Schöneck gastiert beim Verfolger – Mülsen empfängt Annaberg

– Foto: Tilo Schneider

Während der VfB Schöneck 1912 mit 45 Punkten die Tabelle anführt, blickt die gesamte Liga gespannt auf das Duell in Oberlungwitz. Nur zwei Zähler dahinter lauert der SV Merkur 06 Oelsnitz auf einen Fehler des Spitzenreiters, muss aber selbst die Hürde in Marienberg nehmen. Doch nicht nur an der Spitze herrscht Hochspannung. Im Tabellenkeller kämpfen die Mannschaften ums Überleben. Besonders das Duell zwischen der Reserve von Fortuna Chemnitz und dem Oelsnitzer FC sowie das Aufeinandertreffen von Meerane und Irfersgrün versprechen Dramatik pur.

Morgen, 15:00 Uhr FSV Motor Marienberg Marienberg SV Merkur 06 Oelsnitz Oelsnitz 15:00 PUSH

Der Tabellenzweite aus Oelsnitz reist zum schweren Auswärtsspiel nach Marienberg. Merkur hat nach dem dramatischen 4:3-Erfolg gegen Oberlungwitz Blut geleckt und will den Druck auf Schöneck hochhalten. Marienberg rangiert mit 35 Punkten auf dem sechsten Platz und hat sich nach dem Abstieg stabilisiert. In der Hinrunde lieferten sich beide Teams einen harten Kampf, den Merkur mit 2:1 gewann. Philipp Wilson brachte Oelsnitz in der 38. Minute in Führung, ehe Riccardo Gläser in der 43. Minute ausglich. Den Siegtreffer erzielte Dominic Oehm in der 50. Minute. Marienberg wird alles daran setzen, die Scharte aus dem Hinspiel auszuwetzen und den Aufstiegskampf indirekt mitzugestalten.

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Morgen, 15:00 Uhr SC Syrau SC Syrau SSV Fortschritt Lichtenstein Lichtenstein 15:00 PUSH

Die Rollen vor dieser Begegnung scheinen klar verteilt, wenn der Tabellenzwölfte den Viertplatzierten empfängt. Syrau benötigt nach der Niederlage in Stollberg dringend Punkte, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Lichtenstein hingegen schwimmt auf einer Welle des Erfolgs und hat sich mit 36 Punkten in der Spitzengruppe festgesetzt. Das Hinspiel war eine enge Angelegenheit, die der SSV knapp mit 3:2 für sich entschied. Damals glänzte Lukas Wilczynski mit einem Doppelpack in der 17. Minute und 38. Minute, während Syrau trotz einer späten Aufholjagd durch Treffer von Fabian Stein in der 73. Minute und Paul Schneider in der 87. Minute ohne Punkte blieb. Die Gäste gehen als Favorit in die Partie, doch Syrau hat im eigenen Stadion schon oft Nehmerqualitäten bewiesen. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr FC Stollberg Stollberg ESV Lokomotive Zwickau Lok Zwickau 15:00 PUSH

In Stollberg trifft der Neunte auf den Dritten der Tabelle. Die Gastgeber konnten zuletzt durch einen Sieg gegen Syrau Selbstvertrauen tanken und weisen nun 31 Punkte auf. Zwickau hingegen hat sich nach dem torreichen 4:3 gegen Annaberg wieder auf den dritten Rang geschoben und möchte diesen Platz festigen. Das erste Aufeinandertreffen in dieser Spielzeit endete mit einem 2:0 für die Lokomotive aus Zwickau. Kevin Oeser in der 33. Minute und Julian Meichsner tief in der Nachspielzeit der 93. Minute sorgten damals für den Zwickauer Erfolg. Stollberg muss den Schwung der letzten Wochen mitnehmen, um gegen die Zwickauer zu bestehen. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr VfB Fortuna Chemnitz VfB Chemnitz II Oelsnitzer FC FC Oelsnitz 15:00 PUSH

