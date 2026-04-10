Schöneck unter Druck und der ultimative Kellerkampf in Irfersgrün

– Foto: Tilo Schneider

Der 21. Spieltag in der Sachsenklasse West verspricht eine Zerreißprobe für die Nerven der Beteiligten. Nachdem der souveräne Spitzenreiter VfB Schöneck 1912 am vergangenen Wochenende eine empfindliche Niederlage gegen Mülsen einstecken musste, ist der Vorsprung auf den SV Merkur 06 Oelsnitz auf lediglich zwei Zähler geschmolzen. Während die Schönecker nun gegen Reichenbrand Stabilität suchen, kommt es in Oelsnitz zum direkten Duell der Verfolger gegen den Tabellendritten aus Oberlungwitz. Am Tabellenende herrscht purer Überlebenskampf, wenn die beiden Schlusslichter im direkten Vergleich aufeinandertreffen.

Die Gastgeber aus Freiberg empfangen die Mannschaft der Stunde. Blau-Gelb Mülsen sorgte am letzten Spieltag für ein Beben in der Liga, als sie den Tabellenführer mit 5:1 deklassierten. Tore fielen dort fast im Minutentakt. Freiberg selbst belegt mit 31 Punkten den achten Rang und geht nach einem souveränen 3:0-Erfolg in Annaberg mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Das Hinspiel endete knapp mit 1:0 für den BSC durch einen Treffer von Lucas René Hanitsch in der 62. Minute. Mülsen möchte den Schwung nutzen, um sich weiter vom Tabellenkeller abzusetzen.

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So., 12.04.2026, 15:00 Uhr Oelsnitzer FC FC Oelsnitz FSV Motor Marienberg Marienberg 15:00 PUSH

Der Aufsteiger Oelsnitzer FC steht vor einer schwierigen Aufgabe. Die Erinnerung an das Hinspiel dürfte schmerzhaft sein, als man beim FSV Motor Marienberg mit 0:10 unterging. Damals überragte Rick Bauer mit vier Treffern, darunter ein Hattrick innerhalb weniger Minuten zwischen der 45. Minute und der 57. Minute. Marienberg agiert als Tabellensiebter aus einer Position der Stärke heraus und ist seit vier Spielen ungeschlagen. Für Oelsnitz, das mit elf Punkten auf dem 14. Platz rangiert und zuletzt eine 6:0-Klatsche in Oberlungwitz kassierte, geht es schlichtweg um Schadensbegrenzung und wichtige Punkte gegen den Abstieg. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SV Merkur 06 Oelsnitz Oelsnitz Oberlungwitzer SV Oberlungwitz 15:00 PUSH

Im absoluten Verfolgerduell spitzt sich die Lage zu. Merkur Oelsnitz verpasste zuletzt durch ein 2:2 gegen Reichenbrand den Sprung ganz nach oben und liegt zwei Punkte hinter der Spitze. Der Tabellendritte aus Oberlungwitz reist jedoch mit der Empfehlung von zwei Siegen an und hat das Hinspiel im eigenen Stadion deutlich mit 5:0 für sich entschieden. Damals sorgte Pierre Grabandt mit einem Doppelschlag in der 33. Minute und 38. Minute bereits vor der Pause für klare Verhältnisse. Ein Sieg für die Gäste aus Oberlungwitz würde den Kampf um Platz eins komplett neu entfachen und den Druck auf das Führungsduo massiv erhöhen. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr VfB Schöneck 1912 VfB Schöneck SV Eiche Reichenbrand SV Eiche 15:00 PUSH

Der Tabellenführer muss beweisen, dass die herbe Schlappe in Mülsen nur ein Ausrutscher war. Mit 42 Punkten steht Schöneck zwar noch ganz oben, doch die Leichtigkeit der Hinrunde scheint verflogen. Reichenbrand belegt den neunten Platz und konnte im Hinspiel lange mithalten, bevor man sich durch einen Treffer von Tim Müller in der 71. Minute mit 1:2 geschlagen geben musste. Die Gäste aus Reichenbrand haben nichts zu verlieren und könnten mit einem Punktgewinn Schöneck tiefer in die Krise stürzen. Für den Aufsteiger aus dem Vogtland ist dieses Heimspiel richtungsweisend für die Mission Meisterschaft. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr ESV Lokomotive Zwickau Lok Zwickau VfB Annaberg 09 VfB Annaberg 15:00 live PUSH

Zwei enttäuschte Teams treffen im direkten Duell aufeinander. Zwickau rutschte nach einer deutlichen 5:1-Niederlage gegen Syrau auf den vierten Platz ab, während Annaberg gegen Freiberg ebenfalls punktlos blieb und nun Rang fünf belegt. Es geht darum, den Kontakt zur absoluten Spitze nicht vollständig zu verlieren. Das Hinspiel war mit fünf Toren eine packende Angelegenheit, die Zwickau mit 3:2 für sich entschied. Kevin Oeser erzielte damals in der 76. Minute das entscheidende Tor zum Sieg. Beide Mannschaften müssen ihre Defensive stabilisieren, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr FC Stollberg Stollberg SC Syrau SC Syrau 15:00 PUSH

Stollberg demontierte Meerane in der Fremde und geht mit viel Euphorie in die Partie. Syrau fertigte zeitgleich den Absteiger aus Zwickau ab, musste vergangene Woche aber wieder einen Dämpfer hinnehmen. Im Klassement trennen beide Teams nur zwei Zähler. Stollberg rangiert auf dem zehnten Platz, während Syrau auf Rang zwölf folgt. Das Hinspiel endete torlos mit 0:0, doch angesichts der aktuellen Offensivkraft beider Reihen ist ein erneutes Unentschieden ohne Treffer kaum vorstellbar. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr SSV Fortschritt Lichtenstein Lichtenstein Meeraner Sportverein Meeraner SV 15:00 PUSH

Lichtenstein hat sich leise auf den sechsten Rang vorgearbeitet und empfängt den Aufsteiger aus Meerane. Die Gäste mussten zuletzt nur eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen hinnehmen und kämpfen trotzdem als Tabellendreizehnter gegen den Sog der Abstiegszone. Lichtenstein geht nach dem souveränen 3:0-Erfolg bei Fortuna Chemnitz trotzdem als Favorit in dieses Spiel. Das Hinspiel endete 1:1-Unentschieden, wobei Dominik Viertel in der 72. Minute den Ausgleich für den SSV erzielte. ---

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr BSV 53 Irfersgrün Irfersgrün VfB Fortuna Chemnitz VfB Chemnitz II 15:00 PUSH