucas Walther überragte dabei mit drei Treffern in der 10. Minute, 56. Minute und 81. Minute. Die weiteren Tore für Annaberg steuerten Florian Weiß in der 29. Minute und Simon Schmiedl in der 48. Minute bei. Für Meerane traf lediglich Tom Viehweger in der 69. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4. Meerane muss defensiv stabiler stehen, um nicht erneut unter die Räder zu kommen. ---

Mülsen steht mit 29 Punkten auf dem zwölften Platz knapp über dem Strich und will den Vorsprung auf die Abstiegszone unbedingt vergrößern. Zuletzt gab es jedoch eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Marienberg. Die Gäste von Fortuna Chemnitz II zieren mit mickrigen neun Zählern das Tabellenende und schlitterten gegen Annaberg in ein bitteres 0:5-Debakel. Das Hinspiel war an Dramatik kaum zu überbieten. Robin Landgraf brachte die Chemnitzer Reserve in der 62. Minute in Führung. Mülsen schlug erst in den Schlussminuten eiskalt zurück: Chris Weber drehte die Partie mit Toren in der 87. Minute und in der 91. Minute, ehe Nilas Frischmann in der 95. Minute den 3:1-Endstand für Mülsen besiegelte.

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