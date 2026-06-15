Schöneck feiert Meisterschaft – Oelsnitzer Derby-Sensation

– Foto: Johannes Schmidt

Am 29. Spieltag der Sachsenklasse West sind die endgültigen Würfel an der Spitze gefallen. Der Aufsteiger VfB Schöneck 1912 feierte vor heimischer Kulisse den vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die höhere Spielklasse. Im städtischen Derby von Oelsnitz erlebte der favorisierte Tabellenvierte eine böse Überraschung gegen den Lokalrivalen. Der Tabellenzweite Lokomotive Zwickau rettete in letzter Sekunde einen Zähler.

Der Regionalliga-Absteiger Lokomotive Zwickau musste sich beim schweren Auswärtsspiel in Marienberg mit einem Unentschieden begnügen. Vor 91 Zuschauern brachte Tim Graubner die Hausherren in der 14. Minute in Führung und versetzte dem Favoriten einen frühen Dämpfer. Zwickau lief wütend an und belohnte sich erst tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Oliver Voltz erzielte in der 45.+2 Minute den psychologisch wichtigen Ausgleich für die Eisenbahner. Im zweiten Durchgang fielen keine Tore mehr, sodass es beim 1:1 blieb. Zwickau festigt mit 57 Punkten den zweiten Platz, während der FSV Motor Marienberg mit 49 Zählern den sechsten Platz belegt.

Eine faustdicke Sensation erlebten die 85 Zuschauer im Oelsnitzer Elstertalstadion. Der als Aufsteiger bereits feststehende Absteiger Oelsnitzer FC düpierte den Tabellenvierten Merkur Oelsnitz mit einem deutlichen 4:2-Auswärtserfolg. Die Gäste legten eine furiose erste Halbzeit hin: Max Feistel in der 11. Minute und Samuel Urlass in der 15. Minute sorgten für eine schnelle Führung. Daniel Waldenburger in der 21. Minute und Marcus Seim nur eine Minute später in der 22. Minute schraubten das Ergebnis noch vor der Pause auf 4:0. Merkur wachte erst spät auf. Willi Schreiner verkürzte in der 75. Minute, ehe Manolo Pieschel in der 83. Minute einen Foulelfmeter zum Endstand verwandelte. Merkur bleibt Vierter, der OFC belegt Platz 15. ---

Grenzenloser Jubel herrschte im Lager des VfB Schöneck 1912. Der Aufsteiger bezwang den BSV 53 Irfersgrün mit 2:1 und feiert damit vorzeitig die Meisterschaft. Vor 120 Zuschauern brachte Jan Luderer die Hausherren in der 29. Minute per Foulelfmeter in Führung. Der bereits abgestiegene Gast aus Irfersgrün hielt jedoch wacker dagegen und kam durch Sven Ziemert in der 53. Minute zum Ausgleich. Zum Helden des Tages avancierte Jan Max Denschel, der in der 68. Minute den umjubelten Siegtreffer für den neuen Meister erzielte. Schöneck thront mit 64 Punkten uneinholbar auf Platz eins, während Irfersgrün auf dem 14. Rang verbleibt. ---

Im Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Siebten gab es am Ende keinen Sieger. Vor 45 Zuschauern erwischten die Gäste aus Lichtenstein den besseren Start in die Partie. Niklas Herold erzielte bereits in der 6. Minute die Führung für den SSV Fortschritt. Freiberg zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drängte in der Folgezeit vehement auf den Ausgleich. Dieser gelang dem treffsicheren Lukas Böhme in der 33. Minute. Trotz intensiver Bemühungen auf beiden Seiten fielen im weiteren Verlauf der Begegnung keine Tore mehr. Freiberg behauptet mit 53 Punkten den dritten Platz, während Lichtenstein mit 48 Zählern den siebten Rang absichert. ---

Der FC Stollberg untermauerte seine starke Formkurve und entführte drei Punkte aus dem Erzgebirge. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwischten die Gäste einen Traumstart in den zweiten Spielabschnitt. Richard Strehmel in der 46. Minute und Michael Neubert in der 48. Minute sorgten für einen Doppelschlag. Stollberg spielte weiter befreit auf: Diego Köhler erhöhte in der 71. Minute auf 3:0, ehe erneut Neubert in der 74. Minute das vierte Tor nachlegte. Der Treffer von Devon Klitzke in der 84. Minute zum 1:4 war für den Tabellenfünften aus Annaberg nur noch Ergebniskosmetik. Stollberg zieht nach Punkten mit dem Oberlungwitzer SV gleich und belegt Platz acht. ---

Ein torreiches Spektakel sahen die 80 Zuschauer in Mülsen, bei dem der SC Syrau am Ende mit 5:2 die Oberhand behielt. Max Rudisch in der 13. Minute und Tobias John in der 36. Minute brachten die Gäste komfortabel in Führung. Lucien Dörr gelang exakt in der 45. Minute der Anschlusstreffer für Blau-Gelb. Nach dem Wechsel schraubten erneut John in der 62. Minute, Hannes Hocke in der 73. Minute und Clemens Zierold in der 84. Minute das Ergebnis weiter in die Höhe. Der späte Treffer von Thomas Baumann in der 90. Minute zum 2:5 änderte nichts mehr am verdienten Auswärtssieg der Syrauer, die nun Platz elf belegen. Mülsen rutscht auf den zwölften Rang ab. ---

Der als Aufsteiger bereits feststehende Absteiger aus Meerane zeigte eine beeindruckende Moral und drehte einen Zwei-Tore-Rückstand in der Fremde. Reichenbrand ging durch Felix Kauerauf in der 5. Minute in Führung, die Yarslav Nastoiashchyi in der 57. Minute auf 2:0 ausbaute. Doch der Meeraner Sportverein gab sich nicht geschlagen. Felix Petzold leitete in der 60. Minute die Wende ein, ehe Christoph Otto in der 65. Minute ausglich. Den Schlusspunkt unter eine emotionale Partie setzte Fabian Erler in der 88. Minute, der einen Foulelfmeter zum 3:2-Sieg für Meerane verwandelte. Reichenbrand bleibt auf dem zehnten Platz, Meerane belegt Platz 13. ---

Der Oberlungwitzer SV gab sich gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht keine Blöße und feierte einen souveränen Heimsieg. Vor 85 Zuschauern brachte Ben Hammer die Hausherren in der 32. Minute in Führung. Im zweiten Durchgang ließen bei den Gästen aus Chemnitz sichtlich die Kräfte nach. Jonas Kutzner erhöhte in der 58. Minute auf 2:0, ehe Pierre Grabandt in der 65. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. Den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand setzte Christian Hallbauer in der 89. Minute. Oberlungwitz festigt mit nun 46 Punkten den neunten Rang, während die Fortuna-Reserve bei neun Zählern am Ende des Tableaus verharrt.

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