Es ist das Duell der absoluten Sorgenkinder. Die Chemnitzer Reserve ist mit nur sechs Punkten das Schlusslicht der Liga und wartet noch immer sehnsüchtig auf den ersten Saisonsieg. Der Oelsnitzer FC steht mit elf Punkten auf dem vorletzten Platz und hat ebenfalls kaum noch Spielraum für Fehler. Das Hinspiel endete unentschieden 1:1, wobei Leon Süß durch ein unglückliches Eigentor in der 4. Minute zunächst die Chemnitzer Führung begünstigte. Lucas Schaffranek rettete Oelsnitz in der 74. Minute zumindest einen Punkt. In dieser Begegnung hilft beiden Teams ein Remis kaum weiter; wer hier verliert, muss sich wohl endgültig mit dem Abstieg anfreunden. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr Meeraner Sportverein Meeraner SV BSV 53 Irfersgrün Irfersgrün 15:00 PUSH

Ein weiteres Schicksalsspiel findet in Meerane statt. Der Aufsteiger belegt mit 24 Punkten den 13. Platz und steht damit unmittelbar in der gefährlichen Zone. Irfersgrün hat nach dem wichtigen Sieg gegen Fortuna Chemnitz zwölf Zähler auf dem Konto und wittert wieder Morgenluft. Das Hinspiel war geprägt von Leidenschaft und endete 2:2. Philipp Schick brachte Meerane in der 17. Minute in Front, doch Ashraf Fahmi Ahmed Mohammed glich in der 38. Minute aus. Nachdem Felix Petzold in der 49. Minute erneut für Meerane traf, rettete Leon Mulks in der 81. Minute den Irfersgrünern das Unentschieden. ---

Mülsen möchte die bittere 1:3-Niederlage gegen Freiberg vergessen machen und empfängt den Achten aus Annaberg. Die Gastgeber stehen mit 27 Punkten auf dem elften Platz und brauchen noch einige Zähler für den sicheren Klassenerhalt. Annaberg wird mit gemischten Gefühlen an das Hinspiel denken, das sie zwar fulminant mit 6:1 gewannen, doch zuletzt gab es eine schmerzhafte Niederlage gegen Zwickau. In jener Hinrundenpartie überragte Florian Weiß mit drei Treffern in der 45. Minute, 46. Minute und 61. Minute. Mülsen wird auf Revanche sinnen, um die Schmach von damals vergessen zu machen. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Eiche Reichenbrand SV Eiche BSC Freiberg BSC Freiberg 15:00 PUSH

Reichenbrand empfängt den BSC Freiberg zu einem Duell im Tabellenmittelfeld. Die Gastgeber haben 30 Punkte und stehen auf Rang zehn, während Freiberg mit 34 Punkten den siebten Platz belegt. Im Hinspiel behielt Reichenbrand mit 2:0 die Oberhand. Kevin Wadewitz in der 10. Minute und Phillip Wanzek nur eine Zeigerumdrehung später in der 11. Minute sorgten für einen frühen Doppelschlag, von dem sich Freiberg nicht mehr erholte. Die Freiberger kommen jedoch mit dem Rückenwind eines Sieges gegen Mülsen und wollen den Schwung nutzen, um an der oberen Tabellenhälfte dranzubleiben. ---

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr Oberlungwitzer SV Oberlungwitz VfB Schöneck 1912 VfB Schöneck 15:00 PUSH

Das Prunkstück des Spieltags findet beim Oberlungwitzer SV statt. Der Fünfte der Tabelle fordert den Spitzenreiter aus dem Vogtland. Oberlungwitz hat 36 Punkte und möchte mit einem Heimsieg noch einmal ganz oben angreifen. Schöneck wiederum bewies beim 3:1 gegen Reichenbrand Stärke und will die Tabellenführung verteidigen. Das Hinspiel gewannen die Schönecker ebenfalls mit 3:1. Danny Wild war mit zwei Toren in der 18. Minute und 36. Minute der entscheidende Mann, während Tim Müller in der 73. Minute alles klar machte. Für Oberlungwitz traf Pierre Grabandt in der 30. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Zuschauer können sich auf ein hochklassiges Spiel zweier Mannschaften freuen, die die besten Abwehrreihen der Liga stellen.

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