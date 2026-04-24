Schöneck unter Druck – Duell zwischen Oelsnitzer FC und Meerane

– Foto: Johannes Schmidt

Die Sachsenklasse West steuert am 23. Spieltag auf eine Zerreißprobe für das Nervenkostüm der Spitzenreiter zu. Nachdem der VfB Schöneck 1912 und Merkur Oelsnitz am vergangenen Wochenende Federn lassen mussten, ist das Aufstiegsrennen so offen wie lange nicht mehr. Nur drei Punkte trennen den Tabellenführer mittlerweile vom drittplatzierten ESV Lokomotive Zwickau. Während Schöneck im Heimspiel gegen Marienberg zur alten Souveränität zurückfinden muss, blicken die Fans gespannt auf das Verfolgerduell in Freiberg. Doch auch im Tabellenkeller brennt die Luft lichterloh, besonders im direkten Duell zwischen dem Oelsnitzer FC und Meerane.

Morgen, 15:00 Uhr BSC Freiberg BSC Freiberg Oberlungwitzer SV Oberlungwitz 15:00 PUSH

Der Tabellensechste empfängt den Vierten zu einem Duell, in dem es um den Anschluss an die absolute Spitze geht. Freiberg strotzt nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen Reichenbrand vor Selbstbewusstsein und möchte die Scharte aus dem Hinspiel auswetzen. Damals behielt Oberlungwitz mit 2:1 die Oberhand. Lukas Böhme brachte die Freiberger zwar in der 16. Minute in Führung, doch Pierre Grabandt drehte die Partie mit seinen Toren in der 61. Minute und 81. Minute im Alleingang. Die Gäste aus Oberlungwitz kommen mit der Empfehlung eines Sieges gegen den Tabellenführer und könnten mit einem weiteren Erfolg den Druck auf die Aufstiegsplätze massiv erhöhen. Es treffen zwei der spielstärksten Mannschaften der Liga aufeinander.

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So., 26.04.2026, 15:00 Uhr VfB Schöneck 1912 VfB Schöneck FSV Motor Marienberg Marienberg 15:00 PUSH

Für den Spitzenreiter aus Schöneck ist die Zeit der Ausreden vorbei. Nach der Niederlage in Oberlungwitz ist der Vorsprung auf zwei Zähler zusammengeschmolzen. Mit 45 Punkten steht der Aufsteiger zwar noch oben, doch der Atem der Verfolger ist spürbar. Der FSV Motor Marienberg reist als Tabellenfünfter an und hat bewiesen, dass er mit den Großen mithalten kann. Das Hinspiel endete unentschieden 1:1. Maximilian Frank Meinel brachte Schöneck in der 15. Minute in Front, ehe Kevin Matthes in der 70. Minute den Ausgleich für Marienberg markierte. Die Gastgeber müssen ihre Defensive stabilisieren, um gegen die erfahrenen Marienberger nicht erneut wertvolle Punkte im Titelrennen zu verlieren. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr VfB Annaberg 09 VfB Annaberg SV Eiche Reichenbrand SV Eiche 15:00 live PUSH

In Annaberg begegnen sich der Tabellensiebte und der Zehnte. Beide Teams trennen sechs Punkte, doch die Brisanz aus dem Hinspiel wirkt noch nach. Damals trennte man sich nach einer dramatischen Schlussphase 2:2. Kevin Wadewitz erzielte in der 16. Minute die Führung für Reichenbrand, Devon Klitzke glich in der 49. Minute aus. Als Max Graubner in der 84. Minute das 2:1 für Eiche markierte, schien der Sieg sicher, doch Richard Freund rettete Annaberg in der 90. Minute noch einen Zähler. Annaberg geht nach dem knappen Sieg gegen Mülsen favorisiert in die Partie, während Reichenbrand nach der deutlichen Schlappe gegen Freiberg auf Wiedergutmachung brennt. ---

