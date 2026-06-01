Schöneck bezwingt Stollberg – Lok Zwickau jagt den Spitzenreiter

– Foto: Johannes Schmidt

Am 27. Spieltag der Sachsenklasse West hat sich das Gesicht des Aufstiegsrennens drastisch verändert. Während der Spitzenreiter VfB Schöneck 1912 einen hart umkämpften Heimsieg feierte und seine Führung auf fünf Punkte ausbaute, patzte die Konkurrenz im Gleichschritt. Vor allem Merkur Oelsnitz verlor durch ein Unentschieden wertvollen Boden, während der Absteiger Lokomotive Zwickau mit einer Offensiv-Gala auf den zweiten Platz stürmte. Im Tabellenkeller verharrt der Meeraner Sportverein nach einer deutlichen Pleite auf einem der vier Abstiegsplätze.

Ein sensationelles Offensivspektakel erlebten die Zuschauer in Reichenbrand, bei dem ein einziger Akteur alle Blicke auf sich zog. Der SV Eiche Reichenbrand bezwang den Tabellensiebten aus Marienberg deutlich mit 5:2. Zwar konnte Rick Bauer für die Gäste die frühe Führung von Max Graubner aus der 19. Minute in der 28. Minute ausgleichen, doch vor der Pause schlug die Stunde von Leon Jason Hentschel Röber. Er erzielte in der 42. Minute die erneute Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Rick Bauer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, exakt in der 47. Minute, spielte im zweiten Durchgang nur noch Reichenbrand. Marius Wolny traf in der 50. Minute zum 3:2, ehe Hentschel Röber mit zwei weiteren Toren in der 59. Minute und 67. Minute seinen Hattrick perfekt machte. Reichenbrand bleibt Zehnter.

Die Lokomotive aus Zwickau erweist sich im Saisonendspurt als eiskalter Jäger und feierte eine furiose Machtdemonstration. Gegen den Oberlungwitzer SV triumphierten die Eisenbahner vor 103 Zuschauern im heimischen Stadion mit 5:0 und schoben sich damit auf den zweiten Tabellenplatz vor. Bryan Drechsel brach bereits in der 10. Minute den Bann. Philipp Mitzscherling in der 30. Minute und Steven Melde in der 38. Minute sorgten schon vor dem Seitenwechsel für geebnete Fronten. Auch nach der Pause kannte Zwickau keine Gnade: Oliver Voltz erhöhte in der 51. Minute auf 4:0, bevor der eingewechselte Leon Döhnel in der 77. Minute den Schlusspunkt unter diese einseitige Partie setzte. Oberlungwitz rutscht auf den achten Rang ab. ---

Ein Drama der puren Verzweiflung spielte sich im direkten Kellerduell ab, das erst in den Schlussminuten entschieden wurde. Vor 100 Zuschauern feierte der Oelsnitzer FC einen 1:0-Heimerfolg gegen den BSV 53 Irfersgrün. Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Remis eingestellt hatten, erlöste der eingewechselte Toni Waleszczyk die Hausherren in der 83. Minute mit dem goldenen Tor des Tages. Während Oelsnitz durch diesen fünften Saisonsieg den Rückstand auf Irfersgrün verkürzt, ist der bittere Gang in die tiefere Spielklasse für Irfersgrün auf Platz 14 Tatsache. ---

Der SV Merkur 06 Oelsnitz hat im Kampf um die Meisterschaft einen herben Dämpfer erlitten und musste den zweiten Tabellenplatz räumen. Beim extrem unbequemen Tabellensechsten in Lichtenstein reichte es für die Mannschaft von Trainer Kenny Häußler nur zu einem 2:2-Unentschieden. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart und schockten den Favoriten durch Tore von Lukas Wilczynski in der 4. Minute und Rico Bär in der 16. Minute frühzeitig. Oelsnitz bewies jedoch Nehmerqualitäten und schlug binnen weniger Minuten zurück. Torjäger Toni Döge egalisierte den Spielstand mit einem schnellen Doppelschlag in der 23. Minute und 27. Minute. Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer einen offenen Schlagabtausch, weitere Tore fielen jedoch nicht mehr. Merkur rutscht auf Rang und vier ab. ---

Der Spitzenreiter hat seine Nervenstärke unter Beweis gestellt und die Scharte aus dem Hinspiel ausgewetzt. Vor 68 Zuschauern bezwang der Aufsteiger den FC Stollberg knapp, mit 2:1. Konrad Lippmann brachte die Vogtländer in der 39. Minute in Führung. Stollberg kam im zweiten Durchgang durch einen verwandelten Foulelfmeter von Guido Heßmann in der 62. Minute zum Ausgleich. Schöneck zeigte sich jedoch unbeeindruckt vom Rückschlag und schlug nur sechs Minuten später eiskalt zurück. Tobias Grill erzielte in der 68. Minute den umjubelten Siegtreffer. Schöneck thront nun mit fünf Punkten Vorsprung an der Spitze. ---

Die Freiberger Angriffsmaschine läuft im heimischen Stadion weiterhin auf Hochtouren. Vor 77 Zuschauern untermauerte der BSC Freiberg seine Ambitionen und kletterte durch einen souveränen 3:1-Erfolg auf den dritten Tabellenplatz. Karl Herrmann eröffnete den Torreigen in der 19. Minute, ehe Kevin Arslan in der 30. Minute den Vorsprung noch vor der Pause verdoppelte. Als Spielertrainer Rico Thomas kurz nach dem Seitenwechsel in der 48. Minute das 3:0 erzielte, war die Vorentscheidung gefallen. Der Ehrentreffer der Gäste durch Fabian Stein in der 54. Minute änderte nichts mehr am Heimsieg der Freiberger, während der SC Syrau auf dem elften Platz stagniert. ---

Eine deutliche Angelegenheit bekamen die 150 Zuschauer in Annaberg zu sehen, wo der Tabellenfünfte den kriselnden Aufsteiger aus Meerane empfing. Der VfB Annaberg 09 feierte einen souveränen 4:0-Heimsieg und hält damit Anschluss an die absolute Spitzengruppe. Valentin Breitfeld ebnete den Weg mit einem Doppelpack direkt vor und nach der Pause, er traf in der 40. Minute und in der 46. Minute. Der eingewechselte Tommy Meyer schraubte das Ergebnis mit zwei späten Treffern in der 75. Minute und 88. Minute weiter in die Höhe. Meerane verharre damit weiterhin auf dem dreizehnten Platz, dem ersten der vier Abstiegsränge. ---

Mülsen hat im Kampf um den Klassenerhalt ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und das Tabellenschlusslicht aus Chemnitz deklassiert. Beim deutlichen 5:1-Heimerfolg war Franz Thümmler der gefeierte Held des Tages. Er erzielte in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick, indem er in der 32. Minute per Foulelfmeter, in der 35. Minute und kurz nach dem Seitenwechsel in der 49. Minute traf. Jonas Beetz legte in der 52. Minute das 4:0 nach. Nach dem Ehrentreffer für die Chemnitzer durch Eric Rüger in der 58. Minute setzte erneut Beetz in der 83. Minute den Schlusspunkt vor 99 Zuschauern. Mülsen verschafft sich auf Platz zwölf etwas Luft.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________