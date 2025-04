Schöneberg immer dominanter - Staaken II gestoppt

Entscheidende Begegnungen im Rennen um Aufstieg und Klassenerhalt standen an. Zwei direkte Aufsteiger werden gesucht, drei Mannschaften steigen sicher ab. Während die Spitzenteams um jeden Punkt kämpfen, ist der Abstiegskampf längst ein Nervenkrieg. Hier kommt die Nachschau auf alle acht Spiele am 22.Spieltag der Bezirksliga-Staffel 3

Sonntag-Spiele

Eine Serie reißt: Nach fünf Siegen in Folge muss sich SC Staaken II erstmals wieder geschlagen geben. Ausgerechnet der abstiegsbedrohte Gast aus Neukölln setzt den Lauf der Gastgeber ein Ende – mit hoher Laufbereitschaft, viel Disziplin und zwei sehenswerten Standards. Paul Vetter bringt seine Mannschaft kurz vor der Pause mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung (43.) und wiederholt das Kunststück auch im zweiten Durchgang (61.). Staaken drängt in der Schlussphase, doch Neuköllns Torhüter Gianluca Gerken hält dem Druck stand. Am Ende steht ein nicht unverdienter Auswärtserfolg für die Grün-Weißen, der ihnen im Abstiegskampf Luft verschafft..

Tore fallen im Kissingenstadion keine, doch für den FV Wannsee bringt das Remis dennoch einen kleinen Erfolg mit sich: Das Team bleibt auch im 14. Spiel in Folge ungeschlagen. Heinersdorf startet aktiver und hat im ersten Durchgang die besseren Ansätze, lässt aber Konsequenz im Abschluss vermissen. Nach der Pause übernimmt Wannsee mehr Kontrolle, ohne zwingend zu werden. In der Nachspielzeit muss Heinersdorfs Senf mit Gelb-Rot vom Platz (90.+3). Insgesamt entwickelt sich eine umkämpfte, aber spielerisch überschaubare Partie, die am Ende keinen Sieger verdient.

Rehberge erwischt den besseren Start und geht verdient durch Bölükbasi in Führung (25.). Doch Spandau zeigt kurz vor der Pause seine Standardstärke: Nach einer Ecke fällt der Ausgleich durch Sader (44.). Nach dem Seitenwechsel bleibt Rehberge spielbestimmend, doch die Gäste verteidigen kompakt und lassen kaum klare Chancen zu. Die Partie verflacht mit zunehmender Spielzeit, sodass es am Ende bei der Punkteteilung bleibt. Für Rehberge fühlt sich das Remis wie eine verpasste Chance an.

Croatia II geht im Duell zweier Kellerkinder zunächst in Führung und schöpft kurz Hoffnung auf einen Befreiungsschlag (25.). Die Antwort der Gäste folgt jedoch prompt – nur eine Minute später fällt der Ausgleich (26.). Nach dem Seitenwechsel nutzt Meteor einen kollektiv verschlafenen Freistoß der Gastgeber eiskalt aus und dreht das Spiel (50.). Croatia findet keine Antwort mehr. Im Kampf um den Klassenerhalt geraten die Gastgeber damit noch tiefer unter Druck, während Meteor einen wichtigen Auswärtssieg verbucht.

Der Spitzenreiter zeigt sich in Torlaune: Mit einem halben Dutzend Treffern fegt Schöneberg den SV Bosna vom Platz. Bereits in der ersten Viertelstunde trifft Nhacuonga zur Führung (15.), Cetintas erhöht vor der Pause (39.). Nach dem Wechsel schalten die Hausherren noch einen Gang höher: Ein Elfmeter bringt das 3:0 durch Scholz (51.), Sabahat legt doppelt nach (53., 66.), dazwischen trifft Abou-Khalil (64.). Bosna bleibt ohne Chance und kann sich weder defensiv noch mit Standards behaupten. Schöneberg unterstreicht seine Ambitionen eindrucksvoll.

Trotz einer Rudelbildung samt zwei Platzverweisen (40.) zeigt sich Lichtenberg 47 II unbeeindruckt und feiert einen souveränen Heimsieg. Yüksek sorgt mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause für klare Verhältnisse (44., 45.). Nach Wiederanpfiff baut Kempe die Führung weiter aus (52.), bevor Südring durch Baba noch einmal aufhorchen lässt (71.). Doch Yüksek erhöht wenig später erneut (75.) und erzielt auch den Schlusspunkt in der Nachspielzeit (90.). Dazwischen trifft auch Osa (89.). Der Tabellenletzte bleibt chancenlos, während die Gastgeber Platz zwei untermauern.

Ein Spiel mit zwei Gesichtern endet dramatisch. Simon Zeiter bringt die Gastgeber mit einem Hattrick zunächst scheinbar komfortabel in Führung (14./FE, 19., 37.). Johannisthal antwortet noch vor der Pause mit dem Anschlusstreffer (41.) und kommt nach dem Seitenwechsel durch Rogge weiter heran (57.). Einheit wirkt in der Schlussphase zunehmend nervös – und wird in der Nachspielzeit eiskalt erwischt: Einen Freistoß führen die Gäste schnell aus und gleichen in letzter Sekunde aus (90.+5). Pankow verspielt eine klare Führung, während Johannisthal für seine Moral belohnt wird. Samstag-Spiel