Die Augen der Liga richten sich auf Oliver Voltz. Der Zwickauer Torjäger befindet sich in einer bestechenden Form und möchte seine Mannschaft nach der Fünf-Tore-Gala der Vorwoche weiter Richtung Tabellenspitze schießen. Zwickau belegt mit 42 Punkten den dritten Rang und ist der große Gewinner der letzten Wochen. Das Hinspiel gewannen die Eisenbahner mit 3:1, wobei Voltz in der 61. Minute und 78. Minute doppelt traf. Für Mülsen, das auf dem zwölften Platz um den Klassenerhalt bangt, wird es darauf ankommen, die Kreise von Voltz entscheidend zu stören. In der Hinrunde erzielte Steve Ehrler in der 65. Minute den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für Blau-Gelb, doch am Ende reichte es nicht für einen Punktgewinn. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SSV Fortschritt Lichtenstein Lichtenstein FC Stollberg Stollberg 15:00 PUSH

Lichtenstein möchte den Ausrutscher gegen Syrau vergessen machen und seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte verteidigen. Mit 36 Punkten belegt der SSV den achten Rang, unmittelbar vor dem Gegner aus Stollberg, der 31 Zähler auf dem Konto hat. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für den Fortschritt, der in Stollberg mit 2:0 siegte. Rico Bär in der 15. Minute und Paul Kriedemann tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 49. Minute sorgten damals für die Entscheidung. Stollberg muss nach der herben 2:6-Heimklatsche gegen Zwickau vor allem die Moral wiederfinden, um in Lichtenstein bestehen zu können. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr BSV 53 Irfersgrün Irfersgrün SC Syrau SC Syrau 15:00 PUSH

In Irfersgrün keimt die Hoffnung. Mit 15 Punkten belegt der BSV den 14. Platz und hat durch den jüngsten Erfolg gegen Meerane den Anschluss an das untere Mittelfeld wiederhergestellt. Der Gegner aus Syrau kommt jedoch mit breiter Brust nach dem 5:2-Sieg gegen Lichtenstein. Das Hinspiel dominierten die Syrauer deutlich und gewannen mit 3:0. Tom Limmer eröffnete in der 16. Minute, Dustin Wittig in der 65. Minute und Pascal Steinbach in der 82. Minute machten den Erfolg perfekt. Irfersgrün muss im heimischen Stadion über den Kampf kommen, um die spielerische Klasse der Gäste zu neutralisieren und weitere wichtige Punkte gegen die Abstiegsplätze zu sammeln. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr Oelsnitzer FC FC Oelsnitz Meeraner Sportverein Meeraner SV 15:00 PUSH

Ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Tabellenkeller findet in Oelsnitz statt. Der Aufsteiger steht mit elf Punkten auf dem vorletzten Platz und ist nach der 0:5-Niederlage gegen Chemnitz II schwer angeschlagen. Meerane rangiert mit 24 Punkten auf dem 13. Platz und braucht ebenfalls jeden Zähler, um sich Luft zu verschaffen. Das Hinspiel entschied Meerane souverän mit 3:0 für sich, wobei Max Käßner bereits in der 4. Minute die Weichen stellte. Fabian Erler in der 12. Minute und Maximilian Elschner in der 17. Minute sorgten früh für klare Verhältnisse. Für den Oelsnitzer FC ist es wohl eine der letzten Chancen, den drohenden Abstieg doch noch abzuwenden. ---

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Merkur 06 Oelsnitz Oelsnitz VfB Fortuna Chemnitz VfB Chemnitz II 15:00 PUSH

Der Tabellenzweite empfängt das Schlusslicht, doch eine Warnung ist angebracht. Die Reserve von Fortuna Chemnitz feierte zuletzt ihren ersten Saisonsieg und blickt auf ein torreiches Hinspiel zurück. In einer wilden Begegnung trennten sich beide Teams damals 3:3. Tobias Zöphel brachte Merkur in der 26. Minute in Führung, ehe die Chemnitzer durch Daniel Zuk in der 67. Minute und dramatisch in der 94. Minute jeweils ausgleichen konnten. Oelsnitz muss gewinnen, um den Kontakt zu Schöneck zu halten, darf den Gegner aber trotz der Tabellensituation nicht unterschätzen.

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