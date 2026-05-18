Schöneck siegt im Vogtland – Merkur Oelsnitz patzt in Stollberg

– Foto: Johannes Schmidt

Der 26. Spieltag in der Sachsenklasse West brachte dramatische Wendungen im Kampf um den begehrten einzigen Aufstiegsplatz und verschärfte den ohnehin gnadenlosen Überlebenskampf am Tabellenende massiv. Während der Spitzenreiter VfB Schöneck 1912 einen souveränen Auswärtssieg im Vogtland feierte und seine Ambitionen mit nun 55 Punkten eindrucksvoll untermauerte, erlebte der bisherige direkte Verfolger SV Merkur 06 Oelsnitz ein sportliches Fiasko in Stollberg. Durch diese bittere Niederlage rutschten die Oelsnitzer auf den dritten Rang ab. Großer Profiteur des Wochenendes ist der ESV Lokomotive Zwickau, der durch ein furiose Schützenfest in Irfersgrün auf den zweiten Platz vorbeizog. Im Tabellenkeller brennt das Licht für den Oelsnitzer FC und die Chemnitzer Reserve nach weiteren deutlichen Pleiten gar nicht mehr, während der Meeraner Sportverein den erhofften Befreiungsschlag gegen eiskalte Freiberger verpasste.

Ein wahres Spektakel bekamen die 135 Zuschauer in Irfersgrün geboten, bei dem die Gäste aus Zwickau am Ende mit 5:2 triumphierten. Der Außenseiter aus Irfersgrün schockte die Lokomotive bereits in der 2. Minute durch das frühe Tor von Ashraf Fahmi Ahmed Mohammed. Philipp Mitzscherling glich in der 22. Minute aus, doch Tobias Günther brachte den Tabellenvierzehnten in der 47. Minute erneut in Front. Danach rollte der Zwickauer Express unaufhaltsam: Oliver Voltz in der 49. Minute, Steven Melde in der 60. Minute, Robin Bachmann in der 62. Minute und erneut Voltz in der 69. Minute drehten das Spiel komplett. Zwickau springt damit auf Platz zwei.

Lichtenstein erfüllte seine Pflichtaufgabe gegen den angeschlagenen Aufsteiger ohne große Mühe und siegte mit 2:0. Vor 77 Zuschauern dauerte es bis zur 39. Minute, ehe Dominic Oertel die Hausherren erlöste. Der Oelsnitzer FC, der mit nur elf Punkten auf dem vorletzten Platz rangiert hielt das Spiel lange offen. In der 86. Minute machte Rico Bär mit dem zweiten Lichtensteiner Treffer den Deckel auf die Partie. Lichtenstein klettert auf den fünften Platz. ---

Der Oberlungwitzer SV meldete sich mit einem deutlichen 3:0-Heimsieg in der Erfolgsspur zurück. Gegen den Tabellenzehnten aus Reichenbrand ließen die Hausherren von Beginn an keine Zweifel aufkommen. Dominik Seifert besorgte in der 15. Minute die Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Ben Hammer in der 50. Minute auf 2:0, ehe Ilirjan Tavani in der 60. Minute für den Endstand sorgte. Oberlungwitz belegt mit nun 43 Punkten den achten Rang, während Reichenbrand im Mittelfeld verharrt. ---

Die Gastgeber aus Marienberg zeigten eine reife Leistung und feierten einen 3:0-Heimerfolg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Rick Bauer die Heimelf in der 59. Minute mit dem Führungstreffer. Mülsen, aktuell auf dem zwölften Tabellenplatz mit 29 Punkten, versuchte zu antworten, lief aber in der 66. Minute in den nächsten Gegentreffer durch Tim Seidel. Kurz vor dem Abpfiff machte erneut Rick Bauer in der 89. Minute mit seinem zweiten Tor des Tages alles klar. Marienberg klettert durch diesen elften Saisonsieg auf den siebten Platz, während Mülsen weiter zittern muss. ---

Eine bittere Lehrstunde erlebte das Tabellenschlusslicht aus Chemnitz beim 0:5 gegen den VfB Annaberg 09. Die Partie war bereits zur Pause vorentschieden, nachdem Devon Klitzke in der 9. Minute und 40. Minute doppelt getroffen hatte. Auch nach dem Wechsel zeigte sich Annaberg torhungrig: Simon Schmiedl in der 51. Minute, Aaron Küttner in der 67. Minute und Richie Schulze in der 80. Minute schraubten das Ergebnis in die Höhe. Annaberg schiebt sich auf Platz sechs vor, während die Fortuna-Reserve Letzter bleibt. ---

In einem dramatischen Spiel entführte der BSC Freiberg alle drei Punkte aus Meerane und siegte knapp mit 2:1. Vor 123 Zuschauern brachte Lukas Böhme die Freiberger exakt in der 45. Minute in Führung. Als Lukas Griesbach in der 69. Minute auf 2:0 erhöhte, schien die Messe gelesen. Der dreizehnplatzierte Aufsteiger aus Meerane bewies jedoch Kämpferherz und kam durch Fabian Erler in der 72. Minute zum Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es für die Hausherren trotz einer wilden Schlussoffensive nicht mehr. Freiberg bleibt Vierter, Meerane steckt tief im Tabellenkeller fest. ---

Der Spitzenreiter aus Schöneck gab sich beim SC Syrau keine Blöße und siegte souverän mit 4:1. Vor 125 Zuschauern war Marcel Schlosser der alles überragende Mann auf dem Platz. Er eröffnete bereits in der 5. Minute den Torreigen. Zwar schaffte Lukas Seyfarth in der 14. Minute den überraschenden Ausgleich für die elftplatzierten Syrauer, doch Dominik Lippert stellte in der 27. Minute die Weichen wieder auf Sieg. Im zweiten Spielabschnitt schraubte Schlosser mit zwei weiteren Treffern in der 74. Minute und in der 90. Minute das Ergebnis in die Höhe und machte seinen Dreierpack perfekt. Schöneck thront damit weiterhin ganz oben. ---

Der FC Stollberg sorgte für die große Überraschung des Spieltags und stürzte den bisherigen Tabellenzweiten aus Oelsnitz mit einem 3:2-Erfolg. Guido Heßmann brachte Stollberg in der 6. Minute in Führung, die Andreas Knoll in der 13. Minute ausglich. Ein unglückliches Eigentor von Florian Merkel in der 55. Minute brachte die Hausherren erneut in Front, ehe Ben Grummt in der 69. Minute auf 3:1 erhöhte. Der späte Treffer von Ardijon Gashi in der 89. Minute machte die Partie vor 110 Zuschauern noch einmal dramatisch, doch Stollberg rettete den Sieg ins Ziel. Oelsnitz stürzt durch diese sechste Saisonniederlage auf den dritten Platz ab.

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