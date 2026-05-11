Schöneck entwischt Merkur – Stollberg demütigt den Oelsnitzer FC

– Foto: Johannes Schmidt

Die Sachsenklasse West schlug nach dem 25. Spieltag eine neue Richtung im Titelrennen ein. Während der VfB Schöneck 1912 seine Hausaufgaben gegen Meerane souverän erledigte, stolperte der direkte Verfolger aus Oelsnitz in einem dramatischen Schlagabtausch gegen Syrau. Damit wächst der Vorsprung des Aufsteigers an der Tabellenspitze auf zwei Punkte an. Doch nicht nur der Aufstiegskampf bot am Wochenende reichlich Gesprächsstoff. In Oelsnitz kam es zu einer sportlichen Hinrichtung, als der FC Stollberg den gastgebenden Oelsnitzer FC mit 9:0 vom Platz fegte.

In einem packenden Duell zweier Tabellennachbarn entführte der FSV Motor Marienberg alle drei Punkte aus Annaberg. Die Gäste erwischten einen Blitzstart und führten durch Rick Bauer in der 4. Minute sowie Tim Seidel in der 15. Minute bereits früh mit zwei Toren. Annaberg schöpfte Hoffnung, als Richie Schulze in der 29. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Doch erneut war es Rick Bauer, der in der 52. Minute den alten Abstand wiederherstellte. Der Anschlusstreffer von Devon Klitzke in der 70. Minute läutete eine hitzige Schlussphase ein, in der Marienberg den 3:2-Sieg jedoch über die Zeit rettete. Der Absteiger aus Marienberg klettert damit auf Rang sechs, punktgleich mit dem nun siebtplatzierten VfB Annaberg 09.

In einer für die Verhältnisse dieser Liga ungewöhnlich ereignisarmen Partie trennten sich Mülsen und der Oberlungwitzer SV vor 80 Zuschauern mit einem torlosen Unentschieden. Während die Gäste aus Oberlungwitz durch das Remis auf den achten Tabellenplatz abrutschen, sichert sich Mülsen einen wertvollen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt. Die Hausherren rangieren weiterhin auf dem zwölften Platz und halten damit den knappen Vorsprung auf die Abstiegsränge. Tore fielen in dieser Begegnung keine. ---

Die Eisenbahner aus Zwickau zeigten eine beeindruckende Reaktion auf das jüngste Unentschieden und deklassierten Reichenbrand mit 4:0. Vor 115 Zuschauern im heimischen Stadion war es Philipp Mitzscherling, der in der 17. Minute den Torreigen eröffnete. Aaron Heidrich legte in der 31. Minute nach, bevor Torjäger Oliver Voltz kurz nach der Pause in der 51. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. Nur zwei Minuten später schraubte Mitzscherling mit seinem zweiten Treffer in der 53. Minute das Ergebnis weiter in die Höhe. Zwickau festigt damit den dritten Tabellenplatz und hält den Druck auf das Führungsduo aufrecht. Reichenbrand hingegen findet sich nach der zwölften Saisonniederlage auf dem zehnten Rang wieder. ---

Lichtenstein untermauerte seine Ambitionen auf einen Spitzenplatz durch einen 3:1-Auswärtssieg in Irfersgrün. Bereits in der 3. Minute brachte Max Gehrmann die Gäste in Führung, Rico Bär erhöhte nur wenig später in der 11. Minute auf 2:0. Irfersgrün bemühte sich zwar um Stabilität, doch Paul Börner sorgte in der 61. Minute für die Vorentscheidung. Der Treffer von David Landmesser in der 75. Minute war für die Gastgeber lediglich Ergebniskosmetik. Während Lichtenstein auf den fünften Tabellenplatz klettert, rückt der Abstieg für Irfersgrün auf dem 14. Platz bei nun 17 Saisonniederlagen immer näher. ---

Es war eine Demontage vor 200 Zuschauern, die fassungslos miterlebten, wie der Oelsnitzer FC im eigenen Stadion förmlich auseinandergenommen wurde. Der FC Stollberg kannte keine Gnade und feierte einen historischen 9:0-Auswärtssieg. Überragender Akteur auf dem Platz war Nicolas Förster, dem in der ersten Halbzeit ein lupenreiner Viererpack gelang. Er traf in der 26. Minute, 29. Minute, 34. Minute und schließlich in der 44. Minute. Die weiteren Treffer erzielten Eric Schumacher in der 11. Minute und 41. Minute, Til Fischer in der 17. Minute, Richard Strehmel in der 48. Minute sowie Bruno Albert in der 85. Minute. Stollberg schiebt sich durch diesen Kantersieg auf den neunten Platz vor, während der Oelsnitzer FC mit nun 102 Gegentoren am Tabellenende feststeckt. ---

In einem der spektakulärsten Spiele der bisherigen Saison musste der Tabellenzweite Merkur Oelsnitz einen herben Rückschlag im Aufstiegskampf hinnehmen. Vor der Kulisse von 229 Zuschauern entwickelte sich ein dramatischer Schlagabtausch gegen den SC Syrau. Tobias John brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, ehe Ardijon Gashi in der 38. Minute ausglich. Toni Döge drehte die Partie in der 44. Minute kurzzeitig zugunsten der Hausherren, doch John antwortete postwendend in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 47. Minute. Auch im zweiten Durchgang schenkten sich beide Teams nichts: Gashi traf in der 59. Minute zum 3:2, doch Paul Schneider rettete Syrau in der 74. Minute einen Punkt. Das 3:3-Unentschieden kostet Merkur den Anschluss an Schöneck. ---

Der Spitzenreiter gab sich keine Blöße und festigte mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den Aufsteiger aus Meerane die Tabellenführung. Jan Luderer war der überragende Mann bei den Schöneckern und erzielte in der 14. Minute die Führung. Marcel Schlosser erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Zwar konnte Finn Greger für Meerane kurz nach der Pause in der 50. Minute verkürzen, doch Alexander Morosow in der 60. Minute und erneut Luderer in der 78. Minute stellten den klaren Heimsieg sicher. Schöneck thront nun mit 52 Punkten an der Spitze der Sachsenklasse West, während Meerane auf dem 13. Tabellenplatz weiterhin um den Verbleib in der Liga zittern muss. ---

Der BSC Freiberg unterstrich vor heimischer Kulisse seine starke Form und bezwang das Schlusslicht aus Chemnitz souverän mit 3:0. Lange Zeit hielt die Reserve der Fortuna dagegen, doch kurz vor dem Seitenwechsel brach Mohammad Ali Al Salti Al Krad in der 43. Minute den Bann. Julius Christopher Otto erhöhte in der 82. Minute auf 2:0, ehe der eingewechselte Anderson Inocencio Cumbane in der 87. Minute den Schlusspunkt setzte. Durch diesen elften Saisonsieg festigt der BSC den vierten Tabellenplatz und bleibt in Schlagdistanz zum Podium, während Chemnitz mit nur neun Punkten am Ende des Tableaus verharrt.

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