Schönecks finale Titeljagd – brisantes Derby in Oelsnitz

– Foto: Johannes Schmidt

In der Sachsenklasse West herrscht vor dem 29. Spieltag eine seltsame Mischung aus absoluter Klarheit und nervenzerreißender Hochspannung. Während die sportlichen Entscheidungen am Tabellenende bereits unbarmherzig gefallen sind, tobt an der Spitze ein Kampf um den Thron. Der VfB Schöneck 1912 führt das Klassement mit 61 Punkten an und hat im Fernduell die Chance, den entscheidenden Schritt in Richtung Meisterschaft zu gehen. Fünf Punkte dahinter lauert der ESV Lokomotive Zwickau auf einen späten Ausrutscher des Spitzenreiters.

Morgen, 14:00 Uhr BSC Freiberg BSC Freiberg SSV Fortschritt Lichtenstein Lichtenstein 14:00 PUSH

Der Tabellendritte aus Freiberg blickt auf eine Ausbeute von 52 Punkten und möchte im heimischen Stadion den dritten Rang vor der Konkurrenz verteidigen. Zuletzt gab es für die Freiberger allerdings eine deutliche 0:3-Niederlage. Die Gäste vom SSV Fortschritt Lichtenstein reisen als Tabellensiebter mit 47 Zählern an. Die Zuschauer dürfen sich auf ein geschichtsträchtiges Duell freuen, denn das erste Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit endete in einem spektakulären 4:4-Unentschieden. In jener Begegnung traf Kevin Budach in der 2. Minute zur Freiberger Führung, ehe Max Gehrmann in der 5. Minute ausglich. Kevin Arslan erzielte in der 44. Minute das 2:1, doch Gehrmann egalisierte in der 50. Minute erneut. Lukas Böhme markierte in der 54. Minute die Freiberger Führung, die Gehrmann in der 62. Minute mit seinem dritten Treffer konterte. Tom Wilhelm drehte das Spiel in der 67. Minute zugunsten von Lichtenstein, bevor Böhme in der 70. Minute den Endstand herbeiführte.

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Morgen, 15:00 Uhr FSV Motor Marienberg Marienberg ESV Lokomotive Zwickau Lok Zwickau 15:00 PUSH

Die Eisenbahner aus Zwickau reisen mit der Empfehlung von 56 Punkten und einem imposanten 9:0-Erfolg am vergangenen Wochenende nach Marienberg. Als Tabellenzweiter ist die Lokomotive der einzig verbliebene Jäger des Spitzenreiters. Der FSV Motor Marienberg belegt mit 48 Punkten den sechsten Rang. Das Hinspiel im Zwickauer Stadion endete mit einem knappen 2:1-Sieg für die Hausherren. Yannick Yoldas brachte die Lokomotive in der 53. Minute in Führung, bevor Max Martin in der 66. Minute den Ausgleich für Marienberg erzielte. Den Siegtreffer markierte Nick Krämer in der 86. Minute. Ein markantes Ereignis jener Partie war die 43. Minute, in der Aaron Heidrich mit einem Handelfmeter am Marienberger Torwart scheiterte. ---

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr SV Merkur 06 Oelsnitz Oelsnitz Oelsnitzer FC FC Oelsnitz 15:00 PUSH

Im Elstertalstadion steigt das lokale Derby unter extrem gegensätzlichen Vorzeichen. Der SV Merkur 06 Oelsnitz rangiert mit 51 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und erlebte zuletzt eine 0:1-Niederlage. Ganz anders die Situation beim Oelsnitzer FC: Der Aufsteiger hat lediglich 14 Punkte gesammelt, belegt den fünfzehnten Platz und steht als Absteiger fest. In der Hinrunde behielt der Favorit Merkur Oelsnitz mit 4:1 die Oberhand. Maximilian Röhling eröffnete in der 61. Minute den Torreigen. Daniel Waldenburger glich in der 72. Minute für den OFC aus, doch Carlos Ebenhöch stellte in der 81. Minute die Weichen auf Sieg. In der Nachspielzeit schraubten Tobias Zöphel in der 92. Minute und Willi Schreiner in der 93. Minute das Ergebnis in die Höhe. ---

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr VfB Schöneck 1912 VfB Schöneck BSV 53 Irfersgrün Irfersgrün 15:00 PUSH

