Schöneberg wieder Landesligist - Wannsee will Protest einlegen

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Der 1. FC Schöneberg feiert trotz des Remis gegen Rehberge den Aufstieg in die Landesliga, auch die Reserve steigt in die Bezirksliga auf. Rehberge geht durch Boakye kurz vor der Pause in Führung, Demir gleicht nach Wiederanpfiff aus. Der Doppelaufstieg ist perfekt.

________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login