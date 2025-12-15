Schöneberg verliert Trainer - Retter Engin pusht Preussen II

Der letzte Spieltag des Jahres 2025 bringt reichlich Bewegung – allerdings nicht dort, wo es die Konkurrenz des Spitzenreiters erhofft. FC Internationale Berlin lässt beim Abstiegskandidaten BSV Hürtürkel Punkte liegen, bleibt aber dank weiterer Ausrutscher der Verfolger komfortabel vorne. Die patzen teilweise: Johannisthal überzeugt, Hilalspor und Friedenauer TSC patzen. Der 1. FC Schöneberg befindet sich nach der 1:7 Klatsche in Johannisthal im freien Fall und muss den Abschied eines ihrer Trainer (Cihat Kaya) verkraften. Unten verschafft sich BFC Preussen II Luft im Abstiegskampf. Mit Interimscoach Vahit Engin
Der Tabellenführer startet kontrolliert und geht früh durch Nieto in Führung. Noch vor der Pause legt Stanley nach und Inter scheint auf Kurs. Direkt nach dem Seitenwechsel meldet sich Hürtürkel mit dem Anschluss durch Yilmaz zurück. Lange hält die Führung, doch tief in der Schlussphase rettet Yavuz den Gästen einen Punkt. Trotz des Remis bleibt Inter mit sieben Punkten Vorsprung klarer Meisterschaftsfavorit, da viele Verfolger nicht gewinnen können.
Der Favorit aus Friedenau beginnt druckvoll und geht früh durch Al-Khalaf in Führung. Neukölln antwortet noch vor der Pause mit dem Ausgleich durch Schmidt. Nach dem Seitenwechsel nutzt der Abstiegskandidat seine Phase konsequent: Guski dreht die Partie. Friedenau findet keine Antwort mehr und verliert wichtige Punkte im oberen Tabellendrittel.
Der Berliner SC II startet besser und führt durch Dersch und Barry. BSV 1892 bleibt dran und gleicht zunächst durch Iwuozor aus. In der Schlussphase rettet Stephan den Hausherren einen Punkt. Für beide Teams bleibt es bei einem Remis, das im Tabellenbild wenig verändert.
Hilalspor erwischt einen Start nach Maß. Neziroglu trifft früh doppelt, dazwischen erhöht Diken – zur Pause steht eine scheinbar komfortable Führung. Empor kommt nach Wiederanpfiff zurück und gleicht Schritt für Schritt durch Cerny, k.A. und Nixdorf aus. Neziroglu bringt Hilalspor nochmals nach vorne, doch erneut schlägt Empor spät zurück. Ein spektakuläres Remis, das Hilalspor im Aufstiegsrennen nicht wirklich hilft.
Lange bleibt die Partie torlos. Pfeffersport geht nach dem Seitenwechsel durch Barakat in Führung. Die Amateure reagieren spät, aber effektiv: Meckenstock trifft zunächst zum Ausgleich und legt in der Nachspielzeit erneut nach. Ein später, aber verdienter Heimsieg.
Johannisthal setzt früh ein klares Zeichen. Gonda und Olff sorgen für eine schnelle Führung, Behrend legt nach. Schöneberg kann zwischenzeitlich durch Stojanovic verkürzen, bleibt insgesamt aber chancenlos. Nach der Pause zieht Johannisthal davon: Lüdtke, Müller, erneut Behrend und Mittelstädt schrauben das Ergebnis in die Höhe. Der freie Fall des Aufsteigers setzt sich fort. Wenige Stunden später verkündet der Verein die einvernehmliche Trennung von Meistertrainer Cihat Kaya, der gemeinsam mit Halil Ibrahim Dayanc den Aufstieg in die Landesliga realisiert hatte.
Die Gäste legen furios los. Idrissi und Diakite (2) bringen Charlottenburg früh in Führung. Borsigwalde hält dagegen und verkürzt durch Memidzan, kommt nach der Pause durch Ajazi und Bubner nochmals heran. Den Schlusspunkt setzt jedoch Kocher für die Gäste, die einen wichtigen Auswärtssieg feiern.
Berolina geht engagiert in die Partie und führt zur Pause durch Treffer von Chioccarelli und Georgi. Preussen bleibt jedoch dran und dreht das Spiel nach dem Wechsel. Zunächst gleicht Özcan aus, anschließend bringt k.A. die Gäste nach vorne. In der Schlussphase sorgt Mikelatze für die Entscheidung. Preussen II klettert damit über den Strich und verschafft sich Luft im Abstiegskampf.
_____________________________________________________________________________________________