Für den Spitzenreiter aus Schöneck ist dieses Heimspiel der potenzielle Matchball für den Titelgewinn. Mit 61 Punkten liegt der Aufsteiger komfortabel in Front. Der Gegner vom BSV 53 Irfersgrün reist mit 21 Punkten als Tabellenvierzehnter an und muss den Gang in die tiefere Spielklasse antreten, obwohl man zuletzt einen 1:0-Erfolg feierte. Das Hinspiel in Irfersgrün zeigte jedoch, dass der Außenseiter dem Favoriten gefährlich werden kann, denn die Partie endete 1:1-Unentschieden. Jan Max Denschel brachte die Schönecker in der 11. Minute in Front, doch David Landmesser glich in der 27. Minute für Irfersgrün aus. ---

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr VfB Annaberg 09 VfB Annaberg FC Stollberg Stollberg 15:00 PUSH

In Annaberg kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Die Heimelf belegt mit 49 Punkten den fünften Platz, während der FC Stollberg mit 43 Zählern auf dem achten Rang folgt. Stollberg geht mit dem Selbstvertrauen eines 3:0-Sieges gegen Freiberg in diese Begegnung. Das erste Duell in dieser Saison ging allerdings an den VfB Annaberg 09, der auswärts mit 3:1 siegte. Nicolas Förster erzielte zwar in der 10. Minute die Stollberger Führung, doch Tom Dietze in der 34. Minute, Florian Weiß in der 58. Minute und Aaron Küttner in der 90. Minute drehten das Spiel komplett zugunsten der Annaberger. ---

Mülsen empfängt den SC Syrau zu einem Duell im unteren Mittelfeld der Tabelle. Die Gastgeber weisen 35 Punkte auf und belegen den elften Platz, dicht gefolgt von den Gästen aus Syrau, die mit 34 Zählern auf dem zwölften Rang positioniert sind. Beide Mannschaften haben den Klassenerhalt seit dem vergangenen Wochenende sicher in der Tasche. Das Hinspiel im Syrauer Stadion endete mit einem 2:0-Auswärtssieg für den SV Blau-Gelb Mülsen. Die Tore fielen dabei allesamt in der Frühphase der Partie: Franz Thümmler traf in der 19. Minute zur Führung, und Niklas Böhm besorgte in der 22. Minute den Endstand. ---

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr SV Eiche Reichenbrand SV Eiche Meeraner Sportverein Meeraner SV 15:00 PUSH

Der SV Eiche Reichenbrand steht mit 39 Punkten auf dem zehnten Platz und feierte zuletzt einen 4:1-Erfolg bei Fortuna Chemnitz II. Nun empfängt man den Meeraner Sportverein. Der Aufsteiger aus Meerane hat 27 Punkte auf dem Konto, belegt den dreizehnten Rang. Die Gäste werden sich jedoch positiv an das Hinspiel erinnern, welches sie im eigenen Stadion mit 2:0 gewannen. Max Käßner erzielte in der 75. Minute das Führungstor, ehe Djavid Alijoski in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, exakt in der 93. Minute, den Heimsieg der Meeraner perfekt machte. ---

So., 14.06.2026, 15:00 Uhr Oberlungwitzer SV Oberlungwitz VfB Fortuna Chemnitz VfB Chemnitz II 15:00 PUSH

Der Oberlungwitzer SV belegt mit 43 Punkten den neunten Platz im Klassement und möchte die jüngste 0:3-Niederlage vergessen machen. Zu Gast ist das Tabellenschlusslicht VfB Fortuna Chemnitz II. Die Chemnitzer Reserve hat in dieser Saison erst neun Zähler verbuchen können und steht als fester Absteiger fest. Das Hinspiel im Chemnitzer Stadtgebiet war eine klare Angelegenheit für den Oberlungwitzer SV, der sich deutlich mit 4:1 durchsetzte. Artur Melnyk schockte die Gäste zwar in der 2. Minute mit der Chemnitzer Führung, doch Nils Leuschner in der 8. Minute, Janis Winter in der 11. Minute, Nico Körner in der 35. Minute und Pierre Grabandt in der 61. Minute stellten den Auswärtssieg des OSV sicher.

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