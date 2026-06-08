Schöneck siegt in Lichtenstein – Zwickau feiert ein 9:0-Fest

– Foto: Johannes Schmidt

Am 28. Spieltag der Sachsenklasse West sind wegweisende Entscheidungen gefallen, die der Liga für den Saisonendspurt ihre endgültige Richtung vorgeben. Während der unangefochtene Spitzenreiter VfB Schöneck 1912 einen eminent wichtigen Auswärtssieg im Spitzenspiel feierte und den Vorsprung an der Spitze auf fünf Zähler ausbaute, brachen beim Oelsnitzer FC alle Dämme. Der ohnehin gnadenlose Abstiegskampf hat ein vorzeitiges und bitteres Ende gefunden, da die vier Letztplatzierten nach den Ergebnissen dieses Wochenendes unwiderruflich feststehen. Gleichzeitig schob sich Lokomotive Zwickau mit einer geschichtsträchtigen Offensiv-Gala auf den zweiten Platz vor, während Merkur Oelsnitz beim Tabellenvorletzten stolperte.

Eine gnadenlose Demontage erlebten die 90 Zuschauer in Oelsnitz. Der ESV Lokomotive Zwickau kannte kein Erbarmen mit dem Tabellenvorletzten und feierte einen historischen 9:0-Auswärtssieg. Bereits zur Pause war die Partie nach Toren von Max Mehulic in der 7. Minute, Philipp Mitzscherling in der 24. Minute, einem Doppelpack von Nick Krämer in der 29. Minute und 43. Minute sowie Treffern von Oliver Voltz in der 32. Minute und Aaron Heidrich in der Nachspielzeit der 47. Minute komplett entschieden. Nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Leon Döhnel, der mit einem lupenreinen Hattrick in der 61. Minute, 82. Minute und 85. Minute das Ergebnis in astronomische Höhen schraubte.

Der FSV Motor Marienberg feierte einen souveränen 3:0-Heimerfolg gegen den Oberlungwitzer SV. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an hellwach und gingen in der 28. Minute durch Kevin Matthes in Führung. Rick Bauer sorgte mit einem späten Doppelpack in der 77. Minute und in der Nachspielzeit der 93. Minute für den klaren Endstand. Während Marienberg mit nun 48 Punkten den siebten Platz belegt, verharrt der Oberlungwitzer SV mit 43 Zählern im Mittelfeld der Tabelle. ---

Der SV Eiche Reichenbrand gab sich beim abgeschlagenen Schlusslicht keine Blöße und siegte hochverdient mit 4:1. Erwin Biener in der 6. Minute und Phillip Wanzek in der 11. Minute sorgten vor 85 Zuschauern für einen beruhigenden Blitzstart der Gäste. Erneut Wanzek in der 49. Minute und Biener in der 68. Minute machten im zweiten Durchgang mit ihren jeweils zweiten Treffern alles klar. Der Ehrentreffer für die Chemnitzer Reserve durch Kevin Felke in der 85. Minute kam viel zu spät, um noch eine Wende einzuleiten. Reichenbrand verbessert sein Punktekonto auf 36 Zähler. ---

Ein bitterer Nachmittag für den Meeraner Sportverein besiegelte das sportliche Schicksal des Aufsteigers. Vor der Kulisse von 184 Zuschauern unterlag die Heimelf dem SV Blau-Gelb Mülsen hauchdünn mit 0:1. Den entscheidenden Treffer des Tages erzielte Jonas Beetz in der 52. Minute kurz nach dem Seitenwechsel. Während Mülsen mit nun 35 Punkten den Klassenerhalt vorzeitig feiern darf, ist die sichere Rettung für Meerane mit weiterhin 27 Punkten aufgrund des Rückstands zu Syrau nicht mehr zu erreichen. ---

Ein spätes Drama erlebten die 100 Zuschauer in Syrau. Der Gast aus Annaberg sah nach dem Führungstreffer von Valentin Breitfeld in der 49. Minute lange Zeit wie der sichere Sieger aus und steuerte auf die drei Punkte zu. Doch der SC Syrau steckte zu keinem Zeitpunkt auf und mobilisierte in den Schlussminuten die allerletzten Kräfte. In der Nachspielzeit der 92. Minute erlöste Tobias John die Heimelf mit dem viel umjubelten Treffer zum 1:1-Endstand. Dieser kostbare Zähler sichert Syrau den endgültigen Klassenerhalt, da der Vorsprung auf die Abstiegsränge uneinholbar ist, während Annaberg wichtige Punkte im Kampf um die vorderen Plätze einbüßte. ---

Der FC Stollberg entwickelte sich erneut zum Favoritenschreck und brachte dem BSC Freiberg einen herben Rückschlag im Aufstiegsrennen bei. Eric Schumacher schockte die Gäste vor 99 Zuschauern bereits in der 3. Minute mit der frühen Führung. Richard Strehmel besorgte in der 24. Minute das 2:0 und machte in der 67. Minute mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf den 3:0-Heimerfolg. Freiberg rutscht durch diese bittere Pleite auf den dritten Platz ab, während Stollberg auf Rang neun klettert. ---

Der Spitzenreiter VfB Schöneck 1912 marschiert unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft. Im schweren Auswärtsspiel beim SSV Fortschritt Lichtenstein behielt der Aufsteiger vor 78 Zuschauern kühlen Kopf und siegte mit 2:0. Konrad Lippmann brachte die Vogtländer in der 33. Minute in Front, was der Mannschaft spürbare Sicherheit verlieh. In der 86. Minute erlöste Alexander Morosow den Tabellenführer mit dem Tor zum Endstand. Schöneck baut den Vorsprung an der Spitze auf komfortable fünf Zähler aus. ---

Für die absolute Sensation des Spieltags sorgte der Tabellenvierzehnte aus Irfersgrün, auch wenn der Triumph einen unendlich bitteren Beigeschmack hat. Der BSV 53 Irfersgrün bezwang den SV Merkur 06 Oelsnitz sensationell mit 1:0. Vor 77 Zuschauern erzielte Franz Gündel in der 78. Minute das goldene Tor des Tages. Während Oelsnitz durch diese Pleite auf den vierten Platz durchgereicht wird, nützt der Dreier den Gastgebern nicht mehr viel. Für den BSV ist nur noch Platz 13 drin, dafür muss der Tabellenvierzehnte aber beide Spiele gewinnen und muss hoffen, dass der Meeraner SV mitspielt.

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